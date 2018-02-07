Как Ким Кардашьян восстанавливала тело после беременности

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Люблю!
15:45 07.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Рождение детей для 37-летней Ким Кардашьян, как и для многих женщин, не прошло бесследно. По словам звезды, чтобы вернуться к своему добеременному внешнему виду, ей пришлось прибегнуть к помощи пластического хирурга и сделать несколько лазерных процедур.

«После грудного кормления у меня появилось много растяжек в области груди. Поэтому я сделала лазерную шлифовку. И разница была очевидна», — рассказала она.

 

Процедура, о которой говорит Кардашьян, стоит в среднем четыре тысячи долларов. По словам супруги Канье Уэста, это действительно работает.

 

Впрочем, делать эту процедуру звезда продолжает до сих пор. Лазер, по ее словам, помогает ей избавиться от морщин, неровностей на лице, рубцов и пигментации.

 

Кроме лазера, прийти в форму Ким помогла и ультразвуковая подтяжка кожи. Процедура, за которую она каждый раз отдавала 600 долларов, способствовала выработке коллагена и омоложению кожи.

 

«Все, у кого есть дети, знают, что одна из самых проблемных зон после родов — это живот. Ультразвуковая подтяжка отлично помогла мне привести его в форму», — поделилась она.

 

На этот раз, правда, таких проблем Ким удалось избежать — третьего ребенка им с Канье Уэстом родила суррогатная мать. Благодаря этому уже через несколько дней после рождения ребенка звезда начала делиться в своем блоге довольно откровенными снимками, что вызвало сильное возмущение у ее поклонников.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
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