Как детей мучали в Ainaži; рассказ одной матери(6)

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Владимир Бучельников
20:37 03.02.2018
Наша Латвия / Общество

«Я отдала дочку на реабилитацию в Ainaži, чтобы улучшить ее состояние. Но произошло наоборот. С последствиями психологической травмы, которую ребенок получил в больнице, мы боролись больше года», — говорит мама девочки, чей рисунок шокировал всех.

Если нарушения, которые там уже обнаружены, не будут устранены, ей грозит закрытие, сообщает передача «Сегодня вечером» на LTV7.

 

«Мне ее вывели, и я вздрогнула. Она была вполовину худее, и она от меня отскакивала. Не было объятий — ничего», — вспоминает мама Аделины – Лана. Не меньшим шоком, по словам Ланы, было поведение ребенка за обедом.

 

«Никогда в жизни я не видела, чтобы ребенок так быстро проглотил суп и начал вылизывать тарелку. она начала макать печеньки в чай, и крошки упали на стол. Она начала их слизывать. Я поняла, что что-то не то происходит», — рассказала Лана.

 

Дочка Ланы Аделина родилась раньше срока. Но до двух лет отклонений в развитии никто не заметил. Первым звоночком стало то, что девочка стала проявлять агрессию сама к себе. Позже оказалось, что она еще и не слышит. Именно из-за автоагрессии ее поместили в Айнажскую больницу.

 

Мама надеялась, что реабилитация в новом красивом центре, в живописном месте, пойдет ребенку на пользу. Они не виделись три месяца. Но врачи, по словам Ланы, сообщали ей, что с ребенком все хорошо. По возвращении дочки домой, очередной шок мама пережила ночью:

 

«Я ее положила спать и услышала грохот комнате. Зайдя туда, увидела, что мой ребенок снял штанишки и пошел по большому прямо в кровать».

 

Лана считает, что это последствия связывания, которое как оказалось, практиковали в Ainaži в качестве наказания детей. Дома дочь стала связывать любимую куклу, а также родных и детей в детском саду. На то, чтобы избавиться от последствий психологической травмы, ушло более года.

 

«У нас с ней была большая победа недавно — я показала ей принести молока, и она мне его принесла», — говорит мама девочки.

 

Это была не единственная жалоба родителей на больницу в Айнажи. Проверка, которую провели омбудсмен и Инспекция здравоохранения, показала, что фиксирование детей там применялось в качестве наказания. Как и инъекции.

 

«Это не как медицинский препарат, а чтобы ущемить, оскорбить за нарушение.Это уже пытка», — признал правозащитник Юрис Янсонс.

 

Выявлены и другие нарушения. Руководителя – Илону Балоде – отстранили. Идет расследование. Впрочем, бывшая глава больницы все обвинения отвергает.

LTV7 / Фото
Комментарии (6)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 21:54 03:02:2018

по сути мать и девочка оказались РУССКИМИ....
а
ВРАЧИ - ЛАТЫШАМИ....
ДЕЛО ЦУКУРСА ЖИВЁТ и ПОБЕЖДАЕТ...
ПО ХОДУ с МАТЕРИ ЕЩЁ и БАБЛА ВЕРОЯТНО СЛУПИЛИ
ЗА
ЛЕЧЕНИЕ РЕБЁНКА....

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Ivan 22:12 03:02:2018

Уголовники в белых халатах будут выкручиваться, делать всё возможное чтобы уйти от ответственности, обычно вначале орут:" Как вы могли подумать, мы заботимся о детях!", и так далее, но потом пыл сменяет уныние и тюрьма, существуют зарубежные специалисты, которые на раз определят ущерб нанесенный здоровью детей, к сожалению, латышская круговая порука и полностью коррумпированная латышская власть позволяет латышским "медикам" творить чудовищный беспредел.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 22:28 03:02:2018

ЛАТЫШСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МАФИЯ - ЭТО КРУГОВАЯ ПОРУКА
КОТОРУЮ
КРЫШУЕТ США....

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Странно 23:28 03:02:2018

А где все патриотSSы?

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Латышам прийдет 00:20 04:02:2018

Кара наверное это был Ваня

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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