“Я не могу объяснить падение рейтингов СЗК. Не понимаю, что происходит с людьми. Мне кажется, что там есть четкие линии о государственной измене – там говорят о том, что нашего президента и премьера поддерживает Путин. Я извиняюсь, что еще людям нужно? Избиратели СЗК сами себя дискредитируют”, — заявил интервью каналу RīgaTV 24 режиссер Кайришс.

Кайришс недоумевает, почему на рейтинги СЗК не повлиял скандал “разговоров олигархов”, во время которого внимание общественности почему-то было приковано к другим вещам, а не к подозрению о краже бюджетных средств.

Режиссер призвал избирателей потребовать, чтобы СЗК отстранились от прозвучавшего в рамках скандала.

“Если вы хотите голосовать за СЗК, требуйте от них действий, которые отстранят их от двух вещей прозвучавших в скандале – от Дуклавса и сотрудничества с Вентспилской партией. Это накладывает огромную тень на партию”, — выразил мнение Кайришс.