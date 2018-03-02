Кадыров придумал название для новой российской крылатой ракеты — «Пальмира»(13)

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Владимир Бучельников
15:48 02.03.2018
Техно / Оружие

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новую российскую крылатую ракету в честь погибших в Сирии российских летчиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, ракету следует назвать «Пальмира». Кадыров напомнил, что победа России в Пальмире стала решающим моментом в сражении с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ). 

 

«Я хочу предложить свой вариант. Ракету надо назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который взорвал себя, окруженный боевиками, со словами: «Это вам за пацанов». В честь старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят»,  — написал Кадыров в своем телеграм-канале. 

 

Днем ранее президент РФ Владимир Путин, рассказав о новейших видах отечественного оружия во время послания Федеральному собранию, отметил, что некоторые из них пока остаются безымянными и призвал предлагать свои варианты имен на сайте Минобороны.

LETA / Фото
Комментарии (13)
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Саня 15:54 02:03:2018

"победа России в Пальмире"
Какая, первая победа или вторая?

"Ракету надо назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии"
Лучше назовем их просто: Клара и Роза. В честь Клары Цеткин и Розы Люксембург, товарищи(с)

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"ване"-продажному писателю инфоцентра 15:57 02:03:2018

памперсов заготовил?
Хотя тебе не помогут,у таких как ты профессиональная болезнь-"недержание заднего прохода".

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>>>Саня 15:54 02:03:2018 15:58 02:03:2018

хохлобандеровцы идут лесом, называйте свои мусорные баки как угодно

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Саня 15:59 02:03:2018

Но назовут "Ахмат", в честь победы над неверными.

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ИвАн 16:03 02:03:2018

можно назвать По Куеву

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to-Саня 15:54 02:03:2018 16:06 02:03:2018

шестомбитый скакол, зачем ты перепичатываешь комменты из хохлосми, легко проверить по поисковику твоей писанины. своих мыслей нет горилка выжгла как у Потрошенко или салом моск заплыл?

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Latviešu patriots 15:55 02:03:2018

100% atbalstu

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"ване"-продажному писателю инфоцентра 16:00 02:03:2018

обосрался,педриот?

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мы тоже придумали. 15:56 02:03:2018

"Пальмиру в зад пиндосам"!
Так лучше.

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однако 15:56 02:03:2018

Путин отбыл обязательный и совершенно ненужный для себя номер, поставил галочку. Обычная трескотня ни о чем. Эту ахинею будут гонять по СМИ ровно две недели до выборов, после чего ее ждет судьба всех предыдущих ахиней того же Путина: он останется, о них забудут.

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"ване"-продажному писателю инфоцентра (он же шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 15:59 02:03:2018

да-да.а что ты с унитаза пишешь,отойти не можешь?Как и твои хозяева,первый час искали свежие штаны,отвечать не могли!:)А потом истерика началась!:)

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>>>однако 15:56 02:03:2018 16:02 02:03:2018

однока про русских хакеров уже мусолят не один год в выборе о вмешательстве Трампа, бабушку Клиторну слили, хе-хе, так что местным пришлось переобуваться на ходу и лизать ботинки другому хозяину

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Бином 17:00 02:03:2018

Какой умный прямо бином ньютона ! Опять лизнул хозяину путину хитрый урюк!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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