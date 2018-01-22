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Владимир Бучельников
21:11 21.01.2018
Политика / Правительство

На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык, свидетельствует повестка работы правительства.

Подготовленный Министерством образования и науки (МОН) проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

 

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

 

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе 1-го -6-го классов будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

LETA / Фото
Комментарии (10)
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Ваня 22:03 21:01:2018

Удачи..пусть их неостанется ни одной

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хахаха 23:38 21:01:2018

в русском языке 450 000 слов, а ты усвоил только 45 !:)))))))

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Latviešu patriots 22:20 21:01:2018

Loģiska un konsekventa rīcība. Latvijā ir jāmācas valsts valodā - Latviešu valodā. Punkts. Citu variantu nav un nebūs!

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СССР 22:34 21:01:2018

В русском языке 450000 слов,в латышском 75000.Почувствуй разницу

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Latviešu patriots 22:41 21:01:2018

Seseram. Latviešu valodas Tezaurā 750 000 vārdu. Nejauc pajoliņ grūtgalvīt.

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СССР 22:49 21:01:2018

Мечтатель.После истории успеха крышу снесло,теперь всё на 10 умножаете.

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Latviešu patriots 23:09 21:01:2018

Seseram. Un jebkurā gadījumā jāmācas būs Latvijas valsts valodā - Latviešu valodā.

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да всё нормально 23:55 21:01:2018

пусть русские дети знают латышский, в Англии будет о чём поговорить с латышами.

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СССР 00:03 22:01:2018

Поживём-увидим,как оно будет.

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Latviešu patriots 00:21 22:01:2018

Seseram. Likums tiks pieņemts, pat nešaubies.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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