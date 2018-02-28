Как готовить, не оставляя на кухне беспорядка

10 советов тем, кто все время готовит. Как справляться с горами грязной посуды и беспорядка.

1. Начинайте с чистой кухни

До того, как начинать готовить, уберитесь. Столешница должна быть чистой, а посудомоечная машина и мойка — пустыми. Иначе вам будет неудобно готовить, и беспорядок будет замедлять и мешать процессу.

2. Прежде чем начинать, составьте план

Вспомните, что у вас готовится по плану: сколько раз вам нужно будет измельчить чеснок, а сколько натереть на терке лимонную цедру? Если один и тот же ингредиент используется сразу в нескольких блюдах, приготовьте его заранее.

Отмерьте муку или сахар, если они понадобятся не один раз, натрите на терке овощи и измельчите для второго и для первого и т.д.

Так вам не придется постоянно доставать все новые и новые мерные емкости и разделочные доски.

Также можно жарить разные овощи на одной и той же сковороде. А если вам будет нужно, например, порезать курицу и овощи для жаркого, нарезайте сначала овощи, а затем курицу, чтобы помыть доску и нож всего один раз.

3. Выбирайте подходящие инструменты

Такое со всеми случалось: достали слишком маленькую миску, поняли, что она не подходит, взяли другую, побольше, которую не собирались использовать, в итоге испачкали обе, и приходится мыть две, а посуда и так уже не влезает в раковину. Какой вывод можно сделать на будущее? Если сомневаетесь, выбирайте сразу самую большую миску.

То же самое касается и разделочной доски. Больше — лучше и удобнее. На большую поместится больше овощей, вы сможете нарезать их, как вздумается, и вам не придется мыть несколько досок. Только одну.

Для молока и других жидкостей, которые нужно добавлять в рецепт, используйте мерную емкость с широкими краями и носиком. Такие чаши устойчивее, их удобнее держать в руках, а следовательно, вероятность, что вы прольете что-то мимо, гораздо меньше. Проверено.

4. Используйте большие емкости для хранения

Если храните бакалейные продукты и приправы в контейнерах, выбирайте те, из которых удобно доставать, отсыпать и отмерять продукты. Если вы с трудом можете погрузить мерную чашу или ложку в контейнер, отмерить нужное количество будет сложнее, а тем более отмерить так, чтобы ничто не просыпать мимо.

5. Смешивайте продукты над мойкой

Если понимаете, что пересыпать и смешать ингредиенты аккуратно не получится, делайте все над мойкой, которую намного проще ополоснуть, чем стирать потом крошки и отчищать грязь с поверхности столешницы.

6. Используйте большую тарелку

Чтобы не пачкать столешницу и края плиты, в магазинах продаются специальные подставки под кухонные лопатки и ложки. Но проще использовать большую тарелку: на нее поместятся сразу и ложки, и вилки, и шумовки и все, чем вы пользуетесь во время готовки, а стол будет чистым.

7. Подружитесь с фольгой

Не жалейте фольгу или бумагу для запекания во время приготовления блюд в духовом шкафу. Ведь нет ничего хуже, чем отчищать прилипший к противню сыр или капли жира, пролившиеся на нижнюю полку духового шкафа.

8. Избавляйтесь от пищевых отходов

Если готовите много, используйте отдельный контейнер (или просто пакет) для овощных шкурок, обрезков мяса и других пищевых отходов, не оставляйте их на столешнице, а скидывайте сразу в контейнер, Когда он станет полным, выбросьте его в мусор.

9. Убирайтесь сразу

Заведите полезную привычку — убирать все, не откладывая на потом. Продукты, которые больше не понадобятся в рецепте, ставьте обратно в шкаф, если уронили на пол ягоду или кусочек шоколада, поднимите, пока про не забыли и никто не успел наступить. Если разлили что-то, вытрите, пока жидкость не засохла или не затекла в щели ящиков или под кухонный гарнитур.

10. Используйте перерывы

Пока блюдо приготовится в духовке или закипает вода, используйте это время, чтобы прибраться и сполоснуть то, что уже не понадобится. Вы же знаете, что как только с ужином будет покончено, вам придется снова иметь дело с грязной посудой.