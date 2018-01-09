Известная латвийская баскетболистка женилась на своей подруге(9)

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Виталий Вавилкин
14:40 09.01.2018
Спорт

Баскетболистка сборной Латвии Сабине Ниедола совершила своеобразный “коминг аут”, сообщив что с февраля минувшего года является супругой своей подруги Анжелы Тисдейл.

О том, что с 17 февраля латвийская спортсменка живет в браке, она сообщила изменив статус в социальных сетях.

Отметим, что пара проводит вместе почти все свободное время, что также видно в профиле Ниедоле, где можно найти большое количество совместных фотографий.

 

Обе спортсменки на данный момент играют в немецком клубе «Royals».

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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И в Латвии есть НОД 15:11 09:01:2018

Не женилась, а вступила в блудное сожительство.
Не каминг-чего-то там, а признание в содомии.
Влияние еврогейских ценностей.

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лада 15:33 09:01:2018

Зачем сообщать о такой мерзопакости??? Нормальным людям, которые живут по Божеским законам, а их в стране большинство, эта мерзость не нужна!!!

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ha-ha-ha! 15:35 09:01:2018

Если является супругой, то вышла замуж. Пусть остаётся в Германии, если известная .....!

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Фееееее кака гадость 15:41 09:01:2018

Эта тухлая дрянь

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Любовь 15:43 09:01:2018

О, Господи! Обязательно нужно было такое публиковать?

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12

Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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