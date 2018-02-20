Как говорить с ребенком, чтобы он стал успешным?

Все мы, так или иначе, разговариваем со своими детьми. Вопрос в том, о чем и как. Известные детские психологи Бетти Харт и Тодд Рисли в свое время выделили два типа общения родителей с детьми.

«Надень куртку», «Пойдем гулять» «Не трогай!» — это «деловой язык». Если родители этим и ограничиваются, такое общение сдерживает когнитивное развитие ребенка. Наоборот, если мы говорим с ребенком о самых разных материях, не упрощая свой язык, — то есть выстраиваем беседу двух полноправных участников, создаем своего рода «языковой танец», то тем самым развиваем его когнитивные способности и языковую компетентность. Словарь таких детей намного шире, чем у тех, с кем родители общаются сугубо функционально.

Открытия Харт и Рисли дали толчок для множества новых исследований в этой области. Как выясняется, «качественное» общение дает ребенку самые разнообразные преимущества. Например, в 2006 году группа американских психологов поставила эксперимент, в котором матери должны были обсуждать с детьми различные события. При этом им нужно было задавать детям вопросы так, чтобы сфокусировать внимание ребенка на определенных деталях произошедшего (например, «Что мы делали в гостях у бабушки?»). Как оказалось, после таких обсуждений дети лучше помнили события и к тому же использовали больше стратегий запоминания.

Не менее важно для ребенка, когда родители открыто говорят ему о своих желаниях и предпочтениях, о том, что им хочется и что нравится. В этом случае, как показывает недавнее исследование, даже у маленьких детей развивается способность видеть ситуацию глазами другого человека. А это чрезвычайно важный фактор для развития его социальной компетентности.

Кроме того, ежедневные разговоры и неформальное, теплое взаимодействие родителей с ребенком устанавливают и усиливают их эмоциональную связь. А она, в свою очередь, помогает ребенку лучше воспринимать, уважать и усваивать те ценности, которыми руководствуются старшие.

Способность родителей тонко чувствовать своего ребенка и откликаться на его потребности тоже очень важна для него. Как показало исследование, проведенное в 2014 году группой американских психологов, если в первые годы ребенка мать была чувствительна и отзывчива к нему, то впоследствии он оказывался успешнее в учебе, а его социальная компетентность была выше.

Есть данные, что теплые отношения с родителями помогают ребенку вырабатывать навыки, которые пригодятся ему потом в работе. Это, например, умение эффективно взаимодействовать с людьми и разрешать конфликты. Но, может быть, еще важнее уверенность в себе, которая позволяет человеку быть гибким в построении своей карьеры, не бояться пробовать новые варианты и осознанно менять сферу деятельности.