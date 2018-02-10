«Сегодня на рассвете вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав военную базу в центральном регионе. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов», — заявил собеседник агентства.
В пресс-службе израильской армии сообщили, что на севере страны потерпел крушение военный самолет F-16, передает РИА Новости. При этом там подтвердили, что разбившийся истребитель принимал участие в авианалете на Сирию, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.
«Во время налета (…) зенитные ракеты были выпущены по самолетам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину (…) Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь для лечения», — пояснили в пресс-службе. Что именно стало причиной крушения самолета — поражение огнем с земли или техническая неисправность, — военные не уточнили.
Ранее в пресс-службе заявили, что в ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны.
Евреи это так не оставят, чай не расеяне всепростители, ползают на коленях все в ножах в спине.« ответить
А, тем временем, на базе ВКС в Сирии:
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Получилось все равно про оккупацию« ответить
А когда по базе нелюдей соссии ударят??? Соссиянен хорошо только мертвый« ответить
Вот когда передохнут хохлопитеки, их даже бомбить не стоит, весь мир облегченно вздохнет« ответить
Man žīdi nepatīk, tomēr šoreiz rīkojās pareizi!« ответить
Нам очень важно Ваше мнение.« ответить
Jo vairak tiks iznicinati ebreju lidmasini, jo labak. Atbalstu 100%.« ответить
Мать моя - *ЛЯДЬ, отец - АЛКАШ, а сам я - ПИДОРас!« ответить
ж идоотребье получило отпор.Теперь их будут мочить по всему миру как и любого союзника пиндосов« ответить
citaem vnimatelno. Iranskij (IRANSKIJ) bespilotnik letal po Sirii i Izrail za to nanws aviaudari po Sirijskim bazam.« ответить
ja ne nahozu tut pricinno-sledstvennuju svjazj. kakoe delo Izrailju cto letaet po teritorii Sirii (i kazetsa Sirija s Iranom druzit). na territoriju Izrailja to ne zaletali.
net, ja vse rovno nekuja ne ponjal.
Израильтяне слов на ветер не бросают. До этого они заявили, что если сирийцы попадут по израильскому самолету, то они уничтожат все ПВО Сирии, есть одна надежда у сирийцев, , что у самолета были технические проблемы.« ответить
Jo vairāk iznīcinātu krievu okupantu Sīrijā, jo labāk!« ответить
Получилось опять про оккупацию.« ответить