«Как и где можно узнать, когда получу квартиру?» (5)

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газета Сегодня
12:00 25.12.2017
газета Сегодня / Спрашиваете — отвечаем

— Мой номер в очереди 490. И никак не двигается больше года. Живу в Земгальском предместье Риги», — жалуется читательница газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ» Людмила.

Вопрос актуален для многих. Расскажем, во-первых, как двигается очередь, и во-вторых — как можно получить жилье вне очереди или ускорить очередь.  

 

Как двигается очередь

 

За последние семь лет очередь на получение муниципальных квартир в Риге сократилась почти в два раза. 

 

На 1 сентября 2017 года жилье ожидали 3479 семей. В прошлом, 2016 году очередникам выделено 609 жилых помещений, в этом — 350. 

 

Всего в 2016 году было сдано в аренду 310 социальных квартир, а в 2017-м, до 15 сентября, — 145 жилых помещений. Осенью 2016 года ситуация существенно улучшилась после того, как  был сдан в эксплуатацию социальный жилой дом на Аглонас, 35/1, с 215 квартирами. 

 

Что ожидается в наступающем году? Городской бюджет на 2018 год, в частности, предусматривает:

 

* ремонт 118 отдельных, еще не сданных в аренду квартир. Отремонтируют здание на ул. Валдлаучу, 10, где будет 18 квартир, которые можно будет сдавать в аренду многодетным семьям; 

 

* SIA RIgas pilsEtbUvnieks до 2019 года планирует построить три социальных дома в Болдерае, на ул. Межрозишу, где будет расположено 266 квартир. На проектирование и строительство потребуется до 15,2 млн. евро. 

  

Как получить жилье вне очереди или ускорить очередь

 

Решения по этому вопросу принимает комиссия Рижской думы. Согласно правилам «О регистрации и помощи в решении жилищного вопроса» № 153 пункта 14, на жилье вне очереди могут претендовать: 

 

* лица, имеющие особые заслуги перед Ригой и Латвией (зарегистрированные в 1-м, 2-м, 7-м, 8-м регистрах); 

 

* отдельно проживающие пенсионеры или отдельно проживающие лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп в денационализированном доме, у которых квартплата и плата за коммунальные услуги больше, чем их доходы (зарегистрированные в 1-м и 7-м регистрах); 

 

* отдельно проживающие пенсионеры, а также лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп и семьи с несовершеннолетним ребенком, живущие в денационализированном доме, которые не обеспечены основными коммунальными услугами: водой, теплом, канализацией и вывозом мусора (1-й, 7-й регистры); 

 

* отдельно проживающие пенсионеры, а также лица с инвалидностью 2-й группы, живущие в денационализированном доме, если социальная служба сделала соответствующее заключение о состоянии их здоровья и условиях проживания (1-й регистр);

   

* лицо с инвалидностью 1-й группы или отдельно проживающий пенсионер, достигший возраста 75 лет, — также при наличии заключения социальной службы о состояния здоровья и условиях проживания (1-й регистр).

 

В прошлом году жилье в Риге вне очереди предоставлено 75 лицам, в этом году, до 15 сентября, — 41 лицу.

 

Впрочем, есть еще один путь ускорить продвижение очереди — согласиться арендовать жилплощадь за пределами Риги. Рижское самоуправление имеет дома (399 квартир) в непосредственной близости от столицы, а именно: по одному дому в Адажи, Сигулде, Олайне, Балдоне и четыре дома в Силакрогсе Ропажского края. По последним двум адресам почти всегда есть свободные квартиры.

 

Кстати, круг претендентов расширен

 

Рижская дума расширила круг лиц, которые могут рассчитывать на помощь в решении квартирного вопроса. Теперь к ним относятся: 

 

* семьи с тремя и более детьми;

* лица, которые потеряли единственное жилье, потому что не смогли расплатиться по ипотечному кредиту;

* проживающие в домах самоуправлений (бывших общежитиях), которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

 

В соответствии с новыми Правилами «О регистрации и помощи в решении жилищного вопроса» № 153 от 9 июля 2015 года, на 40 евро в месяц повышен определенный уровень доходов для арендаторов денационализированных домов, что позволяет им регистрироваться как нуждающиеся в помощи в решении жилищного вопроса.

 

Где можно получить более подробную информацию

 

На сайте департамента по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы: http://mvd.riga.lv.

 

Ознакомиться с услугами жилищного управления и получить соответствующие бланки можно также на портале Рижского самоуправления: www.riga.lv.

 

Каждый день в департаменте по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы, который находится на ул. Бривибас, 49/53, в 501-м и 503-м кабинетах на 5-м этаже, проходят консультации для клиентов, прием документов и заявлений.

 

Телефоны для справок: 67012509, 67105683, 67012540, 67012475; э-почта: dmv@riga.lv.

 

Почтовый адрес: департамент по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы, ул. Бривибас, 49/53, LV-1010, Рига.

 

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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ваня 12:36 25:12:2017

Я думаю что людмила не должна получить никогда

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Mm 13:41 25:12:2017

Nu, Vanjka ti dajoš, moja mečta vernutsja na Rodinu Rodinu v Rigu. Blizkie ljudi otobrali. Vanja kak mne vsjo eto vernutj?

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Vanja kak mne vsjo eto vernutj? 14:14 25:12:2017

Зачем ты спрашиваешь у бомжары, существуещем на печенюшки госдепа?
Кроме как поносом брызгать, он ничего не может.

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ваня 14:36 25:12:2017

В латвии квартиры получать должны только граждане а не какие то латвийцы..

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сестра 14:45 25:12:2017

почему для инвалидов 3.группы ничего не предусмотрено, ведь у многих потеря трудоспособности 55 %, поэтому не могут нормально работать. Зачем тогда дают эту 3. группу - помощи никакой !

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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