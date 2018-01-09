Баскетболистка сборной Латвии Сабине Ниедола совершила своеобразный “коминг аут”, сообщив что с февраля минувшего года является супругой своей подруги Анжелы Тисдейл.

О том, что с 17 февраля латвийская спортсменка живет в браке, она сообщила изменив статус в социальных сетях.

Отметим, что пара проводит вместе почти все свободное время, что также видно в профиле Ниедоле, где можно найти большое количество совместных фотографий.

Обе спортсменки на данный момент играют в немецком клубе «Royals».