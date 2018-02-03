На вопросы читателей отвечают эксперты газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«На прошлой неделе прочитал в газете разъяснение экономиста Е. Зайцевой по новой системе оплаты за медицинские услуги. Хочу уточнить: если человек работает одновременно и как наемный работник с зарплатой «минималка или чуть выше», и еще подрабатывает на микропредприятии — должен ли он вносить т. н. «налог на медицину» или достаточно того, что платит за него фирма, где он работает как наемный?

Виктор Л.»

Отвечает независимый эксперт Евгения Зайцева:

— Если человек работает на обычном предприятии и получает не меньше минимальной зарплаты, то никаких дополнительных взносов на медицину он делать не должен: за него автоматически вносятся взносы социального страхования, в числе которых 1% на страхование на медицину: это обеспечивает ему доступ к медицинским услугам, оплачиваемым государством. И уже неважно, работает ли он где–то еще, на микропредприятии или на какой–то другой фирме в качестве наемного работника и т. д.: свой страховой взнос он уже внес (точнее, часть свою внес он сам, а часть — его работодатель). Однако если человек получает зарплату, сумма которой ниже минимальной, или если он является только работником микропредприятия, то, поскольку специальный «социал» за него не вносится, он должен внести страховой взнос на медицину сам.

«Работаю на микропредприятии, годами покупаю себе медицинский полис на частной страховой фирме. Должна ли я все равно платить налог на медицину (1%), если хочу пользоваться медуслугами, оплачивая только пациентский взнос? И если да, каким образом чисто технически можно заплатить «налог на медицину» — на какой счет перечислять деньги, сколько и на каком основании?

В. Ильина».

Отвечает независимый эксперт Евгения Зайцева:

— Давайте сразу внесем ясность, чем страхование медицины отличается от страхования здоровья. Допустим, у вас есть страховка, купленная вами или вашим работодателем. В рамках прежней системы здравоохранения в медучреждении надо было просто назвать свое имя и персональный код, предъявить полис и либо не платить лечебному учреждению ничего вообще — если страховка полностью покрывала пациентский взнос и услугу, которой пациенту нужно было воспользоваться, — либо оплатить часть услуги (если страховка покрывала стоимость услуги частично). А позже медицинское учреждение просто выставляло счет страховой компании пациента.

Страховка на медицину — это нечто другое, новое. Она обеспечивает ДОСТУП — то есть право — к государственной медицине без доплаты. Правда, при этом по–прежнему сохраняется и пациентский взнос. То есть у человека может быть на руках страховой полис здоровья, оформленный в частной страховой компании, но, когда новая система вступит в силу и он придет в клинику, не имея страховки на медицину, ему, чтобы воспользоваться медицинскими услугами, предложат заплатить дополнительно». Этот тот самый платеж, который до сих пор покрывало государство, а с 2018 года покрывать больше не будет. Что касается пациентского взноса, то он останется, и его по–прежнему будет покрывать частная страховая компания пациента, если у этого пациента есть права на государственную медицину.

Пока — до 1 сентября 2018 года, на время переходного периода, — у нас все остается по–прежнему. Правда, «медицинский» 1% с работающих на обычных предприятиях и получающих зарплату не менее минимальной начали брать уже с 1 января. Что касается остальных, то нужно подождать до 1 сентября, когда будут приняты и опубликованы Правила КМ, где будет разъяснено, за какие медуслуги и сколько надо будет платить, если за пациента не будет оплачиваться «социал» и у него не будет страховки на медицину. Тогда же, по идее, должна появиться информация, сколько и на какие счета нужно будет вносить работникам микропредприятий, решивших заплатить «страховые» деньги, чтобы обеспечить себе доступ к медицине. Возможно, будет заполняться специальная форма в системы EDS Службы госдоходов… Но это пока дело будущего.

«Хочу работать за границей!»

«Здравствуйте,

Хотелось бы получить консультацию по такому вопросу. Моя дочь (19 лет) решила летом уехать за границу на заработки. Я ее отпускать боюсь, она же «зеленая», неопытная, а она твердит: «Все едут, ничего страшного, а тут ловить нечего». Боюсь, не удержу ее. Можно ли здесь как–то понадежнее подстраховаться, чтобы она в чужой стране, чего доброго, не попала в беду?

Калинина Д.».

На домашней странице Госагентства занятости (ГАЗ) мы нашли такие советы для людей, планирующих отправиться на работу за рубеж.

1. Для поиска работы пользоваться следует услугами только тех фирм по трудоустройству, которые имеют лицензию Государственного агентства занятости. Лицензия на оказание услуг по трудоустройству необходима даже в том случае, если такие услуги предоставляются бесплатно. Поэтому, прежде чем начать какие–либо дела с конкретной фирмой и тем более что–то ей платить, необходимо убедиться в наличии лицензии. Для этого нужно

* зайти в Регистр на сайте ГАЗ и убедиться в том, вправе ли тот или иной конкретный коммерсант оказывать услуги по трудоустройству и получил ли он лицензию агентства;

* попросить коммерсанта, предлагающего работу за границей, предъявить выданную агентством лицензию; с 6 июля 2013 года лицензия оформляется как в виде электронного документа, так и в виде бумажного.

2. Заключить двусторонний договор о получении услуги, предварительно очень внимательно прочитав текст договора и выяснив все вопросы:

* о трудовых правах и обязанностях (общую характеристику работы);

* о заработной плате (до и после уплаты налогов) и количестве рабочих часов;

* гарантируется ли жилье в случае работы за границей;

* какой уровень знаний государственного языка страны назначения потребуется для выполнения конкретной работы;

* условия расторжения трудового договора,

* документы, необходимые для вступления в правовые трудовые отношения за границей.

Фирма по трудоустройству (напомним: лицензированная!) обязана в письменном виде ознакомить клиента с трудовым договором, который будет заключен между ним (клиентом) и работодателем. Необходимо, чтобы данный договор соответствовал требованиям законодательству как Латвии, так и страны назначения. Также между фирмой по трудоустройству и клиентом (соискателем работы) должен быть заключен договор об оказании соответствующих услуг. Если заключение такого договора с соискателем работы не предусмотрено, то фирма обязана письменно ознакомить клиента с порядком оказания и получения услуг по трудоустройству. На коммерсанта также возлагается ответственность за то, чтобы и договор, и непосредственно оказание услуги отвечали требованиям, установленным нормативными актами Латвии и страны назначения.

Перед тем как направить соискателя работы к работодателю, коммерсант обязан письменно проинформировать соискателя работы о конкретном предложении работы, указав наименование работодателя, юридический и фактический адреса, номер телефона, время начала работы, профессию работника (специальность, должность) и общую характеристику работы, размер оплаты труда до и после уплаты налогов, место работы, время работы и условия расторжения договора, а также о документах, необходимых для вступления в правовые трудовые отношения.

3. В случае, если фирма взимает плату за свои услуги, внося плату, в обязательном порядке следует затребовав документ, подтверждающий платеж.

4. Когда все подготовительные мероприятия позади и соискатель работы готовится направиться к своему будущему работодателю, необходимо:

* связаться с работодателем и узнать, информирован ли он о прибытии работника;

* обеспечить себя минимальными средствами к существованию хотя бы на первые недели работы (желательно брать с собой не наличные, а международные расчетные карты).

В ГАЗ упоминаются также наиболее распространенные «ловушки» для желающих работать за границей:

* плохо оплачиваемая работа и неудовлетворительные условия проживания;

* не выдают договор о получении услуги по трудоустройству и платежный документ о «расходах на подготовку документации»;

* по прибытии за границу выясняется, что работодатель не ждал конкретного работника и вообще не подозревал, что к нему кого–то посылали, — а фирма по трудоустройству на жалобы на отсутствие обещанной работы не реагирует или вообще не выходит на связь.

* выясняется, что обещанной работы нет, и предлагают другую, с более низкой оплатой, а жилье хуже и дороже;

* на предложенном работодателем рабочем месте выдвигаются все новые условия (расходы на транспорт, рабочую одежду, проживание), о которых соискателя работы заранее не предупредили;

* предлагается хорошо оплачиваемая работа, но сначала надо пройти обучение (якобы бесплатно). А по прибытии выясняется, что обучение было платным, и человеку предлагают либо вернуть сумму, затраченную на обучение (как правило, достаточно крупную), либо отработать — но на крайне невыгодных для работника условиях: оплата труда очень низкая, жилье плохое и при этом очень дорогое и т. д. И человек вынужден соглашаться, поскольку оплатить обучение он не может.

В случае, если у человека, планирующего трудоустроиться за границей, имеются какие–то вопросы, сомнения и т. д., он может проконсультироваться в отделе лицензирования и правового обеспечения Госагентства занятости по адресу: Рига, ул. Кр. Валдемара, 38, к–1, каб. 582A, тел. 67021836.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.