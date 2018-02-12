Кадыров купил «долю в биткоине»(1)

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Герман Бергер
19:15 11.02.2018
Экономика / Финансы

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что купил «долю в биткоине». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты», — написал глава республики.

 

При этом объем вложенных инвестиций он не уточнил. «Инвестиция в биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте», — добавил Кадыров.

 

Глава Чечни выступил против введения запрета на криптовалюту, но подчеркнул, что в этой сфере необходимо строгое регулирование. «Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем», — считает он.

 

В начале февраля Кадыров сообщал, что собирается внедрить в республике системы блокчейн. «По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы», — уточнял он.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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П у т и н 20:00 11:02:2018

Одной рукой режем баранов и русские головы, другой - хватаем биткоины и Баскова за попку. Маладэц!

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)

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