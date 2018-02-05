Кайришс недоумевает, почему на рейтинги СЗК не повлиял скандал “разговоров олигархов”, во время которого внимание общественности почему-то было приковано к другим вещам, а не к подозрению о краже бюджетных средств.
Режиссер призвал избирателей потребовать, чтобы СЗК отстранились от прозвучавшего в рамках скандала.
“Если вы хотите голосовать за СЗК, требуйте от них действий, которые отстранят их от двух вещей прозвучавших в скандале – от Дуклавса и сотрудничества с Вентспилской партией. Это накладывает огромную тень на партию”, — выразил мнение Кайришс.
О чём это он?« ответить
И это латышская элита?
Тушите свет!
Твайка отдыхает. Кто нибудь что нибудь понял?« ответить
Что ни новость о Латвии, то обязательно про Россию.« ответить