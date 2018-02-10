Как химия делает женщин прекраснее: научный взгляд

Многие женщины боятся слова «химия», когда речь заходит о косметике и других продуктах красоты. Хотя на самом деле она облегчает жизнь и делает нас гораздо красивее. Об этом рассказала «мини-химик» Ира Михайлова — студентка химфака и автор увлекательного Instagram-блога о химии.

Капроновые колготки

Для того чтобы современные женщины, не задумываясь, носили этот приятный, удобный и, несомненно, элегантный элемент гардероба, великий ученый-химик Уоллес Каротерс (Карозерс) 12 лет разрабатывал формулу нейлона!

Это полиамидное волокно стало действительно чудо-изобретением в 40-е годы XX века — качество, красота и стойкость нейлоновых чулок радовали не только женщин, но и мужчин, у которых появилась уникальная возможность чаще любоваться стройными ножками.

Нейлон произвел такой фурор на рынке, что конкуренты-химики не смогли остаться в стороне. Так на смену нейлону появилось новое, еще более дешевое и удобное в использовании волокно «капрон», от которого и пошло современное название капроновых колготок.

Сейчас современные колготки вяжут из двух видов нитей: эластановой и полиамидной. Эластан придает вещи гибкость и эластичность, а полиамид — это общее название волокон, куда входят нейлон, капрон и другие полимеры. Также для утепления колготок в них могут вплетать и натуральные волокна — хлопок и шерсть.

Лаки для ногтей

Кто бы мог подумать, но во время маникюра у нас на ногтях происходят настоящие химические реакции! Чувствовала хоть раз, как греется ногтевая пластина при сушке гель-лака в УФ-лампе? Во-о-от, это и есть работа того самого мини-реактора, где соединение-инициатор запускает полимеризацию мономера, также входящего в состав лака.

В результате вещество-мономер превращается в устойчивое полимерное покрытие, которое прекрасно держится на ногте до двух недель.

В состав обычного лака в основном входят растворитель, полимер (нитроцеллюлоза) для образования пленки, пигменты, различные украшения и эластомеры, которые не дают покрытию трескаться.

После нанесения растворитель улетучивается, оставляя полимерную пленку. Кстати, чтобы лак быстрее застыл — не опускай ноготь под холодную воду, а просто на него подуй (или, если сказать по-химически — нагрей, чтобы растворитель быстрее «улетел»).

Кстати, обращай внимание на состав и не покупай лаки, если видишь следующие соединения: толуол (toluene), формальдегид (formaldehyde), дибутилфталат (dibutylphthalate). Они наносят вред здоровью, но некоторые недобросовестные производители до сих пор их используют.

Парфюмерия

Для меня это особая и прекрасная отрасль, в которой так важна химия, ведь создание ароматов — это что-то по-настоящему волшебное. И, если на рассвете химии ароматов люди выделяли новые молекулы и открывали новые запахи из доступных в природе предметов, то сейчас практически 90% молекул, используемых в парфюмах, получают синтетическим путем в лабораториях.

Но, несмотря на это, химики продолжают усердно трудиться над новыми нотками, которые смогут удивить даже самых опытных парфюмеров.

Основной состав парфюма включает душистые вещества (эфирные масла, смолы, бальзамы, синтетические ароматические вещества — в общем, самые важные составляющие аромата), растворители (этиловый спирт) и красители.

Например, в духах Chanel «Chanel № 5» основную нотку аромата создает лауриловый альдегид (восковой, цитрусовый, зеленый аромат с цветочными нотами), в C.Dior «J’Adore» — гликолиерраль (запах зелени, свежей травы), а в C.Klein «Escape» — калон (морской бриз) и тропионал (морской аромат, озоновый).

Кератиновое выпрямление

Этот вид выпрямления и оздоровления кудрявых волос на данный момент является самым популярным у женщин. Но задумывалась ли ты, как он работает?

Наши волосы примерно на 80% состоят из кератина — белка, построенного из аминокислот. Некоторые из аминокислот, например цистеин, метионин, в своем составе имеют атомы серы, которые в свою очередь могут образовывать между собой дисульфидные связи. Это наиболее прочные поперечные связи, которые беспорядочно образуются у нас в волосе и обуславливают эластичность и завивку волос.

Чем беспорядочнее дисульфидные связи, тем кудрявее волосы.

Специальные составы в кератиновом выпрямлении помогают разорвать S-S связи и снова восстановить их, но уже упорядоченно, делая структуру волоса прямой и гладкой, а также придают здоровый блеск волосам и «запаивают» чешуйки.

Красная помада

Самый необходимый элемент в женской косметичке, который моментально делает женщин неотразимее.

Насыщенный, глубокий красный цвет помаде придают несколько красителей: карминовый красный, который получают из особых жучков и насекомых, или эозин, который является более долговечным из-за его реакции с аминогруппами белков в коже губ.

Также основной состав губной помады составляют пчелиный воск и масла (чаще всего используется касторовое). Воск отвечает за саму форму, стойкость и блеск помады, а масла увлажняют и питают кожу губ, а также работают как растворители для красителей.

Химия многогранна и очень увлекательна. И она — везде. В нашей косметичке, в еде и воде, внутри нас и вокруг. Ее не нужно бояться, нужно лишь адекватно оценивать любую информацию и проявлять любопытство.