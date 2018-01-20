Как бороться с «выбивателями» долгов?

В связи с темой должник vs коллекторы основной вопрос от наших читателей звучит так: если человек не согласен с суммой долга, как доказать свою правоту в споре с коллектором? Газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ» попытается на этот вопрос ответить.

Но оговорим сразу: если пойти на поводу у эмоций, можно обрести еще больше неприятностей. Поэтому лучше защищать свои интересы с холодной головой.

А теперь обратимся к конкретным примерам, чтобы выяснить, как у нас решаются спорные вопросы с долгами и коллекторами.

«Они угрожают отнять ребенка!»

Недавно соцсети взбудоражила жалоба некой молодой матери на компанию Julianus Inkasso.

«Они угрожали отнять у меня ребенка с помощью Сиротского суда. Заявили мне, что я не могу обеспечить своего ребенка, ведь с марта у меня будет маленькое пособие», — написала Криста на портале Sudzibas.lv.

По словам женщины, договориться с компанией попросту невозможно, в ответ она получает лишь угрозы.

«Я боюсь, что у меня отнимут моего ребенка. Эта женщина из Julianus Inkasso откровенно грубит. По частям долг я отдать не могу. Подобные действия задевают достоинство. Мое и моего ребенка! Как им не стыдно пугать людей угрозами о заявлениях в Сиротский суд?!» — написала она.

Судя по комментариям Кристы на Sudzibas.lv, коллекторы не исключили, что уплата долга произойдет за счет детского пособия. Женщина пояснила: «Я долги взяла для того, чтобы подготовиться к родам, чтобы приданое было готово. У меня детское пособие не в размере месячной зарплаты, скоро 42,69 будут платить, и что, мне все это отдавать? Я ничего не могу сделать. Не знаю, как отдать им все долги. Они мне угрожают и угрожают. Я живу в стрессе и страхе. Я связалась с юристом и сказала, что поеду в Англию к маме, и тогда мой ребенок будет в безопасности и я тоже».

Многие комментаторы на Sudzibas.lv выразили должнице свое сочувствие. Но некоторые женщину не поддержали:

«Я не понимаю, ты знаешь, как кредиты работают? Ты берешь, зная, что не сможешь оплатить, и думаешь, что, когда придет срок оплаты, никто не попросит деньги назад?» — спрашивает Мики.

Были и более жесткие комментарии: «Детей надо планировать, а не делать, когда захотелось, и брать кредиты. Сама кашу заварила, сама и разгребай, а не пищи в интернете, как плохо, что у тебя просят вернут деньги, которые никогда не были твоими!»

Йоланта попыталась примирить все стороны и успокоить Кристу: «Долг — не брат, его нужно отдавать. Но для взыскания долгов детей пока не отбирают. Они пытаются заставить платить, взыскивая сумму с помощью судебного исполнителя. Не думаю, что детское пособие превышает минимальную зарплату. А если и превышает, то на счету должны оставлять минимальную зарплату, а все остальное снимать. Рекомендую написать жалобу в Центр защиты прав потребителей, а разговор с тем человеком — записать, предупредив. И запись передать омбудсмену».

Промежуточный финиш пока таков: Криста написала на портале Sudzibas.lv, ее ситуация уже разрешилась.

Мы обратились Julianus Inkasso с просьбой прокомментировать этот громкий случай.

— Ситуация далеко не соответствует действительности, как это было описано, — сообщила в разговоре с нами руководитель отдела взысканий Julianus Inkasso Ина Хофмане. — Не хотелось бы разглашать детали, но этим делом занимается наш адвокат, и в ближайшие дни будет подано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по статье 157 Уголовного кодекса о клевете — преднамеренном распространении заведомо ложных, порочащих другое лицо вымыслов.

Julianus Inkasso — лицензионная компания, которая соблюдает все требования латвийского законодательства, регулирующие деятельность предприятий, работающих в бизнесе по возврату долгов. Для нас важна наша репутация. Мы лицензионная компания, получить лицензию не так легко — для этого нужно соответствовать определенным параметрам.

От себя же отметим: в связи с эмоциональными высказываниями в сети у нас нередко подаются иски и возбуждаются дела. И с этим надо считаться. Это не означает, что нужно молчать и со всем соглашаться, однако желательно озаботиться подтверждением своих слов в подобных случаях. Однако при взыскании долга коллекторы не имеют права угрожать или запугивать должника. (Подробнее об этом см. в главе «Угрожать запрещено!».)

«Они уже через 15 минут приклеили мне «горчичник»!»

Наш читатель жалуется на такую ситуацию.

На улице Юрмалас гатве у 15–й поликлиники есть автостоянка, где можно бесплатно стоять до 45 минут. Иван постоял там всего 15–20 минут (рядом магазин) и получил «горчичник» на 42 евро (!) — якобы от лица магазина. А в магазине сказали, что к этому не имеют отношения. На «горчичнике» — логотип коллектора.

— Возмущению нет предела! — пишет он.

Стоит отметить, что конкретный коллектор стоянками не занимается. Он просто взыскивает долги.

Что в подобных случаях иногда происходит: водитель или не получил, или не заметил первое извещение о штрафе за парковку. Обычно условия оспаривания штрафа можно найти на сайте оператора или хозяина парковки. Некоторые дают на возражение 14 дней, некоторые — 30.

По истечении этого срока, не получив деньги или претензию, оператор парковки может передать дело коллекторам. Но и тут не все безнадежно, если вы не согласны со взысканием. Центр защиты прав потребителей рекомендует обратить внимание на следующие моменты.

Начиная взыскание, коллектор должен предоставить основную информацию о себе, о размере долга, расходах на взыскание долга (если таковые имеются), порядке и сроке уплаты долга. Кроме того, извещение должно содержать возможность высказать обоснованные возражения о наличии долга, его размере и сроках уплаты. Срок подачи такого возражения — не менее 21 дня с момента получения извещения.

Кроме того, должник имеет право предложить свой порядок и срок погашения обязательств.

Коллектор обязан ознакомиться с предложениями должника и ответить на них. Если должник не считает, что вообще что–то должен, коллектор должен доказать наличие долга, подтвердив его копиями документов.

Не исключено, что не правы именно взыскатели. Как установил ЦЗПП в связи со стоянками в прошлом году, коллекторы были не правы очень серьезно — их заставили вернуть деньги (Подробнее об этом см. в главе «Как коллекторов заставили вернуть лишнее».)

Что еще нужно помнить о взыскании долгов

* Коллектор не имеет права без согласия должника разглашать третьим лицам (в том числе работодателю или членам семьи) информацию о должнике и долге.

* Коллектору запрещено угрожать, оскорблять или вводить должника в заблуждение — например, запугивая выдуманными последствиями неуплаты.

* Без согласия должника коллектор не имеет права посетить место его работы или жительства.

* Все коммуникации прекращаются по воскресеньям и праздничным дням, а также в период с 21 часа вечера до 8 утра.

* Коллектор может включить должника в базу данных, если он попадает под следующие условия: выполнение обязательств задерживается более чем на 60 дней; истек срок подачи возражения и должник не вернул долг.

* Коллектор обязан уведомить должника, что включает информацию о нем в базу данных должников.

* Третьи лица получат доступ к этой информации только в том случае, если должник дал согласие.

* Информация в базе данных должников хранится 3 года начиная со дня уплаты долга или погашения требования. Если долг не оплачен — до окончания срока давности требования.

* Согласно правилам Кабинета министров № 61, плата за взыскание не должна превышать 17 евро.

Угрожать запрещено!

Что еще полезно помнить: в 10–й статье Закона о внесудебном взыскании долгов указаны правила, которые должен соблюдать коллектор, общаясь с должником. Так, коллектору запрещается: агрессивно разговаривать, в том числе угрожать и высказывать слова, которые затрагивают половую принадлежность, возраст, расу, религию, сексуальную ориентацию, материальное положение должника и его семьи; общаться с должником, затрагивая его честь и достоинство.

Если конкретный человек нарушил эти правила, должник смело может жаловаться в ЦЗПП и не только.

Также важно знать: не все коллекторы имеют право взыскивать долги, а только лицензированные. Проверьте, есть ли лицензия у того, кто спрашивает у вас о долгах. Весь список — на сайте ЦЗПП http://www.ptac.gov.lv/lv/table/parada–atguanas–pakalpojuma–sniedzeji–kuri–sanemusi–licenci. В случае угроз и других нарушений фирма этой лицензии может лишиться.

Не все долги могут быть действительны. Согласно закону «О коммерции», кредитор имеет право требовать вернуть долг в течение трех лет с момента его образования. Если этот срок прошел, а напоминаний о долге не было, то должник имеет право вообще отказаться от уплаты. Однако если кредитор успел написать требование о возврате в течение 3 лет, то вопрос о долге остается актуальным. Мало того, трехлетний срок начинает отсчитываться заново с момента каждого нового напоминания.

Сколько денег коллектор может попросить «сверху»? Мы уже выяснили, что потолок составляет 17 евро. В платные услуги коллектора входчт: составление и отправка письма должнику с суммой долга и просьбой добровольно погасить задолженность, а также за расходы, связанные с установлением контактной информации должника, если, к примеру, он не доступен. Причем если все обошлось одним письмом, то коллекторы могут потребовать только 7 евро. За все остальные расходы, связанные с взысканием долга, коллекторы имеют право требовать у должника еще до 10 евро. Остальные письма коллектор отправляет за свой счет.

Что еще существенно: если должник оплатил долг в указанный срок после первого же письма коллектора, тот не имеет права брать за свою работу больше 7 евро.

«Я вообще ничего не должен!»

Что же делать, если человек не считает, что он вообще что–то должен?

Защитники потребителей предупреждают: молча игнорировать письмо — плохая идея. На него нужно ответить в течение 21 дня и высказать свои возражения. А также подать доказательства правоты — например, об оплате долга. Если убедить коллектора не удалось, то, возможно, придется перенести разбирательства в суд.

Сам коллектор не обязан следить за правильностью выставления счета должнику кредитором. Но в случае, если должник спорит с претензией, коллектор или кредитор в письменном виде обязаны обосновать долг. Кроме того, коллектор должен правильно выставить свой счет.

Так, например, если он ошибется в адресе должника и ему придется отправлять второе письмо, выставлять об этом повышенный счет он не имеет права.

И еще. Некоторые должники считают, что они имеют право не платить коллектору, если после получения грозного письма переведут сумму первоначальному кредитору. Но прежний кредитор мог уже продать долг коллектору. Так что именно коллектор — новый владелец долга. Поэтому рекомендуется перечислить сумму долга именно на счет, указанный в извещении.

При этом, даже если коллектора только наняли ради взыскания долга, а должник уже все заплатил кредитору, он все равно обязан оплатить расходы коллектора за взыскание долга. Ведь из–за этих расходов он также может оказаться в черном списке неплательщиков.

Если у вас возникли претензии к коллектору, обращайтесь в ЦЗПП.

Консультационный тел. 65452554 (в рабочие дни с 8.30 до 17.00). Адрес: ул. Бривибас, 55, Рига (второй вход), LV–1010. E–почта: ptac@ptac.gov.lv. Заявления принимают в рабочие дни с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв — с 12.30 до 13.00. Для подачи заявления в письменном виде необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, как и для попадания в помещения ЦЗПП.

Как коллекторов заставили вернуть лишнее

В прошлом году Центр защиты прав потребителей пришел к выводу, что коллекторская компания Julianus Inkasso Latvija необоснованно взимала с клиентов деньги, когда взыскивала штрафы за парковку по поручению Cityparks Latvija. Компания с этим согласилась. Всем необоснованно пострадавшим коллекторы обязались вернуть по 10 евро.

Что случилось: коллекторы Julianus Inkasso Latvija взыскивали штрафы за парковку по поручению Cityparks Latvija. Вот только в период с 1 июня 2015 года по 28 июля 2017 с клиентов брали по полной: сумма взыскания составляла 17 евро. И потребители начали жаловаться: за что же такая строгость, ведь они получили только первое сообщение о долге?

Что в итоге: такая практика была признана незаконной. ЦЗПП посчитал, что у компании не могло возникнуть максимальных расходов на взыскание — было отправлено всего одно сообщение, а не множество посланий и звонков, как часто бывает.

В связи с этим клиентам теперь должны вернуть по 10 евро. Сама компания пообещала, что перестанет взимать дополнительные поборы, и вернет все пострадавшим.

Николай КУДРЯВЦЕВ.