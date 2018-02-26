22 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter опубликовал запись, в которой указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 персонам. Министр обосновал этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с «делом Магнитского».
В список, по данным портала mixnews.lv, включены глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, бывший сотрудник спецслужб России Андрей Луговой и многие другие лица.
«Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке», — отметил Альви Каримов.
В конце декабря 2017 года аккаунт Рамзан Кадырова был заблокирован в Facebook. В руководстве социальной сети пояснили, что это было сделано из-за введения правительством США санкций против Кадырова по «закону Магнитского».
Самое страшное,что они в список Магнитского ,наверно тайно вписали Господа Бога,иначе,как обьяснить наше Национальное богатство на уровне Швейцарии !!!!! Было бы всё ОК , но Диевс заехать не может !« ответить
Этот дикарь никогда не собирался в Латвию, но всёровно обыдно, если что-то запрещено. Другим можно, а его опустили.« ответить
Этот дикарь никогда не собирался в Латвию, но всёровно обыдно, если что-то запрещено. Дрyгим можно, а его опустили.« ответить
Скоро довы...тся,до того,что Кадыров приедет без визы-на танке,ну если конечно Latvijas patriots не встанет у него на пути.« ответить
Брачка !!! Как я Тебя понимаю!!!!« ответить
Ты что такое говоришь,пожалей Кадырова.Иначе заезжают патриоты его танк квадрациклами и слюной забрызгают« ответить
interesno a glavnogo zlodeja Putina vnesli v spisok ili on ne zlodei?« ответить
))))
JA VAS LATVIJSKIJ DOM TRUBA SHATAL« ответить
Ой, поддерживаю. Что- что, но Чечню задевать не стоило.« ответить
В России принято извиняться перед Кадыровым, если ему что не понравится, каяться.« ответить