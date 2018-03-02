Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новую российскую крылатую ракету в честь погибших в Сирии российских летчиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, ракету следует назвать «Пальмира». Кадыров напомнил, что победа России в Пальмире стала решающим моментом в сражении с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ).

«Я хочу предложить свой вариант. Ракету надо назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который взорвал себя, окруженный боевиками, со словами: «Это вам за пацанов». В честь старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин, рассказав о новейших видах отечественного оружия во время послания Федеральному собранию, отметил, что некоторые из них пока остаются безымянными и призвал предлагать свои варианты имен на сайте Минобороны.