Поздравлять соседей приехали десяток президентов и газета «СЕГОДНЯ»

В пятницу, 16 февраля, Литовская Республика первой из стран Балтии отмечала свое столетие. На мероприятиях в Вильнюсе по такому случаю побывал и корреспондент «СЕГОДНЯ», который наглядно убедился, что «столетие по–литовски» — это минимум пафоса и душевность.

Куда все подевались?

Десять утра, Старый Вильнюс. Глядя из окон кафе, видно, что улицы небольшого по сравнению с Ригой города полупустые. Невольно напрашивался вопрос: «Неужто все эмигрировали на Запад?»

Впрочем, уже через полчаса в районе Кафедральной площади обнаружились тысячи людей — началось молодежное шествие «По пути государственности». Его участники под музыку прошли от Кафедральной площади до кладбища Расу — одного из древнейших и ценнейших с точки зрения культуры литовских некрополей. Там был зачитан Акт о независимости Литвы.

Акт о независимости Литвы — документ, составленный и подписанный Советом Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса и провозгласивший восстановление независимого государства Литва, которое должно управляться на демократических началах, со столицей в городе Вильнюс. Документ был подписан двадцатью делегатами.

В городе не было видно дорогих инсталляций по случаю праздника, но всюду преобладали три цвета — желтый, зеленый и красный, цвета государственного флага Литвы. Помимо того что на домах города были подняты флаги, они были и на балконах старинных особняках, в окнах кафе. Многочисленные жители Литвы шли в шапочках и шарфах этих трех цветов, были замечены даже песик в желто–зелено–красном одеянии и детская коляска этих цветов. Или, например, витрина магазина шляп: на центральном месте аккуратно расположились желтая, зеленая и красная шляпки.

Подарки Варшавы и Киева

Дом сигнаторов в Вильнюсе стал одним из центров, где около полудня развернулись главные события праздника. Именно здесь 16 февраля 1918 года был подписан Акт о восстановлении независимости Литвы. В той самой комнате, где собирались сто лет назад члены Совета Литвы, началась торжественная церемония. На столе под стеклом выставили на всеобщее обозрение оригинал решения о восстановлении независимого Литовского государства. Кстати, в отличие Латвии и Эстонии, где государства сто лет назад появились впервые, литовцы говорят о восстановлении или возрождении государственности.

Оригинальный документ очень вовремя нашел профессор Людас Мaжилиc в политическом архиве министерства иностранных дел в Берлине — совсем недавно, в конце марта 2017 года. В Вильнюсе он пробудет до ноября.

В это же время в президентском дворце проходила церемония встречи зарубежных гостей.

Кстати, деталь: в этот же день по случаю столетия восстановления Литовского государства президентский дворец в Варшаве был с помощью подсветки окрашен в цвета литовского флага. А президент Украины Порошенко по прибытии в Вильнюс вручил главе Литвы специальный подарок — копию Луцкого списка Статута Великого княжества Литовского 1566 года. Этот документ находится на хранении в Национальной библиотеке Украины.

Ровно в полдень на площади Симонаса Даукантаса у президентского дворца началась церемония поднятия флагов Литвы, Латвии и Эстонии. Еще час назад пустой, казалось бы, город, неожиданно оказался заполнен под завязку — корреспондент «СЕГОДНЯ» в результате остановился в пешеходной «пробке» у самого входа на площадь, но выручили экраны, выставленные в переулках Старого Вильнюса. На них было видно, как поднимают флаги Литвы, Латвии и Эстонии, как лидеры государств поют гимны своих стран.

Официальная часть и свободная программа

«Сегодня на каждом ценящем свободу доме развевается наш трехцветный флаг, — сказала в своем выступлении президент Даля Грибаускайте. — А это означает более сильное государство, жители которого понимают ответственность за свое творение свободы и дух которого не сломают ни собственные запреты, ни чужие требования.

Нас пытались остановить и уничтожить, силой стереть любое воспоминание о Первой Республике. Тогда народ снова поднялся на борьбу за независимость.

В начале прошлого столетия мы с огромной надеждой искали хоть какой–то поддержки, сегодня мы четко знаем, что такое плечо друга и союзника. Мы рады, что некоторые из наших друзей сегодня здесь, с нами! Я благодарю всех, кто вместе с нами празднует этот день».

После этого в Кафедральном соборе Вильнюса состоялось праздничное богослужение. Старинные храмы Вильнюса огласились колокольным звоном — каждый колокол ударял ровно сто раз. Еще через какое–то время в небе раздался шум — в сторону горы с башней Гедиминаса пролетели на низкой высоте два истребителя, через пять секунд — еще два. Собственно, и все — далее свободная программа, прогулка по городу, народные гуляния, выступления уличных музыкантов, переполненные кафе и рестораны.

Февральское чудо

В районе пяти вечера, когда стало смеркаться, на проспекте Гедиминаса появились военные с факелами, от которых поочередно начали зажигать костры Свободы — всего от Кафедральной площади до площади Независимости зажгли ровно сто костров. А на самой Кафедральной площади стартовал праздничный концерт.

Приезжие президенты собралась в Литовской национальной опере, где на праздничном концерте президент Грибаускайте сказала, что «16 февраля называют чудом».

«Сегодня много раз звучала наша «Национальная песнь», — сказала она. — Винцас Кудирка ее писал в последний год своей непродолжительной жизни. Он не знал, что это станет гимном будущей свободной Литвы, что наступит день, когда он будет звучать во всем мире… Сегодня мы не только чувствуем, но и знаем свое направление: демократическая, прогрессивная, защищенная Литва».

Латвия поздравила дружественную соседнюю страну еще за несколько дней до славного юбилея — концертом в Вильнюсе с участием знаменитого латышского пианиста Рейниса Зариньша, хора «Латвия» и Латвийского национального симфонического оркестра под управлением Андриса Поги. Звучали произведения Яна Сибелиуса, Людвига ван Бетховена и Артура Маскатса.

В ответ Литовское посольство в Латвии организовало в церкви Св. Петра в Старой Риге выставку «Фотоамнистия». В рамках экспозиции, которая продлится до 11 марта, представлены пятьдесят фотографий известнейшего литовского фотожурналиста Паулюса Лилейкиса, в последние годы работающего фоторедактором Lietuvos Rytas — крупнейшей газеты соседнего государства.

Андрей ШАВРЕЙ,

Рига — Вильнюс — Рига.

В праздновании приняли участие:

— президент Украины Петр Порошенко,

— президент Грузии Георгий Маргвелашвили,

— президент Латвии Раймонд Вейонис,

— президент Эстонии Керсти Кальюлайд,

— президент Финляндии Саули Ниинисте,

— президент Исландии Гудни Йохансон,

— президент Польши Анджей Дуда,

— президент Германии Франк–Вальтер Штайнмайер,

— председатель Евросовета Дональд Туск,

— представители королевских семей Швеции (кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль) и Дании

— президент Европейской комиссии Жан–Клод Юнкер и другие официальные лица.