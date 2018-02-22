К 2020–му вы не узнаете Латвию!(33)

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газета Сегодня
17:30 22.02.2018
газета Сегодня

Скандалы скандалами — а план никто не отменял, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Межведомственный координационный центр — главный институт по реализации Национального плана развития — 2020 — вчера представил видение ближайшего будущего ЛР в сейме. Парламентскую комиссию по долгосрочному развитию возглавляет экс–премьер Лаймдота Страуюма (VienotIba).

 

Пенсионный капитал как источник финансирования экономики

 

Доктор экономических наук Владиславс Весперис, замдиректора МКЦ, обозначил в своей презентации ряд рекомендаций для народного хозяйства страны. По его мнению, трансформация экономики возможна за счет поддержки проектов с высокой емкостью экспорта, привлечения мультнациональных корпораций, обеспечения конкурентоспособной электроэнергетики и повышения энергоэффективности.

 

Где взять на это деньги? Господин Весперис рекомендует «интенсифицированное использование средств пенсий второго уровня в народном хозяйстве». Бюджетные программы должны формироваться с учетом старения населения, которому, в свою очередь, следует четче прививать финансовые навыки. Нужно «систематизировать подход к пересмотру вознаграждения работающих в публичном секторе, особенно в области публичных услуг».

 

С учетом отрицательной демографии

 

Что же касается людских ресурсов, то эксперт предлагает создать «план мудрой миграции… по контролируемому привлечению специалистов высшего уровня из родственных латышской идентичности европейских и третьих стран». В числе прочих мер предусматривается «соответствующее предложение курсов латышского языка».

 

Рождаемость в стране предполагается повышать путем транспортных льгот для беременных, патронажа новорожденных, улучшения амбулаторного обслуживания матерей с детьми.

 

Образовательные учреждения должны публично отчитываться о своих активах и достижениях, в соответствии с демографическими тенденциями. Выпускники вузов, обучавшиеся за госсчет, должны иметь обязательства перед государством. Государственные компании обязаны интенсифицировать научно–исследовательскую деятельность. Государству советуют создать фонд поддержки инноваций.

 

В сфере народного просвещения необходима «смена поколений педагогов», важно предусмотреть всяческие проекты профессионального совершенствования на базе новых технологий. Общеобразовательную программу в школе господин Весперис предлагает считать законченной только при общей экзаменационной оценке не ниже 25%.

 

«Территории развития», в видении Национального плана развития, в скором будущем в стране окажутся разделены «территориями с низкой плотностью населения». Чтобы соединять их, потребуется «введение модели общественного транспорта, основанного на спросе». Сеть государственных автодорог возможно удешевить, «не ухудшая функциональности».

 

Надо полагать, последнего можно добиться, выделив основные транзитные маршруты и переведя прочие трассы в ранг второразрядных шоссе. Точно так же как и со страной в целом: будут успешные города и секторы экономики и пустоты между.

 

ИМИДЖ СТРАНЫ

 

«Международный образ Латвии, основанный на экономических и бизнес–ценностях, внешняя коммуникация должностных лиц, с популяризацией достижений информационных и коммуникационных технологий на глобальном рынке».

 

Николай КАБАНОВ.

 

На фото: Доктор Весперис видит будущее!

 

 

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (33)
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CCCP 17:39 22:02:2018

И все будет как в СССР?

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janka 19:01 22:02:2018

ja procitav zagolovok i nacinaja citatj statju srazu vspomnil Hrusceva Nikitu.
i ego frazu "Zavtra vi prosnetes i budet komunizm".
i tak sovetskij narod prosipalsa i zdal kogda ze nastupit eto zavtra"...
teperj toze samoe pro Latviju. vot zavtra budet tak i tak. 27 let uze kak ne mozem dozdatsa etogo "zavtra".

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Пророк 19:09 22:02:2018

«Здравствуйте товарищи, начинаем программу телепередач на завтра, на завтра.//Завтра вы увидите, то что никогда не видели. Это будет завтра, завтра». Барыкин, песня.
А по существу, к 20 году, когда иссякнет финансирование от Евросоюза и уйдут остатки транзита России. То все автодороги станут в Латвии второсортными. Налогами попытаются отсрочить кончину страны с "историей успеха", но это только усугубит ситуацию. К 20тому году будет великая дырса, пакаля, короче на выбор господа латвийцы

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На фото 17:41 22:02:2018

Доктор Весперис видит суслика!

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Ваня 17:42 22:02:2018

Если скот русского мира к этому времени от сюда свалят то конечно сдесь будет классно

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фыв 17:56 22:02:2018

так вали уже, чего сидишь?

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Саня™ 17:58 22:02:2018

это когда хохлосвиньи сгинут свою вусраину защищать на Донбассе, трусливый народишко

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vopros 17:42 22:02:2018

Создадите соединённые штаты с резервациями ?

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Ivan 17:58 22:02:2018

Да-да, стодневный парад латышей педарасов изнурит правящую обезумевшую латышскую шоблу. Латышей ущербных заветные требования: "Проект! Миллиард! Давай сделаем это! Я латыш и мне всегда мало!" угаснут, а снежный ком исчезновения ничтожных латышей стремительно набирает обороты. Какая экономика, какие планы?! Нацисты латыши исключительные на всю больную латышскую голову несут ахинею агонизируя в кромешной нищете.

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А как можно было не обещать? 18:14 22:02:2018

Бред этого доХтура -бред шизофрейника, который на пенсиях 2-го уровня решил подняться, и тут "воздушные зАмки" строит. Пенсы,ауууууу, вас опять обворовывают.
Вот же дегенерат, и как таких тупорылых "в очистку берут"?

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Latviešu patriots 18:30 22:02:2018

Nacist Ivan, Gebelss aplaudē Hail!

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а 18:42 22:02:2018

ИДИ МОЙ ЖОПУ И МАЖ ВАЗЕЛИНОМ Latviesu pidarmots, ГОТОВСЯ К 100 ДНЕВНОМУ ПИДАРДВИЖЕНИЮ.

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Latviešu patriotam 18:45 22:02:2018

Значит Ivan-нацист,а "ваня"-друг латышского народа,,так?

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Latviešu patriots 18:48 22:02:2018

Protams!

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Latviešu patriotam 19:37 22:02:2018

Ну в таком случае очень жалко что твои предки не сдохли на лесоповале Сибири,может тебе "повезёт"больше.

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (19)