Как есть блины и не поправляться?

Масленица в полном разгаре – мало кто в это время не побалует себя вкусными блинами. Есть ли в них что-то полезное для организма? (Спойлер: вы удивитесь, но на самом деле есть). И можно ли есть блины и не поправляться? Оказывается, можно!

Чем вредны и полезны блины?

На Руси блины всегда были не просто угощением, их употребление часто было связано с особым ритуалом. Форма блинов напоминала нашим предкам солнце. С давних времен существуют и специальные «блинные» традиции Масленицы, когда в течение всей недели наиболее популярным блюдом становятся блины. Кроме того, блины являются излюбленным блюдом на завтрак. Блины могут обеспечить организм целым рядом важных питательных веществ.

Так в 100 г блинов содержится 230 ккал, 6 г белка, 30 г углеводов и 10 г жира. Углеводы и жиры, обеспечивают нас энергией, помогая поддерживать активность и хорошее настроение. Кроме того, блины являются хорошим источником витаминов и минералов, при этом одна порция обеспечивает 20% суточной нормы кальция, 15% фосфора, витаминов В1 и В2, и 10% железа и фолиевой кислоты.

Как правило, блины не подходят для еды на каждый день, вследствие высокой калорийности, избыточного содержания сахара и жира, особенно если они были приобретены в виде полуфабрикатов. Как и во всяком сложном блюде, польза и вред блинов напрямую зависит от рецепта и ингредиентов, которые используются для их приготовления.

Блины с начинками (с припеком) таят в себе дополнительные опасности, связанные с составом и сроком хранения. Употреблять в пищу их следует непосредственно после приготовления и нельзя длительно хранить.

Можно ли есть блины и не поправляться?

Можно. В этом случае правильнее всего готовить блины самостоятельно. Незначительные изменения рецептуры позволят уменьшить содержание жиров, калорий и избежать ненужных добавок. В некоторых рецептах используют мучные смеси с различными добавками. Например, к пшеничной муке добавляют ячневую, ржаную или гречневую муку, овсяные хлопья или пшённую крупу. Так можно значительно повысить содержание пищевых волокон, что обеспечит чувство сытости без избытка калорий. Блины из цельнозерновой муки также содержат более высокие количества кальция, железа, фосфора и витаминов группы В.

Для приготовления блинного теста можно использовать маложирное молоко, а также свести к минимуму содержание соли и сахара. Несмотря на все многообразие вариантов этого блюда, главной рекомендацией будет соблюдение умеренности.

Сколько хранятся блины и как правильно их хранить?

Срок хранения зависит от нескольких факторов. Простые блины при комнатной температуре хранятся не более четырех часов, в холодильнике — около суток в закрытой посуде, а в замороженном виде — до нескольких месяцев. Блины с начинкой, например с творогом, хранятся значительно меньше. Если вы планируете сохранять блины некоторое время (особенно это касается блинов с «припеком») их лучше всего заморозить свежеприготовленными, сразу после остывания, а перед употреблением запечь в духовом шкафу при температуре не ниже 160 С.

Какую начинку для блинов лучше использовать?

Повышают питательную ценность блинчиков начинки из нежирного творога, фарша из отварной грудки цыпленка, индейки, маложирной говядины, из тушенных овощей, фруктов и ягод.

Слишком сладкие или жирные начинки противопоказаны при избыточной массе тела, сахарном диабете, а также заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Здоровой альтернативой сахару и сиропу являются фрукты. Используя в качестве начинки нарезанные фрукты или овощи, Вы дополнительно привносите витамины и минералы, а также аромат. Полезными вариантами являются черника, яблоко, банан, ананас, клюква, изюм, тыква, морковь, цуккини или батат.

Рецепт «здоровых» блинов

Рецепт здорового блина прост (разумеется, если нет противопоказаний): свежий, только что испеченный блинчик на нежирном молоке, пахте или смеси молока и воды, с добавлением яиц и растительного масла, из различных видов муки (гречневой, пшеничной, полбяной, овсяной, ржаной), с припеком или без, хорошо пропеченный и слегка румяный. Не забывайте, что масленица — веселый праздник с играми и гуляниями на свежем воздухе, общением с родными и друзьями, а блины лишь приятный повод зайти в гости или похвастаться кулинарными навыками!

Блины из полбяной муки

Ингредиенты:

Полбяная и пшеничная мука в равных пропорциях — 150 г

Кефир 300 мл

Яйца 2 шт.

Рикотта 2 ст.л.

Оливковое масло 2-3 ст.л.

Сахар 1-2 ст.л.

Соль и сода по одной щепотке

Как готовить?

1. Слегка взбиваем яйца, кефир, рикотту, масло, соль, соду и сахар

2. Добавляем постепенно муку и замешиваем тесто без комочков.

3. Оставляем тесто на 30 мин

4. Выпекаем блины с двух сторон