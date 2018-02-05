Кайришс о СЗК: президента и премьера обвиняют в работе с Путиным! Это измена!(3)

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Виталий Вавилкин
15:10 05.02.2018
Политика / Сейм

“Я не могу объяснить падение рейтингов СЗК. Не понимаю, что происходит с людьми. Мне кажется, что там есть четкие линии о государственной измене – там говорят о том, что нашего президента и премьера поддерживает Путин. Я извиняюсь, что еще людям нужно? Избиратели СЗК сами себя дискредитируют”, — заявил интервью каналу RīgaTV 24 режиссер Кайришс.

Кайришс недоумевает, почему на рейтинги СЗК не повлиял скандал “разговоров олигархов”, во время которого внимание общественности почему-то было приковано к другим вещам, а не к подозрению о краже бюджетных средств.

 

Режиссер призвал избирателей потребовать, чтобы СЗК отстранились от прозвучавшего в рамках скандала.

 

“Если вы хотите голосовать за СЗК, требуйте от них действий, которые отстранят их от двух вещей прозвучавших в скандале – от Дуклавса и сотрудничества с Вентспилской партией. Это накладывает огромную тень на партию”, — выразил мнение Кайришс.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Поток сознания. 15:18 05:02:2018

О чём это он?
И это латышская элита?
Тушите свет!

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экономист 15:35 05:02:2018

Твайка отдыхает. Кто нибудь что нибудь понял?

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Пипец! Это паранойя? 15:22 05:02:2018

Что ни новость о Латвии, то обязательно про Россию.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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