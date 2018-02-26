Кадыров ответил на запрет въезда в Латвию(22)

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Герман Бергер
20:59 25.02.2018
Политика / Политики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ближайшие 30 лет не планирует посещение Латвии, куда ему запретили въезд. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Альви Каримов, пишут РИА Новости.

22 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter опубликовал запись, в которой указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 персонам. Министр обосновал этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с «делом Магнитского».

 

В список, по данным портала mixnews.lv, включены глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, бывший сотрудник спецслужб России Андрей Луговой и многие другие лица.

 

«Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке», — отметил Альви Каримов.

 

В конце декабря 2017 года аккаунт Рамзан Кадырова был заблокирован в Facebook. В руководстве социальной сети пояснили, что это было сделано из-за введения правительством США санкций против Кадырова по «закону Магнитского».

Lenta.ru / Фото
Комментарии (22)
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Sokrat 21:23 25:02:2018

Самое страшное,что они в список Магнитского ,наверно тайно вписали Господа Бога,иначе,как обьяснить наше Национальное богатство на уровне Швейцарии !!!!! Было бы всё ОК , но Диевс заехать не может !

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Аександр Шерстобитов 08:44 26:02:2018

Этот дикарь никогда не собирался в Латвию, но всёровно обыдно, если что-то запрещено. Другим можно, а его опустили.

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Александр Шерстобитов 08:45 26:02:2018

Этот дикарь никогда не собирался в Латвию, но всёровно обыдно, если что-то запрещено. Дрyгим можно, а его опустили.

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Читатель 21:24 25:02:2018

Скоро довы...тся,до того,что Кадыров приедет без визы-на танке,ну если конечно Latvijas patriots не встанет у него на пути.

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Sokrat 21:29 25:02:2018

Брачка !!! Как я Тебя понимаю!!!!

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читателю 22:49 25:02:2018

Ты что такое говоришь,пожалей Кадырова.Иначе заезжают патриоты его танк квадрациклами и слюной забрызгают

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janka 22:54 25:02:2018

interesno a glavnogo zlodeja Putina vnesli v spisok ili on ne zlodei?
))))

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JA VAS LATVIJSKIJ DOM TRUBA SHATAL 23:28 25:02:2018

JA VAS LATVIJSKIJ DOM TRUBA SHATAL

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777 00:44 26:02:2018

Ой, поддерживаю. Что- что, но Чечню задевать не стоило.

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Верно 08:09 26:02:2018

В России принято извиняться перед Кадыровым, если ему что не понравится, каяться.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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