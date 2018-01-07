Кадыров призвал остановить «военное безумство» США(11)

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Герман Бергер
20:55 07.01.2018
В мире / Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США намерены погрузить в войну весь Ближний Восток и призвал помешать этому. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Уже не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток. США нужны вокруг России горячие точки, чтобы все полыхало в огне, и люди убивали друг друга», — написал Кадыров.

 

По его мнению, США уже не скрываются, «нагло неся свою «демократию» кровью и огнем».

 

«Военное безумство США должно быть остановлено. И наши европейские партнеры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле», — написал он.

Газета.ru / Фото
Комментарии (11)
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Молодец! 21:16 07:01:2018

Так и есть! Только услышат ли это вашингтонские шестерки...

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dave 21:22 07:01:2018

Пиндосов уже весь мир ненавидит.Это плачевно для них закончится

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ваня 21:27 07:01:2018

Ишак он и в африке ишак

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ваня 21:29 07:01:2018

Россия и справедливость не совместимы.,,,

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ваня 21:31 07:01:2018

Тупой..совсем тупой..всех тупей бородатый предатель чечьни

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