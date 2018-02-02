Израильский министр разведки потребовал отозвать посла из Польши(8)

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Stmegi
Тимур Пушкарев
15:12 01.02.2018
В мире / Политика

Израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал главу правительства Биньямина Нетаньяху срочно отозвать посла из Польши для проведения консультаций, сообщила пресс-служба главы ведомства.

Такая реакция израильских властей вызвана законопроектом, который продолжает продвигать Варшава. Документ криминализирует высказывания о причастности поляков к преступлениям времен Второй мировой войны, включая геноцид евреев.

 

Проигнорировав израильские протесты, верхняя палата польского парламента минувшей ночью одобрила инициативу, которая теперь поступит на подпись президента.

 

«Закон, принятый польским парламентом, может иметь тяжелые последствия. Он означает отказ от ответственности и отрицание участия Польши в Холокосте. В выборе между соображениями внешней политики и моральными ценностями, должна быть четкая позиция: увековечивание жертв Холокоста должно быть приоритетным», — заявил Кац.

 

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предполагает до трех лет тюрьмы всякому, кто будет «публично и вопреки фактам» утверждать, что польский народ или Республика Польша несут «ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом» или иные «преступления против мира, человечности или военные преступления».

 

В Тель-Авиве опасаются, что документ ударит по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

 

Также наказание вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Это вызвало резкую негативную реакцию в Киеве.

РИА Новости / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 15:25 01:02:2018

Atkal žīdi šūmējās par Holokaustu! No mušas pūš ziloni. Atradušies vispasaules cietēji! Jā, tika iznīcināti, taču ne jau tik daudzi miljoni, kā cenšas pasaulei iestāstīt. Viņiem galvenais kompensācijas saņemt, jo vairāk, jo labāk!

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Latviešu patriots 16:28 01:02:2018

Глисты, кругом одни глисты и говно, не ужели я тоже глист?

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Ты суслика видишь? 15:25 01:02:2018

Пшеки опять сглупили, ссорится с иудеями ну никак нельзя было! :)
Это им не безмозглые скаклы или кстрированные немцы, так просто они это не оставят!

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Latviešu patriots 15:38 01:02:2018

Poļiem ir taisnība, Polija kā valsts nav vainīga pie holokausta! Tāpat kā Latvijas valsts!

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Ты суслика видишь? 15:41 01:02:2018

Латыши уничтожили практически всех евреев, которые проживали в Латвии, при чём это делали добровольцы, в Польше было точно так же! И не зря большинство лагерей смерти было именнов Польше! А Пилсудский ещё в 30-х годах обсуждал в правительстве принудительное депортацию евреев из Польши! Предлагались разные варианты, например, Мадагаскар, куда даже была отправлена правительственная комиссия!
Учи матчасть, чмо призмоголовое и не смеши людей своей тупостью!

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Latviešu patriots 19:33 01:02:2018

Susļiku vērotājam. Kad notika holokausts, abas valstis Polija un Latvijā bija okupētās. Tā kā pie žīdu iznīcināšanas valstis kā subjektus piesiet nevar - tu kantaingalva!

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§§§ 16:49 01:02:2018

Из Латвии надо тоже отозвать, т.к. Вей0нис приравнял легионеров к ветеранам ВОВ, подписав закон!

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сионист макакакейн 19:01 01:02:2018

сионисты уже давно заигрывают с неонацистами когда им это выгодно

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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