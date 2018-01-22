В субботу 20 января президент Латвии Райондс Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймондс Бергманис и министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс обошли немало точек, связанных с событиями, произошедшими в 1991 году.
С утра официальные лица почтили память жертв противостояния на баррикадах. Потом торжественно зажгли на Домской площади костер, который уже несколько лет является постоянной локацией Яунсардзе в этот памятный день.
Здесь то и дело можно слышать, как какой-нибудь дедушка, годящийся мне в отцы, рассказывает нескольким пацанам в военной форме, годящимся мне в сыновья, о том, как все было на самом деле. Версии разные: одни дедушки рассказывают, как они проучили русских, другие говорят, что латыши и русские вместе стояли на баррикадах. Подростки слушают, задают вопросы, впитывают новые легенды.
Самым ответственным событием 20 января было возложение цветов к памятнику Свободы. Во всяком случае тайных агентов в дорогих черных пальто и с одним незаметным наушником здесь было необычайно много — около двух десятков.
К президенту, спикеру Сейма и министрам присоединились еще несколько политиков и директор Музея баррикад Ренар Заляйс. Здесь же собирался и весь дипломатический корпус. Обойдясь без долгих речей, собравшиеся исполнили государственный гимн под аккомпанемент военного оркестра.
Народу на церемонии собралось мало. Больше всего местных журналистов, еще немного туристов и почти столько же местных жителей — всего около полутора сотен человек. Это конечно не сравнится с тем морем людей, что стояли 27 лет назад у того же памятника на похоронах жертв баррикадных дней.
Возложив цветы к подножью монумента Свободы политики сразу отправились к пяти камням, посвященным памяти жертв баррикадных событий.
Тут возникла несколько неловкая ситуация, когда дипломатический корпус еще возлагал цветы к памятнику Свободы, а все фотографы уже побежали вслед за уходящими первыми лицами Латвии. Причем побежали по газонам, чтобы обогнать политиков, идущих по узким дорожкам.
У памятного камня Эдийсу Риекстиньшу застыл почетный караул. Мальчик погиб, даже не успев закончить школу, в ту ночь, когда ОМОН штурмовал здание МВД.
Я сам в ту ночь, возвращаясь на трамвае от девушки, оказался в Старом Городе. Трамвай около здания оперы остановили русские милиционеры в штатском и высадили всех пассажиров, сказав что дальше нельзя, дальше стреляют. И пассажиры пошли в Старый город.
Отчетливо помню атмосферу страха и решимости, царившую тогда на Домской площади. Были слышны выстрелы, от звука которых кто-то, моментально протрезвев, сбежал. Кто-то остался.
Я, побродив от костра к костру и не найдя компании, пошел домой, на Элизабетес, через улицу Екаба. Трассирующие пули были видны и там. Это было страшно. Возможно, Эдийс Рекстиньш той ночью тоже просто шел домой.
Президент с министрами, дипломаты и пенсионеры-милиционеры — участники тех событий, обошли все памятные камни, у каждого возложили цветы и отдали долг памяти всем погибшим. Эти камни то и дело поминают националисты, но ирония в том, что погибли люди далекие от их идеологии.
Двое погибших милиционеров — белорус Владимир Гоманович и русский Сергей Кононенко сейчас стали бы негражданами, также как стали негражданами их русские коллеги, защищавшие тогда МВД от ОМОНА. В те дни и городская милиция и ОМОН были преимущественно русскими.
За смерть Гомановича и Кононенко молодая латвийская власть дала их женам и детям гражданство. Родственникам тех, кого не убили, а всего лишь ранили при штурме, так не повезло.
Последним из мероприятий стала раздача каши у баррикадного костра возле Сейма. Официальных лиц тут было совсем немного, из первых величин только спикер сейма Инара Мурниеце.
Именно здесь на меня накатили воспоминания. Наверное, всему виной запах горящих дров на холодной январской улице и вид бедных пенсионеров, пришедших к костру.
Сердце сжалось от воспоминаний, ведь главными героями тех дней были не только погибшие милиционеры и киношники и не серые кардиналы, организовавшие одномоментный приезд сотен иностранных журналистов со всего мира.
Для меня главными героями были простые люди, пришедшие к баррикадам: бедные работяги, среди которых были не только латыши, но и русские, и латышские старушки в беретиках и рукавичках собственной вязки, которые со своей скудной пенсии пекли пирожки и несли их в Старый город защитникам баррикад.
Пускай среди них и нет погибших под танками, как в Москве во время августовского путча того же года, но эти люди стремились к свободе и делали для нее все, что могли. Именно они должны быть героями баррикадных витражей.
Конечно, в 2018 году костер у Сейма уже совсем другой: он горит на специально сделанном огромном железном поддоне, которого не было и быть не могло в 1991. Но тающий снег на улицах, люди у костра, запах дыма в старой Риге — все напоминает о том времени.
Видно, что многие встречаются здесь каждый год, вспоминая молодость, и я тоже вспомнил свою. Вспомнил, как ходил этими улицами мимо баррикад, как верил в светлое будущее, которое, судя по всему, так до сих пор и не настало.
Владимир Дорофеев
Я тоже бродил по Старушке, глазел на пикничок у "баррикад".Теперь вижу, как власть слепила из весёлого тусняка "историю", полную "героев". Рецептура старая, отработанная в Россйской империи в 1905 году - "сакральные жертвы" плюс разнузданная пропаганда.« ответить
Никакого веселого тусняка не было, не звизди, был всеобщий энтузиазм и решительность тех, кто верил в то, что теперь все изменится, ненавистная власть пала, никакой разнузданной пропаганды не было, телевизор тогда не владел умами людей, был революционный настрой, так было и в России.« ответить
Тусняк был и он был организован на деньги советских предприятий! Особенно колхозы и совхозы отличились, которые массово привозили на советских автобусах "баррикадников", которым за эти дни выплачивались ЗРЯплаты и командировачные на местах работы, мне тоже предлагали ехать и в такой форме, что отказать было невозможно! Но я сослался на то, что жена у меня на последнем сроке беременности, что было правдой, и не поехал, как треть моих коллег (потом менялись)! А уж потом я много чего от тех своих коллег наслышался, про то как там было пьяно, весело и страшно! :)« ответить
Жили мы в то время на Вецпилсетас, рядом с НФЛ, не далеко от ценрального универмага. Про те дни могу рассказать только как бухие колхозники гадили по подъездам, как мы с женой таскали коляску дочурой под прицепом... как водку подвозили водители трамваев к зданию комутатора на Кр.Барона и Блауманя... продолжить?« ответить
Желание "патриотов России" и "тоскующих по временам СССР" обосрать баррикадников вполне понятно, это были бы не они, если бы этого не делали.« ответить
Назовите вещи своими именами. в 1991 году 99% ОМОН, Армия, КГБ.... это были Русские обученные в СССР. Случись подобное сегодня, страна падёт за 5 - 6 часов.« ответить
Просто так оно и было. А вы, очевидно, поклонник фантастический литературы об Истории Успеха?« ответить
Не знаю, какой энтузиазм мог быть у русских, когда к власти прорывались националисты. Помню, был такой персонаж Толпежников - тот вопил за латышей на митингах, а когда те пришли к власти, слинял в Питер. Не смог жить при власти своих протеже. Нормальные нации заботятся о своих, о себе. Больные о чужаках пекутся, против своих скачут. Я, будучи русским, всегда был против Атмоды и её лживого бубнёжа. Во всём мире сильные используют силу, слабые - подчиняются. Господство англосаксов на планете тому подтверждение. Что не так - бомбят. Коммандос посылают. А русским навязали роль баранов.« ответить
Интересно , чем же тебе была так ненавистна та власть?« ответить
У барикад не слышно было латышского языка и в помине, пили водку и жрали привезенные солдатские паики на закуску, а хутор которыи сидит в правительстве ждали когда горожане русские сделают свободу и сидкхели там зарабатывая бабло на сельском хозяистве и думали уже как разграбить колхозы, а теперь обогатившись там приперлись грабить сюда. Чем они не НАТО, которые все делают чюжими руками и присваивают себе победы. Должен висеть не с чернои ленточко флаг, а праздник на всю катушку с выходным.« ответить
А ты существовал тогда, дурачок, что пишешь такую хрень, или еще был сперматозоидом папаши твоего, алкаша?:)« ответить
«20 января 1991 г. ко мне приехал депутат А.Зотов, – вспоминает полковник милиции/полиции Виктор Федорович Бугай (в 1991-м был начальником Управления внутренних дел города Риги). – Он сказал: «Виктор! Что ребята натворили?! Надо их выручать. Поехали»... У здания МВД я увидел странное явление – прекратившие стрельбу, трезвые, но взволнованные бойцы ОМОНа, руководящие сотрудники милиции УВД, непонятно чего ждущие, озлобленный пленник З. Индриков и полупьяная толпа «баррикадников», которых едва сдерживало оцепление работников милиции...« ответить
.. !!!.. ПОЛУПЬЯНАЯ ТОЛПА БАРРИКАДНИКОВ... ... !? .. !? .. !?
Ну про "полупьяных" он спиз..ел, а вот толпа была, омоновцам пришлось даже стрелять у людей над головами, так перли на них, причем материли и на русском и на латышском.« ответить
Те, кто были на баррикадах, они были готовы умереть. Слава Богу, те, кто были у власти, держали своих псов на поводке. Да и риск был, что часть солдататов и оффицеров не стали бы выполнять приказ и худшее - перешли бы на сторону бунтавщиков.« ответить
Это была сражение воли. Не пришли бы массы на баррикады, спецнац аррестовал бы активистов и никакой Латвии на карте не было бы. С.ки и х.есосы на вести, можете тут ржать и насмехатся сколько вам хочется, но честь и славу народу, который сражался за независимую Латвию, вам не обгалить.
Любая власть нуждается в торжественной идеологии с героизмом своих адептов. Но мы видели циничную провокацию...« ответить
"Мы видели..", это кто, адепты Тани Жданоки, Мадам Интерфронт, те, что на пеньках, и с газетой "Правда"?:))« ответить
Я лично. Мои друзья.« ответить
скудной пенсии пекли пирожки и несли их в Старый город защитникам баррикад« ответить
+++++++++++++++++++++++++++
У этих Вецмаминяй - старушек..
Они при Русских хорошие пенсии получали..
(они Мне рассказывали, как кафию и пирадзини носили бухим баррукадникам)
Это при Латышах мрут теперь..
На баррикадах тогда собрались все сливки второсортного общества.Алкаши и наркоманы.Именно эти имбецилы сейчас правят страной.« ответить
К счастью и мел тогда видеокамеру, много снимал в день, когда вечером началась стрельба у МВД, так вот пьяных на кадрах тех не вижу, как и не видел тогда, трепло ты паскудное. Может кто и выпивал на морозе, может и был кто-то нетрезв, но явлением это не было, как пытается представить это всякая срань, вроде тебя.« ответить
Да ты алкаш конченный.Раз своих братьев не увидел.Бросай пить мудила.« ответить
много снимал в день, когда вечером началась стрельба у МВД.« ответить
////////////////////////////////
уж определись: в день или в вечер? удалось заснять как четверо омоновцев загнали на 5й этаж мвд 250 ментов?
но явлением это не было« ответить
-----
Oj... skol'ko vodki tuda zakazyvali - nakladnyx ne xvatalo oformljat'...
Ну как еще обгадить тогда происходящее, "водка", "до "обоссали подьезды", у кремлеботов фантазия не богатая.« ответить
Интересно, как много людей пишут в интернете о том, что "нас подло обманули", и одновременно о "хуторянах обоссавших подьезды" в то время баррикад, как много таких ушлых многостаночников?« ответить
Согласен с вами.« ответить
В Старой Риге все подъезды и парадные входы зданий действительно были засраны и обосцаны жителями хуторов, приехавших на своих тракторах защищать Ригу.
Вонища стояла до самого лета.
Местные этого сделать не могли, потому что глазеть на то, как "неизвестные" стреляли, а такие как белорус Гоманович и русский Кононенко гибли под их пулями, не хотели по разным причинам.
Их выбор осуждать не имеет смысла. - в таких случаях каждый выбирает как поступать сам, кому на диване сидеть, а кому под шальными пулями бегать.
""В те дни и городская милиция и ОМОН были преимущественно русскими.""« ответить
Если было так, то в чем заслуга нынешней власти?
Жил тогда на Кирова у Верманского парка, дом 67, так вот за время баррикад у нас кто-то поссал в подъезде может быть один раз. Все это сказки вроде той, что жены советских офицеров ходили в театры в ночных рубашках, никакого массового явления подобного плана не было. Но ваше желание, как патриота России, "обоссать" происходящие тогда события вполне понятны, .:)).« ответить