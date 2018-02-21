Как часто нужно взвешиваться?

Вы, наконец-то, сели на диету и начали упорную борьбу с лишними килограммами. Вы скорректировали свой рацион, начали заниматься спортом, но когда дело доходит до результатов, их почему-то не видно. Вес стоит на месте, а вы расстраиваетесь и злитесь на себя. Зачем вставать на весы и как часто нужно это делать, чтобы вас не расстраиваться?

Каждый день

У многих женщин есть привычка взвешиваться каждый день. Им хочется постоянно контролировать свой вес, чтобы незамедлительно предпринять необходимые действия. Делать это так часто бессмысленно, и точно стоит прекратить, если это становится навязчивой идеей и начинает влиять на ваше настроение.

Если же вы понимаете, что колебания цифр возможны и совершенно допустимы, вы не впадаете в панику от того, что вчера были на 400 грамм худее, и этот факт никак не портит ваше настроение, взвешивайтесь по утрам, натощак, после посещения туалета.

Каждую неделю

Это оптимальный вариант, чтобы отслеживать свой прогресс и при этом не впадать в зависимость от цифр на весах. Выбирайте один и тот же день недели. Большинство людей будут весить меньше по пятницам, после рабочей недели, а по понедельникам больше.

Вес также может увеличиваться за 5 дней до наступления месячных и в течение первых трех дней цикла. Со временем можно заметить эту разницу (как правило до 1,5 кг) и учитывать ее при взвешивании. Или не взвешиваться вообще в эти дни.

Никогда

Для кого-то этот вариант будет самым правильным. Взвешивание – это всего лишь инструмент контроля, а цифры на весах — это всего лишь цифры, о которых не стоит думать постоянно. Ведь, важнее ваш внешний вид и самочувствие, а не показатели на весах.