Подготовленный Министерством образования и науки (МОН) проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.
Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.
Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе 1-го -6-го классов будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.
Удачи..пусть их неостанется ни одной« ответить
в русском языке 450 000 слов, а ты усвоил только 45 !:)))))))« ответить
Loģiska un konsekventa rīcība. Latvijā ir jāmācas valsts valodā - Latviešu valodā. Punkts. Citu variantu nav un nebūs!« ответить
В русском языке 450000 слов,в латышском 75000.Почувствуй разницу« ответить
Seseram. Latviešu valodas Tezaurā 750 000 vārdu. Nejauc pajoliņ grūtgalvīt.« ответить
Мечтатель.После истории успеха крышу снесло,теперь всё на 10 умножаете.« ответить
Seseram. Un jebkurā gadījumā jāmācas būs Latvijas valsts valodā - Latviešu valodā.« ответить
пусть русские дети знают латышский, в Англии будет о чём поговорить с латышами.« ответить
Поживём-увидим,как оно будет.« ответить
Seseram. Likums tiks pieņemts, pat nešaubies.« ответить