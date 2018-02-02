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Израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал главу правительства Биньямина Нетаньяху срочно отозвать посла из Польши для проведения консультаций, сообщила пресс-служба главы ведомства.

Такая реакция израильских властей вызвана законопроектом, который продолжает продвигать Варшава. Документ криминализирует высказывания о причастности поляков к преступлениям времен Второй мировой войны, включая геноцид евреев.

Проигнорировав израильские протесты, верхняя палата польского парламента минувшей ночью одобрила инициативу, которая теперь поступит на подпись президента.

«Закон, принятый польским парламентом, может иметь тяжелые последствия. Он означает отказ от ответственности и отрицание участия Польши в Холокосте. В выборе между соображениями внешней политики и моральными ценностями, должна быть четкая позиция: увековечивание жертв Холокоста должно быть приоритетным», — заявил Кац.

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предполагает до трех лет тюрьмы всякому, кто будет «публично и вопреки фактам» утверждать, что польский народ или Республика Польша несут «ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом» или иные «преступления против мира, человечности или военные преступления».

В Тель-Авиве опасаются, что документ ударит по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Также наказание вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Это вызвало резкую негативную реакцию в Киеве.