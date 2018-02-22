Межведомственный координационный центр — главный институт по реализации Национального плана развития — 2020 — вчера представил видение ближайшего будущего ЛР в сейме. Парламентскую комиссию по долгосрочному развитию возглавляет экс–премьер Лаймдота Страуюма (VienotIba).
Пенсионный капитал как источник финансирования экономики
Доктор экономических наук Владиславс Весперис, замдиректора МКЦ, обозначил в своей презентации ряд рекомендаций для народного хозяйства страны. По его мнению, трансформация экономики возможна за счет поддержки проектов с высокой емкостью экспорта, привлечения мультнациональных корпораций, обеспечения конкурентоспособной электроэнергетики и повышения энергоэффективности.
Где взять на это деньги? Господин Весперис рекомендует «интенсифицированное использование средств пенсий второго уровня в народном хозяйстве». Бюджетные программы должны формироваться с учетом старения населения, которому, в свою очередь, следует четче прививать финансовые навыки. Нужно «систематизировать подход к пересмотру вознаграждения работающих в публичном секторе, особенно в области публичных услуг».
С учетом отрицательной демографии
Что же касается людских ресурсов, то эксперт предлагает создать «план мудрой миграции… по контролируемому привлечению специалистов высшего уровня из родственных латышской идентичности европейских и третьих стран». В числе прочих мер предусматривается «соответствующее предложение курсов латышского языка».
Рождаемость в стране предполагается повышать путем транспортных льгот для беременных, патронажа новорожденных, улучшения амбулаторного обслуживания матерей с детьми.
Образовательные учреждения должны публично отчитываться о своих активах и достижениях, в соответствии с демографическими тенденциями. Выпускники вузов, обучавшиеся за госсчет, должны иметь обязательства перед государством. Государственные компании обязаны интенсифицировать научно–исследовательскую деятельность. Государству советуют создать фонд поддержки инноваций.
В сфере народного просвещения необходима «смена поколений педагогов», важно предусмотреть всяческие проекты профессионального совершенствования на базе новых технологий. Общеобразовательную программу в школе господин Весперис предлагает считать законченной только при общей экзаменационной оценке не ниже 25%.
«Территории развития», в видении Национального плана развития, в скором будущем в стране окажутся разделены «территориями с низкой плотностью населения». Чтобы соединять их, потребуется «введение модели общественного транспорта, основанного на спросе». Сеть государственных автодорог возможно удешевить, «не ухудшая функциональности».
Надо полагать, последнего можно добиться, выделив основные транзитные маршруты и переведя прочие трассы в ранг второразрядных шоссе. Точно так же как и со страной в целом: будут успешные города и секторы экономики и пустоты между.
ИМИДЖ СТРАНЫ
«Международный образ Латвии, основанный на экономических и бизнес–ценностях, внешняя коммуникация должностных лиц, с популяризацией достижений информационных и коммуникационных технологий на глобальном рынке».
Николай КАБАНОВ.
На фото: Доктор Весперис видит будущее!
И все будет как в СССР?« ответить
ja procitav zagolovok i nacinaja citatj statju srazu vspomnil Hrusceva Nikitu.« ответить
i ego frazu "Zavtra vi prosnetes i budet komunizm".
i tak sovetskij narod prosipalsa i zdal kogda ze nastupit eto zavtra"...
teperj toze samoe pro Latviju. vot zavtra budet tak i tak. 27 let uze kak ne mozem dozdatsa etogo "zavtra".
«Здравствуйте товарищи, начинаем программу телепередач на завтра, на завтра.//Завтра вы увидите, то что никогда не видели. Это будет завтра, завтра». Барыкин, песня.« ответить
А по существу, к 20 году, когда иссякнет финансирование от Евросоюза и уйдут остатки транзита России. То все автодороги станут в Латвии второсортными. Налогами попытаются отсрочить кончину страны с "историей успеха", но это только усугубит ситуацию. К 20тому году будет великая дырса, пакаля, короче на выбор господа латвийцы
Доктор Весперис видит суслика!« ответить
Если скот русского мира к этому времени от сюда свалят то конечно сдесь будет классно« ответить
так вали уже, чего сидишь?« ответить
это когда хохлосвиньи сгинут свою вусраину защищать на Донбассе, трусливый народишко« ответить
Создадите соединённые штаты с резервациями ?« ответить
Да-да, стодневный парад латышей педарасов изнурит правящую обезумевшую латышскую шоблу. Латышей ущербных заветные требования: "Проект! Миллиард! Давай сделаем это! Я латыш и мне всегда мало!" угаснут, а снежный ком исчезновения ничтожных латышей стремительно набирает обороты. Какая экономика, какие планы?! Нацисты латыши исключительные на всю больную латышскую голову несут ахинею агонизируя в кромешной нищете.« ответить
Бред этого доХтура -бред шизофрейника, который на пенсиях 2-го уровня решил подняться, и тут "воздушные зАмки" строит. Пенсы,ауууууу, вас опять обворовывают.« ответить
Вот же дегенерат, и как таких тупорылых "в очистку берут"?
Nacist Ivan, Gebelss aplaudē Hail!« ответить
ИДИ МОЙ ЖОПУ И МАЖ ВАЗЕЛИНОМ Latviesu pidarmots, ГОТОВСЯ К 100 ДНЕВНОМУ ПИДАРДВИЖЕНИЮ.« ответить
Значит Ivan-нацист,а "ваня"-друг латышского народа,,так?« ответить
Protams!« ответить
Ну в таком случае очень жалко что твои предки не сдохли на лесоповале Сибири,может тебе "повезёт"больше.« ответить