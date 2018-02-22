Скандалы скандалами — а план никто не отменял, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Межведомственный координационный центр — главный институт по реализации Национального плана развития — 2020 — вчера представил видение ближайшего будущего ЛР в сейме. Парламентскую комиссию по долгосрочному развитию возглавляет экс–премьер Лаймдота Страуюма (VienotIba).

Пенсионный капитал как источник финансирования экономики

Доктор экономических наук Владиславс Весперис, замдиректора МКЦ, обозначил в своей презентации ряд рекомендаций для народного хозяйства страны. По его мнению, трансформация экономики возможна за счет поддержки проектов с высокой емкостью экспорта, привлечения мультнациональных корпораций, обеспечения конкурентоспособной электроэнергетики и повышения энергоэффективности.

Где взять на это деньги? Господин Весперис рекомендует «интенсифицированное использование средств пенсий второго уровня в народном хозяйстве». Бюджетные программы должны формироваться с учетом старения населения, которому, в свою очередь, следует четче прививать финансовые навыки. Нужно «систематизировать подход к пересмотру вознаграждения работающих в публичном секторе, особенно в области публичных услуг».

С учетом отрицательной демографии

Что же касается людских ресурсов, то эксперт предлагает создать «план мудрой миграции… по контролируемому привлечению специалистов высшего уровня из родственных латышской идентичности европейских и третьих стран». В числе прочих мер предусматривается «соответствующее предложение курсов латышского языка».

Рождаемость в стране предполагается повышать путем транспортных льгот для беременных, патронажа новорожденных, улучшения амбулаторного обслуживания матерей с детьми.

Образовательные учреждения должны публично отчитываться о своих активах и достижениях, в соответствии с демографическими тенденциями. Выпускники вузов, обучавшиеся за госсчет, должны иметь обязательства перед государством. Государственные компании обязаны интенсифицировать научно–исследовательскую деятельность. Государству советуют создать фонд поддержки инноваций.

В сфере народного просвещения необходима «смена поколений педагогов», важно предусмотреть всяческие проекты профессионального совершенствования на базе новых технологий. Общеобразовательную программу в школе господин Весперис предлагает считать законченной только при общей экзаменационной оценке не ниже 25%.

«Территории развития», в видении Национального плана развития, в скором будущем в стране окажутся разделены «территориями с низкой плотностью населения». Чтобы соединять их, потребуется «введение модели общественного транспорта, основанного на спросе». Сеть государственных автодорог возможно удешевить, «не ухудшая функциональности».

Надо полагать, последнего можно добиться, выделив основные транзитные маршруты и переведя прочие трассы в ранг второразрядных шоссе. Точно так же как и со страной в целом: будут успешные города и секторы экономики и пустоты между.

ИМИДЖ СТРАНЫ

«Международный образ Латвии, основанный на экономических и бизнес–ценностях, внешняя коммуникация должностных лиц, с популяризацией достижений информационных и коммуникационных технологий на глобальном рынке».

Николай КАБАНОВ.

На фото: Доктор Весперис видит будущее!