Если нарушения, которые там уже обнаружены, не будут устранены, ей грозит закрытие, сообщает передача «Сегодня вечером» на LTV7.
«Мне ее вывели, и я вздрогнула. Она была вполовину худее, и она от меня отскакивала. Не было объятий — ничего», — вспоминает мама Аделины – Лана. Не меньшим шоком, по словам Ланы, было поведение ребенка за обедом.
«Никогда в жизни я не видела, чтобы ребенок так быстро проглотил суп и начал вылизывать тарелку. она начала макать печеньки в чай, и крошки упали на стол. Она начала их слизывать. Я поняла, что что-то не то происходит», — рассказала Лана.
Дочка Ланы Аделина родилась раньше срока. Но до двух лет отклонений в развитии никто не заметил. Первым звоночком стало то, что девочка стала проявлять агрессию сама к себе. Позже оказалось, что она еще и не слышит. Именно из-за автоагрессии ее поместили в Айнажскую больницу.
Мама надеялась, что реабилитация в новом красивом центре, в живописном месте, пойдет ребенку на пользу. Они не виделись три месяца. Но врачи, по словам Ланы, сообщали ей, что с ребенком все хорошо. По возвращении дочки домой, очередной шок мама пережила ночью:
«Я ее положила спать и услышала грохот комнате. Зайдя туда, увидела, что мой ребенок снял штанишки и пошел по большому прямо в кровать».
Лана считает, что это последствия связывания, которое как оказалось, практиковали в Ainaži в качестве наказания детей. Дома дочь стала связывать любимую куклу, а также родных и детей в детском саду. На то, чтобы избавиться от последствий психологической травмы, ушло более года.
«У нас с ней была большая победа недавно — я показала ей принести молока, и она мне его принесла», — говорит мама девочки.
Это была не единственная жалоба родителей на больницу в Айнажи. Проверка, которую провели омбудсмен и Инспекция здравоохранения, показала, что фиксирование детей там применялось в качестве наказания. Как и инъекции.
«Это не как медицинский препарат, а чтобы ущемить, оскорбить за нарушение.Это уже пытка», — признал правозащитник Юрис Янсонс.
Выявлены и другие нарушения. Руководителя – Илону Балоде – отстранили. Идет расследование. Впрочем, бывшая глава больницы все обвинения отвергает.
по сути мать и девочка оказались РУССКИМИ....« ответить
а
ВРАЧИ - ЛАТЫШАМИ....
ДЕЛО ЦУКУРСА ЖИВЁТ и ПОБЕЖДАЕТ...
ПО ХОДУ с МАТЕРИ ЕЩЁ и БАБЛА ВЕРОЯТНО СЛУПИЛИ
ЗА
ЛЕЧЕНИЕ РЕБЁНКА....
Уголовники в белых халатах будут выкручиваться, делать всё возможное чтобы уйти от ответственности, обычно вначале орут:" Как вы могли подумать, мы заботимся о детях!", и так далее, но потом пыл сменяет уныние и тюрьма, существуют зарубежные специалисты, которые на раз определят ущерб нанесенный здоровью детей, к сожалению, латышская круговая порука и полностью коррумпированная латышская власть позволяет латышским "медикам" творить чудовищный беспредел.« ответить
ЛАТЫШСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МАФИЯ - ЭТО КРУГОВАЯ ПОРУКА« ответить
КОТОРУЮ
КРЫШУЕТ США....
А где все патриотSSы?« ответить
Кара наверное это был Ваня« ответить