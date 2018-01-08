Европейская премьера мощного, увлекательнейшего блокбастера «Движение вверх», показанного в Доме Москвы, непрерывно сопровождалась бурными аплодисментами переполненного зала, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Чувство надежности

Это очень по–человечески понятно. С одной стороны, фильм действительно великолепен: концепция режиссера, актерские работы, операторские планы полнозвучны, интересны, полнокровны, отточены, красивы. А с другой — это отражает то, как мы все изголодались по чувству гордости за свою страну, свою Родину, по ощущению Победы за 26 лет постоянного унижения русских людей, да и вообще всех бывших советских. По тому восхитительному чувству надежности, когда за плечами у тебя мощнейшая страна, с которой считается весь мир, когда ты смело можешь опереться на «нерушимую скалу»… Такие чувства рождает эта кинолента.

Представлять картину в Риге приехали спортивный комментатор Владимир Гомельский, сын легендарного тренера сборной СССР по баскетболу, которого как раз–то и сменил Владимир Кондрашин (в «Движении вверх» это Владимир Гаранжин, которого блестяще сыграл Владимир Машков), бегун, двухкратный олимпийский призер, уроженец Краславы Юрий Викентьевич Силов, президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк и актер Рижского русского театра им. М. Чехова Кирилл Зайцев.

— Очень приятно возвращаться в Ригу, — сказал зрителям Кирилл. — А тем более по такому приятному поводу. Это для меня большая честь — сыграть Сергея Белова, одного из лучших, легендарных игроков сборной СССР по баскетболу. Для меня это был бесценный актерский опыт и настоящее испытание — отразить уникальный беловский характер. Благодарен воспитавшим меня как актера блестящим режиссерам и педагогам, петербуржцам Игорю Коняеву и Елене Черной и многолетнему директору нашего театра Эдуарду Цеховалу, благодаря которому я, со своим образованием по морской профессии, стал актером. Поддержал меня на этому пути и банкир Игорь Буймийстер.

Перед съемками и во время их мне приходилось много тренироваться в спортивном зале, чтобы выглядеть убедительно на экране. Спасибо всем, кто поверил в меня! И приходите в наш театр, где мы с удовольствием с вами еще не раз встретимся.

Директор Дома Москвы Юрий Генрихович Силов вручил Кириллу памятный сувенир с названием фильма, и актер откланялся, убегая на спектакль, — у него в этот вечер было «Свидание хотя и состоялось, но…» — пленительная, искрометная, юморная постановка по рассказам Чехова. А на нынешней неделе у Кирилла — «Король Лир», где он играет побочного сына графа Глостера — Эдмонда.

— Ко времени событий, которые отражает это фильм, мне исполнилось 11 лет, — поделился Юрий Силов–директор.

— Но прекрасно помню и олимпийского чемпиона Мюнхенской олимпиады 1972 года борца Ивана Ярыгина, и Ольгу Корбут…

В картине «Движение вверх» отца нашего нынешнего гостя, Александра Гомельского, сменил на посту главного тернера сборной СССР по баскетболу Кондрашин–Гаранжин. Со сцены Дома Москвы Владимир Александрович Гомельский сказал, что «баскетбол — лучшая игра с мячом», и признался, что ему очень понравились крупные планы в картине.

— Рига для меня тоже не чужой город — прожил здесь первые 13 лет своей жизни, — поделился Гомельский–младший.

— Мне довелось воочию увидеть тот легендарный баскетбольный матч, о котором повествуется в картине, где мы обыграли прежде непобедимых американцев, — сказал Юрий Силов–олимпиец. — Нам, легкоатлетам, с нашими бейджиками, по правилам, нельзя было пройти на этот матч, но мы прорвались и увидели трумф нашей сборной. Это была для нашей большой страны легендарная олимпиада: в 1972–м в Мюнхене спортсмены СССР завоевали 50 только золотых медалей! Такой рекорд больше не был повторен… Но сами игры были под угрозой срыва из–за теракта.

— Такие фильмы, как «Движение вверх», очень нужны сегодня в первую очередь молодежи, — заметил легендарный вратарь Владислав Третьяк. — Когда американцы создали свой фильм о Национальной сборной по баскетболу, которую они называли «непробиваемая стена», они показывали его по всем школам, везде, где только могли, воспитывая гордость за свою страну и убеждая, что мечты сбываются.

Но события, показанные в этой премьерной картине, развеивают миф о непобедимости американской «стены». Это так вдохновляет. Особенно в свете последних событий. И с первых же кадров рождают гордость за человека, его стремления, цели, за страну. Заступив на свой пост, тренер Гаранжин поставил себе не какую–нибудь, а самую амбициозную цель — обыграть американцев. Что прямо и заявляет после победы своей сборной на чемпионате Европы: «Американцы должны же когда–нибудь кому–нибудь проиграть. Лучше, если нам. По крайней мере, для них это будет не позорно». Его команда должна стать чемпионом мира, обыграв американскую сборную.

Команда дорогого стоит

«Полет — это естественное состояние баскетболиста», — говорит Гаранжин. И его подопечные действительно летают на тренировках — в картине это показано великолепно. Вообще операторская работа мастеров Студии ТриТэ выше всяких похвал.

В фильме ярко показаны характеры будущих чемпионов и всех остальных персонажей, это психологическая драма. Как тренер творит из отдельных личностей, весьма разношерстных, команду. Наш Кирилл Зайцев прекрасно рисует характер индивидуалиста, надеющегося только на себя. Но в ходе разворачивающихся событий, ближе к развязке, говорит: «Мы всегда были командой. Но я осознал это только сейчас». А тренер ему с самого начала говорил: «Если ты думаешь, что один справишься, у нас никогда не будет победы».

Как и его друг, весьма непростой человек, «диссидент» Модестас Паулаускас. В Эссене, где наша сборная стала чемпионом Европы, прежний игрок «Жальгириса» наводит мосты со своими родственниками на Западе и попадает на заметку органов.

Великолепно снята сцена в немецкой пивной, где спортсмены расслабляются после победы. Паулаускас хочет спеть друзьям по команде народную литовскую песню. Она всем нравится, но один из ребят ненамеренно ее прерывает. Потом извиняется: «Я не понял, что песня еще продолжается…» В ответ Паулаускас взрывается: «Вы, русские, никогда нас не понимали!..» Но перед другом, Сергеем Беловым, ему становится стыдно.

В Мюнхене во время Олимпиады 1972–го «литовское дело» близится к развязке — Паулаускаса встречают с готовой анкетой на соискание политического убежища. Остается только ее подписать. Но в последний момент он решает вернуться в команду, объясняя: «Когда сделал шаг одной ногой, вторая отказалась идти. Не хочу оставлять своих». И на язвительный вопрос заграничного родственника: «Давно ли они тебе своими стали?» отвечает: «Давно, но понял это только сейчас».

Колоритные грузины Коркия и Саканделидзе увлекают всю команду на свадьбу сестры Зураба. Красивые, живописные кадры. А после, приехав в Америку, несколько спортсменов во главе с Зурабом, отправившись гулять по городу, невольно исполняют наказ и осуществляют методу тренера: «Чтобы познать американский стиль игры, нужно играть не только с местными студенческими командами, но и с дворовыми». Играют с местной чернокожей шпаной во дворе — и проигрывают им!

Два подхода к игре и жизни

Но главное, что воспитывал Гаранжин в своих спортсменах, — это дух. Побеждать духом — это православная истина, потому что дух животворит. Не так ли была завоевана Победа в Великой Отечественной?..

Еще одна черта нашего народа, отраженная в картине, — самопожертвование. Когда у Александра Белова, однофамильца его товарища Сергея, обнаруживается в Америке неизлечимая сердечная болезнь, деньги на его лечение в местном госпитале дает тренер, Владимир Гаранжин. А ведь он собирал эти средства на операцию сыну, прикованному к инвалидной коляске (к счастью, у реального Кондрашина не было больного сына)…

Любовью за любовь, добром за добро — узнав об этом от Сергея Белова, баскетболисты отдают все свои премиальные за победу над американцами тренеру.

Противопоставление американского и русского подходов к спортивной борьбе, способам достижения победы, наглядно демонстрируют оба тренера, беседуя в перерывах легендарного матча со своими подопечными.

Тренер Генри Айба накручивает им мозги на тему американского превосходства, лучшей в мире команды, необходимости «показать этим русским», пусть даже и применяя неспортивные приемы, что те и делают, но поначалу без особого удовольствия и желания, а потом «входя во вкус».

А Гаранжин говорит, что мы сражаемся за родину, у вас за плечами страна, вы должны быть командой, чувствовать плечо товарища. Он их вдохновляет, а не воспитывает в них тупую гордыню. Авторы фильма во главе с режиссером Антоном Мегердичевым хотели показать, что побеждает тот, у кого сильнее дух.

Совершенно невозможный по нынешним временам момент, принесший нам титул чемпионов мира: по замечанию российской стороны неправедное отнятие судьями трех секунд игры были отменено. Команды дважды переигрывали эти последние три секунды! На сторону тренера Гаранжина и президента баскетбольной федерации СССР Моисеева становится и глава Всемирной федерации баскетбола: «Это игра джентльменов». Такое сегодня невозможно себе и представить. Все это реально показывает и доказывает, какой авторитет был у большой страны СССР.

Подъем духа, радость, гордость — все эти чувства испытывал каждый зритель, неистово аплодировавший происходящему на экране. А реальные кадры того легендарного матча и уже полузабытая (!) песня в исполнении Магомаева «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена…» (которую Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали специально к мюнхенской Олимпиаде) просто вызывали счастливые слезы на глазах. И веру, что мы все–таки–победим.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.