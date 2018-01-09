О том, что с 17 февраля латвийская спортсменка живет в браке, она сообщила изменив статус в социальных сетях.
Отметим, что пара проводит вместе почти все свободное время, что также видно в профиле Ниедоле, где можно найти большое количество совместных фотографий.
Обе спортсменки на данный момент играют в немецком клубе «Royals».
Не женилась, а вступила в блудное сожительство.« ответить
Не каминг-чего-то там, а признание в содомии.
Влияние еврогейских ценностей.
Зачем сообщать о такой мерзопакости??? Нормальным людям, которые живут по Божеским законам, а их в стране большинство, эта мерзость не нужна!!!« ответить
Если является супругой, то вышла замуж. Пусть остаётся в Германии, если известная .....!« ответить
Эта тухлая дрянь« ответить
О, Господи! Обязательно нужно было такое публиковать?« ответить