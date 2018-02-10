Израильские истребители ударили по Сирии и получили отпор(20)

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Герман Бергер
12:05 10.02.2018
В мире / Война

Сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории Сирии. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«Сегодня на рассвете вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав военную базу в центральном регионе. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов», — заявил собеседник агентства.

 

В пресс-службе израильской армии сообщили, что на севере страны потерпел крушение военный самолет F-16, передает РИА Новости. При этом там подтвердили, что разбившийся истребитель принимал участие в авианалете на Сирию, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.

 

«Во время налета (…) зенитные ракеты были выпущены по самолетам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину (…) Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь для лечения», — пояснили в пресс-службе. Что именно стало причиной крушения самолета — поражение огнем с земли или техническая неисправность, — военные не уточнили.

 

Ранее в пресс-службе заявили, что в ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (20)
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Саня 12:17 10:02:2018

Евреи это так не оставят, чай не расеяне всепростители, ползают на коленях все в ножах в спине.

А, тем временем, на базе ВКС в Сирии:
youtu.be/YpgL4QsJ1dQ

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Латыши перевели Камасутру 12:24 10:02:2018

Получилось все равно про оккупацию

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Ваня 13:15 10:02:2018

А когда по базе нелюдей соссии ударят??? Соссиянен хорошо только мертвый

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Pidoruваня 13:42 10:02:2018

Вот когда передохнут хохлопитеки, их даже бомбить не стоит, весь мир облегченно вздохнет

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Latviešu patriots 12:22 10:02:2018

Man žīdi nepatīk, tomēr šoreiz rīkojās pareizi!

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Главврач дурдома 12:25 10:02:2018

Нам очень важно Ваше мнение.

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latviesu pedriots 13:02 10:02:2018

Jo vairak tiks iznicinati ebreju lidmasini, jo labak. Atbalstu 100%.

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Latviešu patriots 13:35 10:02:2018

Мать моя - *ЛЯДЬ, отец - АЛКАШ, а сам я - ПИДОРас!

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dave 12:28 10:02:2018

ж идоотребье получило отпор.Теперь их будут мочить по всему миру как и любого союзника пиндосов

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Janka 15:22 10:02:2018

citaem vnimatelno. Iranskij (IRANSKIJ) bespilotnik letal po Sirii i Izrail za to nanws aviaudari po Sirijskim bazam.
ja ne nahozu tut pricinno-sledstvennuju svjazj. kakoe delo Izrailju cto letaet po teritorii Sirii (i kazetsa Sirija s Iranom druzit). na territoriju Izrailja to ne zaletali.
net, ja vse rovno nekuja ne ponjal.

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эээ 12:29 10:02:2018

Израильтяне слов на ветер не бросают. До этого они заявили, что если сирийцы попадут по израильскому самолету, то они уничтожат все ПВО Сирии, есть одна надежда у сирийцев, , что у самолета были технические проблемы.

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Latviešu patriots 12:32 10:02:2018

Jo vairāk iznīcinātu krievu okupantu Sīrijā, jo labāk!

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Латыши перевели Камасутру 12:40 10:02:2018

Получилось опять про оккупацию.

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12

Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)

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