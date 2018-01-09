Чтобы стать директором Рижского русского театра имени Михаила Чехова актрисе Дане Бйорк пришлось сдавать, в том числе, тест по математике, рассказала она в интервью программе «Без обид» на телеканале LTV7.

«В письменной части был тест. Он был очень сложный, математический тест на аналитическое мышление. Я еще пока решала, подумала, словно проходим отбор в один из ведущих банков мира! Потом около двух часов шла устная часть… Мне задавали самые разные вопросы, но я не понимала, чего от меня хотят. Как должна показать, что подхожу? Поэтому просто отвечала на поставленные вопросы», — сказала Бйорк.

Она отметила, что для того, чтобы получить должность, ей пришлось выдержать три тура.

В середине октября многолетний руководитель Рижского русского театра Эдуард Цеховал сообщил о своем уходе с занимаемой должности. Срок его обязанностей истек 29 ноября.

Дана окончила актерское отделение Латвийской академии культуры и восемь лет назад была принята в Рижский русский театр им. М. Чехова актрисой. Но через год поступила на отделение менеджмента культуры ЛАК, после чего создала и возглавила общество «Продюсерский фонд сценических искусств».

В 2011 году Бйорк (тогда еще Чернецова) получила высшую латвийскую театральную премию SpElmaNu Nakts в номинации «Молодой художник сцены года» за роли в спектаклях «Граненка» и «Зима». И в других спектаклях Дана играет не менее достойно.

Но во всем этом есть и подводные камни. Министерством культуры уже ряд лет финансовое состояние театра признается неудовлетворительным, поэтому им было решено объявить конкурс на соискание второго члена правления театра, отвечающего за финансовые вопросы. МК временно назначило на эту должность зам. госсекретаря министерства Байбу Закевицу.

«Эдуард Ильич Цеховал еще год назад спросил у меня, не хотела бы я стать директором театра? Тогда это был для меня вопрос, я была к этому не готова. Но годы работы в театре заронили во мне мысль — а может быть?.. За это время присматривалась к тому, что у нас и как организовано, что можно было бы улучшить, анализировала. Осознанно или нет решала вопросы, касающиеся работы театра, написала большую работу на тему маркетинга и организации работы нашего театра. Один из результатов этой работы — «Граненка» и «Зима», два моих проекта, которые уже несколько лет у нас идут.

Когда в этом году Цеховал еще раз повторил свой вопрос, я уже была готова к ответу. Подумала, что мой опыт и знания, и профессиональные, и знание нашего коллектива, желание сделать театр лучшим, станут добрыми помощниками на этом пути. Уверена, что у нас все получится. Мне очень приятна поддержка и Цеховала, и Общества гарантов театра, которое он сейчас возглавляет. Они верят в меня, мои силы и нашу команду.

Поэтому я была счастлива услышать в министерстве мое имя, как и все наши сотрудники театра, из уст работников ведомства, которые пришли на наше собрание. Мы все плакали от счастья — это был торжественный и очень радостный момент. Поддержка коллектива, вера в меня придает сил…

Уже полтора года веду переговоры с некоторыми кандидатами на должность худрука. Если согласится один из них, уверяю, будут счастливы и наши зрители, и актеры, и весь театр.

У нас сильная и сплоченная команда — и прошедшие два месяца неизвестности показали, насколько…» — рассказывает Бйорк.

Дана Бйорк вступила в должность 8 января 2018 года.

Рижский русский театр имени М. Чехова (до 2006 года — Государственный Рижский театр русской драмы) — старейший в мире русский театр за пределами России, он был открыт 2 октября 1883 года.