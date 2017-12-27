Известный латышский поэт признался, что был информатором КГБ(14)

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Тимур Пушкарев
14:13 27.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Еще в начале 90-х годов прошлого века газета Atmoda Atpūtai опубликовала полученный от некоего бывшего офицера КГБ ЛССР список его агентуры. Документ содержал информацию о примерно 90 лицах, большинство из которых были известными в латвийском обществе людьми.

Имена и фамилии издание решило не публиковать, обнародовав лишь псевдонимы, под которыми они проходили по картотеке КГБ, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, перевод портала Delfi.lv.

 

Теперь же, в свете последних событий с намерениями властей Латвии все же раскрыть фигурантов «мешков ЧК» латышский поэт Янис Рокпелнис обратился в редакцию Neatkarīgā rīta avīze с признанием, что он был агентом из того самого списка, опубликованного 25 лет назад Atmoda Atpūtai. Он опознал свой псевдоним — «Микелис».

 

«Тогда меня охватила ужасная паника и глодала совесть. С 1979 года, когда бросил пить, у меня были панические приступы, серьезная депрессия», — признался о событиях 25-летней давности Рокпелнис. По его словам, в свое время его арестовало КГБ за то, что в одном из баров Риги, будучи сильно пьяным, он приставал к посетителям с возгласами «Ты коммунист? Тогда тебя надо расстрелять!».

 

Как признался поэт, за тот случай он не угодил в тюрьму только из-за того, что его отец Фрицис Рокпелнис был автором текста гимна ЛССР и главой управления при Министерстве культуры ЛССР. При этом, как утверждает сам Янис, «у меня была традиционная, абсолютная ненависть к чекистам и коммунистам».

 

После этого случая, уже в 80-х годах, Рокпелнис хотел попасть в Союз писателей, однако видные литературные деятели того времени отказались дать ему рекомендацию, в результате чего друг отца, сотрудник ЧК Арвид Григулис вызвал поэта в своей кабинет и настоятельно посоветовал начать сотрудничать с органами госбезопасности ЛССР для возможности карьерного роста.

 

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По словам Рокпелниса, ему вручили бумагу, на которой было написано, что он обязуется не раскрывать методы работы КГБ. Однако, как добавил он, там ничего не говорилось о необходимости что-либо доносить.

 

«И я подумал: почему бы мне не изучить методы работы КГБ? Это ведь интересно! Наверное, это меня и «зацепило» — увидеть организацию изнутри», — признался Рокпелнис, добавив — он думал, что «после этого смог бы разоблачить все узнанное, написав про это».

 

«Возможно, подсознательно я также понимал, что получаю защиту со стороны ЧК, и тогда мои приступы паники прекратились бы», — говорит теперь Рокпелнис. «Подписал полученную карточку, вышел из кабинета и в тот же момент понял, что разрушил свою жизнь», — сетует литератор.

 

Затем последовали встречи на конспиративной квартире, в ходе которых офицер КГБ Юрис Милевскис (куратор творческих людей и прессы в ЛССР) интересовался, о чем думают другие латвийские писатели и поэты.

 

«Совершил ли я нехорошее по отношению к кому-нибудь? Нет, это не соответствует моей сути. Никого не сдал, провокатором не работал. Моя работа была аналитической — помогал ЧК понять, что происходит в головах интеллигенции», — говорит поэт.

 

При этом Рокпелнис признал, что «не нравится себя так называть, но я был стукачом», поэтому сейчас «не может не признаться». «Ты теперь меня не разоблачишь. Я сам себя разоблачаю», — сказал представителю Neatkarīgā rīta avīze Рокпелнис.

 

Причиной саморазоблачения литератор назвал муки совести. «Понимаешь, я тогда еще не был христианином. Если был бы — не заключил бы договор со злом», — говорит он.

 

«У меня ощущение, что я убийца и что я несу в себе этот труп. Я убил свою жизнь, самого себя и свою честь. Я наказан за свою гордыню. Я ведь гордился, что не измазался в советском д*рьме, был уверен, что у чекистов нет на меня компромата. Но они сделали все», — пожаловался Рокпелнис.

 

По словам поэта, сейчас ему больше всего страшно перед своими читателями — смогут ли они его простить, смогут ли и дальше читать его произведения.

 

Рокпелнис стал известен в советское время как переводчик стихов Александра Блока, Марины Цветаевой и Иосифа Бродского на латышский язык. Также он считается одним из лучших поэтов Латвии 70-х годов прошлого века благодаря собственным работам на латышском. 

Delfi / Фото LETA
Комментарии (14)
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Голос из России 14:34 27:12:2017

Ах... Эти "терзания" латышской (с позволения сказать) "интеллигенции"....КАК выродок "мучается".....Какие КРАСИВЫЕ слова..... А СУТЬ? ПРОДАЖНАЯ тварь. Прибалты по сути своей - ПРОДАЖНЫ. Раньше продавались КГБ, ныне подставляют задницу Западу. Согласен, КГБ мало платило, сейчас выгоднее "отсасывать" у Запада - платят чуть больше.......

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Latviešu patriots 14:35 27:12:2017

Kā dzejnieks, Rokpelnis man nepatīk, bet kā cilvēku man viņa ir žēl.

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народ Латвии 15:07 27:12:2017

пшел вон,платное дерьмо!Твое оплаченное мнение -засунь себе в зад.Благо проход разработанный,позволяет!

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Latviešu patriots 15:31 27:12:2017

Nesagaidīsi falšā "tauta". Tu nu jau nebūsi tas, kas man kaut ko norādīs, vate.

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Русский 16:48 27:12:2017

Latviešu patriots. Публичное возмущение придаёт значимости ДУРАКУ !!!!!!!!!!!!!!!

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про ПЕДРИОту (он же "ваня"-наемный писатель ифоцентра по борьбе с якобы" рос.пропагандой 16:51 27:12:2017

ПЕДРИОт-пшел нах отсюда!к своим,голубкам!

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... 14:35 27:12:2017

toļko silnije duhom umejut priznatsjav svoih ošibkah!

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Факт 16:14 27:12:2017

Разводка для хуторского лохотората....КГБ не только самая мощная,но главное самая умная организация в мире,и если туда кого и брали и вербовали,то не для того что бы там тупо числится.А если ты произнёс фразу:«Ты коммунист? Тогда тебя надо расстрелять!»,и ты после этого не попал в лагеря,то можно только догадываться сколько десятков или сотен отправил этот "патриот" по доносам и какие заказные статейки строчил в своей газетёнке,ради работы и карьеры....трусливая приспособленческая гнuда...

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Janek 16:17 27:12:2017

Бред старика это модно как признаться что.ты пидор ну как Ренкевич

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)

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