По его словам, ракету следует назвать «Пальмира». Кадыров напомнил, что победа России в Пальмире стала решающим моментом в сражении с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ).
«Я хочу предложить свой вариант. Ракету надо назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который взорвал себя, окруженный боевиками, со словами: «Это вам за пацанов». В честь старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Днем ранее президент РФ Владимир Путин, рассказав о новейших видах отечественного оружия во время послания Федеральному собранию, отметил, что некоторые из них пока остаются безымянными и призвал предлагать свои варианты имен на сайте Минобороны.
"победа России в Пальмире"« ответить
Какая, первая победа или вторая?
"Ракету надо назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии"
Лучше назовем их просто: Клара и Роза. В честь Клары Цеткин и Розы Люксембург, товарищи(с)
памперсов заготовил?« ответить
Хотя тебе не помогут,у таких как ты профессиональная болезнь-"недержание заднего прохода".
хохлобандеровцы идут лесом, называйте свои мусорные баки как угодно« ответить
Но назовут "Ахмат", в честь победы над неверными.« ответить
можно назвать По Куеву« ответить
шестомбитый скакол, зачем ты перепичатываешь комменты из хохлосми, легко проверить по поисковику твоей писанины. своих мыслей нет горилка выжгла как у Потрошенко или салом моск заплыл?« ответить
100% atbalstu« ответить
обосрался,педриот?« ответить
"Пальмиру в зад пиндосам"!« ответить
Так лучше.
Путин отбыл обязательный и совершенно ненужный для себя номер, поставил галочку. Обычная трескотня ни о чем. Эту ахинею будут гонять по СМИ ровно две недели до выборов, после чего ее ждет судьба всех предыдущих ахиней того же Путина: он останется, о них забудут.« ответить
да-да.а что ты с унитаза пишешь,отойти не можешь?Как и твои хозяева,первый час искали свежие штаны,отвечать не могли!:)А потом истерика началась!:)« ответить
однока про русских хакеров уже мусолят не один год в выборе о вмешательстве Трампа, бабушку Клиторну слили, хе-хе, так что местным пришлось переобуваться на ходу и лизать ботинки другому хозяину« ответить
Какой умный прямо бином ньютона ! Опять лизнул хозяину путину хитрый урюк!« ответить