Сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории Сирии. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«Сегодня на рассвете вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав военную базу в центральном регионе. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе израильской армии сообщили, что на севере страны потерпел крушение военный самолет F-16, передает РИА Новости. При этом там подтвердили, что разбившийся истребитель принимал участие в авианалете на Сирию, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.

«Во время налета (…) зенитные ракеты были выпущены по самолетам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину (…) Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь для лечения», — пояснили в пресс-службе. Что именно стало причиной крушения самолета — поражение огнем с земли или техническая неисправность, — военные не уточнили.

Ранее в пресс-службе заявили, что в ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны.