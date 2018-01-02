Как изменить свои модные привычки в новом году

Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в наступившем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.

Работай на качество, а не на количество

Один хороший свитер, к сожалению, не заменит десять дешевых, а вот парочка вполне в состоянии справиться с этой задачей. Даже самая хорошая вещь имеет свою износостойкость, и если ты будешь носить свитер, платье или рубашку слишком часто, предмет будет напоминать потрепанную покупку из масс-маркета достаточно скоро.

Формируй свой гардероб по кирпичику: покупка за покупкой, постепенно. Не забывай об аутлетах: там ты можешь найти отличные туфли с 90% скидкой или дизайнерское платье из старой коллекции по цене недорогого магазина. Существуют вещи, которые не выходят из моды, и никто никогда не скажет, что это «старомодно» (во многом потому, что сегодня крайне небольшой список вещей в принципе попадает в категорию «старомодный»). В моде все! Помни об этом. На каждое правило существует сотня исключений.

Не бойся экспериментов

Это правило относится не только к моде. Смелая стрижка, яркий костюм, каблуки невероятной высоты вместо кроссовок, и наоборот — пара классных кед вместо привычных лодочек. Идет ли речь о винтажных вещах, необычных очках или блестящих туфлях — вспомни великую Диану Вриланд и говори «почему бы и нет» практически всему, что жизнь подбрасывает тебе.

Не пытайся заглушить грусть с помощью покупок

Равно как и алкоголь, и еда, безрассудный шоппинг — это дорога в никуда. Десять платьев сделают тебя счастливее только в примерочной перед стройнящим зеркалом. Обдумывай каждую покупку так, будто это твое единственное приобретение на десять лет вперед. Ты готова ходить в этой вещи каждый день? В твоем гардеробе есть необходимая база для конкретного предмета? Ответила утвердительно, тогда поброди еще час в раздумьях и, если ответ по-прежнему утвердительный, покупай.

Самосовершенствуйся

Ежедневно, по чуть-чуть, может, даже из последних сил работай себе во благо. Читай как можно больше, посещай выставки, коллекционируй альбомы по фотографии, моде, искусству. Смотри хорошие фильмы. Обязательно занимайся спортом, путешествуй в одиночестве или с компанией. Учи иностранные языки. Саморазвитие — самый верный и надежный способ воспитать в себе чувство прекрасного. Начнешь по часу разглядывать детали на картинах Ренуара, глядишь, поймешь, почему определенная модель обуви так хороша, как говорят модные эксперты.

Найди «свою вещь»

Что это значит? Твоей фирменной деталью может стать необычное украшение, определенная модель обуви или очков, сумка и даже помада, которой ты будешь пользоваться каждый день. Если ты возьмешь все, когда-либо жившие модные иконы, и попытаешься разложить их стиль на составляющие, то увидишь, что за километрами шелковых платьев скрываются определенные предметы, благодаря которым актрисы, певицы, писательницы и модели становились не просто стильными женщинами, но музами. Например, у Джейн Биркин это была сумка-корзинка, которую она носила и зимой, и летом. Брижит Бардо и Одри Хепберн ассоциируются с балетками, легендарная художница по костюмам Эдит Хед с темными очками, Сара Джессика Паркер не представляется без пары лодочек на высоком каблуке. Можешь выбрать свою героиню (а то и героя) и повторить ее манеру одеваться, но гораздо интереснее придумать что-то свое.

Расставайся с вещами легко

Не бойся рвать связь с прошлым, особенно если это прошлое тебе неприятно. Избавление от старых вещей — самый приятный и надежный способ начать жизнь с чистого листа. Кстати, это вовсе не значит отнести одежду на помойку. Может, в твоем гардеробе затаились целые залежи сокровищ, которые хотели бы получить твои друзья. Устрой веселый вечер в компании подруг, пусть твои вещи получат второй шанс и порадуют кого-то.

Пробуй что-то новое

Гардероб напрямую зависит от наших увлечений, работы. Если твоя жизнь состоит из офиса, дома и похода в продуктовый, то вряд ли в шкафу найдется платье в пайетках или брюки из лакированной кожи. С появлением какого-то нового интереса и как следствие новых знакомых стиль тоже претерпевает определенные изменения. Кулинарные курсы, на которых ты научишься готовить неземной красоты десерты, школа иностранного языка, спортивные занятия, уроки экстремального вождения (а почему бы и нет). Социализируйся, выходи из раковины и будь прекрасной!