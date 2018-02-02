Изваяния, время, идеи…

В Большом зале и соседнем Салоне югендстиля художественного музея «Рижская биржа» гостит выставка из коллекции Центра польской скульптуры в Ороньско «Artistry. 100 лет польской скульптуры».

Модернизм и классика

Пришедшему посмотреть экспозицию посетителю нужно сразу понять, что прибывшие в Ригу скульптуры, объекты, инсталляции и видеофильмы — это творения в стиле модернизма начала ХХ века, конструктивизма и авангардизма до его середины и авторских стилей вплоть до конца прошлого века и наших дней, когда все жанры перемешались, с небольшим ответвлением в ретро–классику.

Все эти работы Центр польской скульптуры в Ороньско при поддержке Института Адама Мицкевича в Варшаве и посольства страны привез к нам в честь 100–летней годовщины независимости Польши и основания Латвии. Работы привезла директор центра Эулалия Домановска, куратор выставки с польской стороны, с ней приехали директор Музея Татр Анна Венде и молодые художники, дизайнеры и скульпторы Сильвестр Амброзяк, Татьяна Чекальска, Кшиштоф Беднарски, Ружа Фабьяновска и другие.

В качестве мотто к проекту была выбрана работа Дарьи Малицкой под названием Kunszt, или Artistry («мастерство, искусность, художественность») — около 2000 произведений.

Очарование дерева

Часть работ приехали к нам из Музея Татр в Закопане и Музея польской истории в Варшаве. Музей Татр возник на месте возглавляемой в межвоенный период Каролем Стриеньским Школы деревообрабатывающей промышленности.

Созданные в 1930–х из темно–медового материала творения, представляющие очаровательные жанровые сценки из жизни — пару в танце, жницу, — плод совместного авторства студентов отделений изобразительного искусства и их педагогов.

А рядом — поэтичные «Двое» Ежи Ярнушкевича, 1956 года, и монументальные загадочные «Мутанты» классика современной польской скульптуры Магдалены Абаканович (2000 год). Ближе к середине зала — «Каин» Мирослава Балки (1987), а прямо по центру изображена кисть руки с пальцами в жесте V (Victory, «Победа») из мрамора и стали, которые почему–то отрублены по вторую фалангу. Однако на видео, как будто «проецирующем» изображение, пальцы абсолютно целы…

«Колдун» Владислава Хасиора собран их подручных, уже использованных старых предметов, устройств и материалов. Здесь старые лампочки, щиток от старого счетчика, гирька от часов с кукушкой, ржавые металлические конструкции и многое другое.

В Салоне югендстиля — видео Эвы Оксоре.

Выйти за рамки…

Главное у художника — идея. Здесь авторы объединяют свои личные идеи с темой патриотизма и религиозными мотивами, сюжетами из Библии. «Каин» Мирослава Балки мне представляется одной из самых сильных работ в этом собрании.

Скульптура размером с человеческий рост, и в «глаза» убийцы Авеля мы можем заглянуть… Мирослав знаменит — он автор мемориала в Стокгольме, созданного в память жертв крушения парома «Эстония».

От большой работы «Абрам убивает своего сына Исаака» просто мурашки идут по коже. А вот эта мужская фигура, заключенная в стеклянный шкафчик из медкабинета (работа «ВВВ» Петра Курки), не умещается в нем — голова в виде кастрюли торчит наружу. Мне кажется, здесь речь идет о строгих рамках, в которые мы все заключены — и шкафчик закрыт, и все там приготовлено для жизни, наружу незачем высовываться, а все же стремление «выйти за рамки» есть. На месте сердца в шикарном костюме незнакомца — дыра.

Видеоскульптура молодой художницы Эвы Оксоре представляет самые новые тенденции в искусстве. Девушка живет и выставляется в Лондоне. С одной стороны, это фигура из воска, значит, скульптура, а с другой — она снята на видео в развитии, с сюжетом, со звуком, — значит, представляет инсталляцию.

Молодые художники, фотографы и инсталляторы Татьяна Чекальска и Лешек Голец привезли старинное деревянное изваяние головы Святого Франциска. Татьяна рассказала, что это часть творения XVII века, над которым серьезно «поработали» жучки–древоточцы. В 1980–х скульптуру законсервировали, изгнав насекомых. Но, увы, не смогли вернуть ей прежний вид.

Парки, оранжереи, мастерские

Центр в Ороньско, расположенный на полпути между Варшавой и Краковом, это рай для художников — так говорили все присутствующие на выставке и гости, и хозяева. Об этом и об экспозиции говорит директор центра Эулалия Домановска:

— Магдалена Абаканович, чьи изваяния украшают площади и скверы многих городов Европы и Америки, в 1992 году задумала серию работ, представляющих доисторических животных и фантастических существ. Поначалу она использовала разные ткани, а потом стала делать их из стали — фигуры получались с экспрессией, загадочные, неузнаваемые. Мы не можем сказать об этих трех фигурах, выставленных у вас в зале, ничего — они опасные или дружелюбные? Их было создано шесть — все они располагаются в парке нашего центра перед маленьким дворцом, который в XIX принадлежал известному живописцу Йозефу Брандту. Жил он в Мюнхене, а лето проводил с семьей в Ороньско.

Сейчас туда приезжают и остаются поработать художники разных жанров и направлений. Дворец бывшего хозяина — это один из 11 объектов, располагающихся на нашей территории. Здесь шесть мастерских, где занимаются обработкой дерева, металла, камня, керамикой, три выставочных зала, оранжерея, небольшой костел, небольшая гостиница для гостей. А в парке под открытым небом выставлены изваяния.

Когда настала победа….

Приезжает и Эва Оксоре, живущая в Лондоне. Осенью ее работа была номинирована на приз «Дойче Банка» среди творений пяти лучших молодых художников. Награды она не получила, но мне кажется, что это одна из самых интересных работ. Она сделана на контрастах — на ней в восковой жилет входят руки, которые «дырявят» материал. Потом «рана» затягивается. А после все начинается снова… И эта музыка — ударная, резкая.

А «пальцы» в жесте «Победа», которые мы привезли из Музея польской истории, — это отголосок того времени, когда в 1979–м создавалось польское движение «Солидарность». А после, до 1981–го, у нас ввели военное положение. Автор Кшиштоф Беднарский был приглашен в Рим, где сделал эту скульптуру с обрезанными пальцами — победы–то пока не случилось. А потом, когда в 1989–м действительно наступила победа, он присовокупил к своему произведению эту проекцию, которая дополняет пальцы до нормального вида.

В собрании скульптур и арт–объектов среды Ороньского центра скульптуры — произведения как широко известных мастеров, так и совсем молодых авторов, начиная от типичной для модернистов стилизации формы, абстракции, экспрессии до современных пространственных объектов, инсталляций, видеофильмов и неоновых световых проектов.

Отобранные для экспозиции работы дополняют фото объектов, которые невозможно привезти из Ороньского парка скульптуры под открытым небом в Ригу — например, «Переход» Ярослава Козакевича или «Вторжение в пространство» Мацея Шанковски.

Коллекцию, приехавшую в Ригу, дополняет фильм Ружи Фабьяновской и Славомира Мальхарека о центре в Ороньско.

Классическое повествование представленных на выставке экспонатов в сочетании с современным формообразованием — это словно утверждение экзистенциального течения времени, в котором остается лишь истинно ценное и где гармонично сосуществуют разные столетия. Впрочем, о ценности творений судить зрителям…

Наталья ЛЕБЕДЕВА.