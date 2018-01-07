«Уже не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток. США нужны вокруг России горячие точки, чтобы все полыхало в огне, и люди убивали друг друга», — написал Кадыров.
По его мнению, США уже не скрываются, «нагло неся свою «демократию» кровью и огнем».
«Военное безумство США должно быть остановлено. И наши европейские партнеры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле», — написал он.
Так и есть! Только услышат ли это вашингтонские шестерки...« ответить
Пиндосов уже весь мир ненавидит.Это плачевно для них закончится« ответить
Ишак он и в африке ишак« ответить
Россия и справедливость не совместимы.,,,« ответить
Тупой..совсем тупой..всех тупей бородатый предатель чечьни« ответить