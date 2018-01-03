Как долго латвийцы будут страдать из-за “глюков” системы э-здравоохранения?(2)

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Виталий Вавилкин
10:16 03.01.2018
Техно

Как сообщалось, на второй день работы системы электронного здравоохранения самые большие проблемы были связаны с медленной работой системы при выписке рецептов. Возможно, из-за большой нагрузки система в первый рабочий день нового года работала очень медленно или не работала вообще.

В некоторых лечебных учреждениях требование обязательной выписки электронного рецепта привело к хаосу. «Neatkariga» убедилась, что с утра система работала, однако любое действие требовало от полминуты до минуты ожидания.

 

Во второй половине дня система электронного здравоохранения отказалась работать, выбросив табличку «ошибка».

Отвечая на вопрос, как долго подобный хаос будет длиться в латвийском здравоохранении, президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде лишь пожимает плечами. По-видимому, проблемы весьма серьезны.

 

“Вчера Пациенты не получили свои э-рецепты и не могли купить в аптеках лекарства. Звонки в службу помощи Национального здравоохранения не помогают. К сожалению, на протяжении дня нам отвечал автоответчик, поэтому ассоциация сама выработала предложения, как коллегам действовать в подобной ситуации. Очень надеюсь, что пациенты не пострадали. Мы призываем коллег продолжать выписывать рецепты на бумаге, чтобы пациенты могли получить свои лекарства”, — заявила она.

 

В то же время, Вейде считает, что и сегодня страна будет испытывать проблемы с новой системой.

 

“Если за год никто не смог подготовить систему, за день ничего не изменится. Мы еще долго будем ощущать, что система не работает”, — считает она.

 

Отметим, что с подобной позицией не согласны сотрудники Службы Национального здравоохранения, указывая вчера в Твиттер, что система дает сбои лишь в отдельных случаях. Впрочем, в ведомстве также заявили, что если врач не может выписать пациенту э-рецепт, он все еще имеет право сделать это в бумажной форме.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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CCCP 10:25 03:01:2018

Глисты? Ау!

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KOZA 10:28 03:01:2018

Идёт зачистка территорий.Старые,больные и инвалиды должны умереть,а остальные должны уйти в рабство.Неужели вы думаете,что для другого ВАС принимали в ЕС?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)