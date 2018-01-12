В среду на заседании Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Европейское объединение латышей (Eiropas Latviešu apvienībа, ELA) потребовало применять для возвращающихся на родину эмигрантов не облагаемый подоходный налогом минимум пенсии на том уровне, который принят в странах, где эта пенсия заработана.

Служба госдоходов пока не в курсе инициативы и тщится получить с пенсий латвийских эмигрантов 20%, которые пока по закону следует уплатить в бюджет, как только пенсионер переселяется на ПМЖ в Латвию, сообщает корреспондент Vesti.lv в Сейме Латвии Юлия Грант. Поскольку патриотическое желание вернуться входит в противоречие с налоговой практикой, депутаты задумались о плюсах и минусах реэмиграции стариков.

С момента вступления Латвии в ЕС и начала массовой эмиграции, в результате которой страну покинуло 370 тыс человек, прошло уже более 10 лет и, как говорят сами эмигранты, за это время они заработали в «богатой» Европе солидную пенсию – половина из респондентов, принявших участие в рождественском опросе Европейского объединения латышей, рассчитывает при возвращении получать от трудовой резиденции пенсию в размере 800-1667 евро в месяц, третья часть – 250-800 евро.

Печаль состоит в том, что в Великобритании необлагаемый минимум дохода составляет 800 евро, в Голландии вообще 1200, а в Латвии на сегодня он повышен до 250 евро. Став резидентом Латвии (а это необходимо, если пенсионер хочет получать по месту жительства ту же медицинскую помощь), патриотические реэмигранты вынуждены будут платить сотни евро налога, причем не ежемесячно, а раз в год по декларации, и это уже будут тысячи евро, то есть весьма существенная сумма.

И подтвердив в опросе, что желают вернуться на родину, кандидаты в европейские пенсионеры категорически против того, чтобы нести эти тяготы.

«Обложение налогом минимальной пенсии только будет культивировать чувство, что возвращение на родину затруднено и система несправедлива, но реальный выигрыш бюджета будет минимальным», — утверждает один из участников опроса. Ему вторит другой голос: «Если моя честно заработанная пенсия в Латвии будет облагаться налогами, я не вернусь. Пока держу латвийский паспорт, однако, если продолжится дискриминация живущих за рубежом латышей, приму гражданство другой страны, поскольку кажется, что своей стране я не нужна».

Выступая в Сейме, специально приехавшая для этого из Люксембурга заместитель председателя ELA Элина Пинто убеждала, что зарубежным соотечественникам надо пойти навстречу, так как они принесут самоуправлениям «дополнительные налоговые поступления», да и причитающуюся многим из них латвийскую пенсию тоже потратят на родине. А куш будет немалый: почти 71% респондентов отметили, что готовы вернуться. В ближайшие 10 лет к пенсионному возрасту приблизятся около 100 тысяч человек, и при среднем размере пенсии в 800 евро они смогут при возвращении в Латвию создать платежеспособный спрос в размере почти миллиарда евро в год. Это больше, чем мы ежегодно получаем из еврофондов. Если же пособие по старости будет облагаться подоходным налогом по латвийской ставке и с учетом латвийского минимума, то 88,9% респондентов из числа пожилых уроженцев Латвии на родину не вернутся никогда.

Депутат Сейма Елена Лазарева («Согласие») считает, что в принципе налогообложение пенсий – нонсенс и необлагаемый минимум должен равняться размеру минимальной зарплаты в стране или, как рекомендует OECD, превышать порог бедности (а этот показатель исчисляется как половина средней зарплаты, стремящейся в Латвии к 1000 евро). «Все пожилые латвийцы должны пользоваться одинаковым налоговым режимом», — говорит депутат.

Интересно, что с этим мнением согласны и некоторые из участников опроса ELA.

«За границей тоже надо платить налоги с пенсии, — пишет в комментарии одна из респонденток. — Мне не хочется, чтобы люди, оставшиеся в Латвии, этим законом были бы дискриминированы, потому что в таком случае будет выгодно уехать из страны. Мне кажется, вы говорите о реэмиграции и вроде это для правительства не пустые слова, но сами своими действиями совершаете противоположное и поощряете эмиграцию. Лучше бороться за большую пенсию для всех и одинаковый необлагаемый минимум для всех, а не за привилегии малым группам. Это только увеличит неравенство в обществе. Используем полученный за рубежом опыт, чтобы устранить слабые места в Латвии, а не разрушать и уничтожать».

Прецедент, когда пенсии не облагаются латвийскими налогами, создали в 1990-е годы возвращенцы из США и Канады, указывает ELA. Позднее такая возможность была оговорена межправительственными договорами с Россией, Украиной и Беларусью, однако в рамках ЕС таких договоров не существует.