Такая реакция израильских властей вызвана законопроектом, который продолжает продвигать Варшава. Документ криминализирует высказывания о причастности поляков к преступлениям времен Второй мировой войны, включая геноцид евреев.
Проигнорировав израильские протесты, верхняя палата польского парламента минувшей ночью одобрила инициативу, которая теперь поступит на подпись президента.
«Закон, принятый польским парламентом, может иметь тяжелые последствия. Он означает отказ от ответственности и отрицание участия Польши в Холокосте. В выборе между соображениями внешней политики и моральными ценностями, должна быть четкая позиция: увековечивание жертв Холокоста должно быть приоритетным», — заявил Кац.
Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предполагает до трех лет тюрьмы всякому, кто будет «публично и вопреки фактам» утверждать, что польский народ или Республика Польша несут «ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом» или иные «преступления против мира, человечности или военные преступления».
В Тель-Авиве опасаются, что документ ударит по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.
Также наказание вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Это вызвало резкую негативную реакцию в Киеве.
Atkal žīdi šūmējās par Holokaustu! No mušas pūš ziloni. Atradušies vispasaules cietēji! Jā, tika iznīcināti, taču ne jau tik daudzi miljoni, kā cenšas pasaulei iestāstīt. Viņiem galvenais kompensācijas saņemt, jo vairāk, jo labāk!« ответить
Глисты, кругом одни глисты и говно, не ужели я тоже глист?« ответить
Пшеки опять сглупили, ссорится с иудеями ну никак нельзя было! :)« ответить
Это им не безмозглые скаклы или кстрированные немцы, так просто они это не оставят!
Poļiem ir taisnība, Polija kā valsts nav vainīga pie holokausta! Tāpat kā Latvijas valsts!« ответить
Латыши уничтожили практически всех евреев, которые проживали в Латвии, при чём это делали добровольцы, в Польше было точно так же! И не зря большинство лагерей смерти было именнов Польше! А Пилсудский ещё в 30-х годах обсуждал в правительстве принудительное депортацию евреев из Польши! Предлагались разные варианты, например, Мадагаскар, куда даже была отправлена правительственная комиссия!« ответить
Учи матчасть, чмо призмоголовое и не смеши людей своей тупостью!
Susļiku vērotājam. Kad notika holokausts, abas valstis Polija un Latvijā bija okupētās. Tā kā pie žīdu iznīcināšanas valstis kā subjektus piesiet nevar - tu kantaingalva!« ответить
Из Латвии надо тоже отозвать, т.к. Вей0нис приравнял легионеров к ветеранам ВОВ, подписав закон!« ответить
сионисты уже давно заигрывают с неонацистами когда им это выгодно« ответить