Сегодня цветковые, или покрытосеменные, составляют около 90 % всех видов живых растений, включая большинство продовольственных культур.
Причины невероятного успеха и разнообразия цветковых растений обсуждались на протяжении веков. Сам Чарльз Дарвин назвал этот внезапный скачок досадной тайной, опасаясь, что он может бросить вызов его теории эволюции.
Кевин Симонин из Университета Сан-Франциско и его коллега Адам Родди из Йельского университета предположили, что в этой истории может быть замешан генетический материал, или геном. Биологи проанализировали данные Королевских ботанических садов Кью о размере генома сотен растений, включая цветковые, голосеменные (группа растений, куда входят хвойные и гинкго) и папоротники.
Затем они сравнили размер генома с анатомическими особенностями, такими как обилие пор на листьях, и выяснили, что быстрое распространение цветковых растений по всему миру сводится к сокращению генома.
Уменьшая размер генома, который содержится в ядре клетки, растения могут формировать меньшие клетки. Это, в свою очередь, позволяет увеличить поглощение углекислого газа и прирост углерода от фотосинтеза, процесса, посредством которого растения используют световую энергию для превращения углекислого газа и воды в глюкозу и кислород.
Покрытосеменные могут вмещать больше прожилок и пор в свои листья, максимизируя их продуктивность. По словам исследователей, уменьшение генома произошло только у покрытосеменных и было необходимой предпосылкой для быстрых темпов роста среди наземных растений.
Однако исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, решает не все вопросы. Например, остается неясным, почему цветковые растения способны урезать свои геномы больше, чем другие виды? И почему папоротники и хвойные деревья все еще существуют, несмотря на их большие геномы и клетки?
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