День памяти защитников рижских баррикад давно стал частью новой официальной мифологии в Латвии. Некоторые политики даже стали использовать в этот день слоган «без борьбы нет победы». Уже выросло поколение, которое считает, что независимость была завоевана именно на тех январских баррикадах. Но все это случилось не так давно...

В субботу 20 января президент Латвии Райондс Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймондс Бергманис и министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс обошли немало точек, связанных с событиями, произошедшими в 1991 году.

С утра официальные лица почтили память жертв противостояния на баррикадах. Потом торжественно зажгли на Домской площади костер, который уже несколько лет является постоянной локацией Яунсардзе в этот памятный день.

Здесь то и дело можно слышать, как какой-нибудь дедушка, годящийся мне в отцы, рассказывает нескольким пацанам в военной форме, годящимся мне в сыновья, о том, как все было на самом деле. Версии разные: одни дедушки рассказывают, как они проучили русских, другие говорят, что латыши и русские вместе стояли на баррикадах. Подростки слушают, задают вопросы, впитывают новые легенды.

Самым ответственным событием 20 января было возложение цветов к памятнику Свободы. Во всяком случае тайных агентов в дорогих черных пальто и с одним незаметным наушником здесь было необычайно много — около двух десятков.

К президенту, спикеру Сейма и министрам присоединились еще несколько политиков и директор Музея баррикад Ренар Заляйс. Здесь же собирался и весь дипломатический корпус. Обойдясь без долгих речей, собравшиеся исполнили государственный гимн под аккомпанемент военного оркестра.

Народу на церемонии собралось мало. Больше всего местных журналистов, еще немного туристов и почти столько же местных жителей — всего около полутора сотен человек. Это конечно не сравнится с тем морем людей, что стояли 27 лет назад у того же памятника на похоронах жертв баррикадных дней.

Возложив цветы к подножью монумента Свободы политики сразу отправились к пяти камням, посвященным памяти жертв баррикадных событий.

Тут возникла несколько неловкая ситуация, когда дипломатический корпус еще возлагал цветы к памятнику Свободы, а все фотографы уже побежали вслед за уходящими первыми лицами Латвии. Причем побежали по газонам, чтобы обогнать политиков, идущих по узким дорожкам.

У памятного камня Эдийсу Риекстиньшу застыл почетный караул. Мальчик погиб, даже не успев закончить школу, в ту ночь, когда ОМОН штурмовал здание МВД.

Я сам в ту ночь, возвращаясь на трамвае от девушки, оказался в Старом Городе. Трамвай около здания оперы остановили русские милиционеры в штатском и высадили всех пассажиров, сказав что дальше нельзя, дальше стреляют. И пассажиры пошли в Старый город.

Отчетливо помню атмосферу страха и решимости, царившую тогда на Домской площади. Были слышны выстрелы, от звука которых кто-то, моментально протрезвев, сбежал. Кто-то остался.

Я, побродив от костра к костру и не найдя компании, пошел домой, на Элизабетес, через улицу Екаба. Трассирующие пули были видны и там. Это было страшно. Возможно, Эдийс Рекстиньш той ночью тоже просто шел домой.

Президент с министрами, дипломаты и пенсионеры-милиционеры — участники тех событий, обошли все памятные камни, у каждого возложили цветы и отдали долг памяти всем погибшим. Эти камни то и дело поминают националисты, но ирония в том, что погибли люди далекие от их идеологии.

Двое погибших милиционеров — белорус Владимир Гоманович и русский Сергей Кононенко сейчас стали бы негражданами, также как стали негражданами их русские коллеги, защищавшие тогда МВД от ОМОНА. В те дни и городская милиция и ОМОН были преимущественно русскими.

За смерть Гомановича и Кононенко молодая латвийская власть дала их женам и детям гражданство. Родственникам тех, кого не убили, а всего лишь ранили при штурме, так не повезло.

Последним из мероприятий стала раздача каши у баррикадного костра возле Сейма. Официальных лиц тут было совсем немного, из первых величин только спикер сейма Инара Мурниеце.

Именно здесь на меня накатили воспоминания. Наверное, всему виной запах горящих дров на холодной январской улице и вид бедных пенсионеров, пришедших к костру.

Сердце сжалось от воспоминаний, ведь главными героями тех дней были не только погибшие милиционеры и киношники и не серые кардиналы, организовавшие одномоментный приезд сотен иностранных журналистов со всего мира.

Для меня главными героями были простые люди, пришедшие к баррикадам: бедные работяги, среди которых были не только латыши, но и русские, и латышские старушки в беретиках и рукавичках собственной вязки, которые со своей скудной пенсии пекли пирожки и несли их в Старый город защитникам баррикад.

Пускай среди них и нет погибших под танками, как в Москве во время августовского путча того же года, но эти люди стремились к свободе и делали для нее все, что могли. Именно они должны быть героями баррикадных витражей.

Конечно, в 2018 году костер у Сейма уже совсем другой: он горит на специально сделанном огромном железном поддоне, которого не было и быть не могло в 1991. Но тающий снег на улицах, люди у костра, запах дыма в старой Риге — все напоминает о том времени.

Видно, что многие встречаются здесь каждый год, вспоминая молодость, и я тоже вспомнил свою. Вспомнил, как ходил этими улицами мимо баррикад, как верил в светлое будущее, которое, судя по всему, так до сих пор и не настало.

Владимир Дорофеев