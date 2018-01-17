Как на металлолом сдали чужую машину(1)

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газета Сегодня
21:00 16.01.2018
газета Сегодня / Кража

В конце минувшего года в Лиепае на улице Аусекля некий мужчина вызвал эвакуатор и на металлолом сдал чужую автомашину. Причем это не первое правонарушение этого человека, пишет liepajniekiem.lv.

Внезапная пропажа

 

Во второй половине декабря на ул. Аусекля у одной женщины внезапно пропала автомашина Audi 80, которую женщина унаследовала от отца. Женщина не скрывает, что машина некоторое время стояла на улице, поскольку у нее закончился техосмотр. Внезапно машина пропала, а на месте, где она стояла, были разбросаны осколки стекла.

 

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения гимназии, раскрылся шокирующий факт. Некий мужчина с наступлением темноты выбил стекло у машины и вызвал эвакуатор, и затем машина была транспортирована.

 

Владелица машины вместе с сыном отправилась в полицию и написала заявление о краже авто. Они не понимают, как водитель эвакуатора мог увести авто, если человек, вызвавший эвакуатор, не показал документы на транспортное средство и у него не было даже ключей от машины.

 

В полиции после просмотра видеозаписей выяснили, что машина была увезена в шроты на ул. Цукура.

 

Грешит не впервой

 

Начальник отделения криминальной полиции Лиепайского района Курземского регионального управления госполиции Угис Ава рассказал, что в полиции начат уголовный процесс по факту кражи и установлено виновное лицо.

 

Это мужчина 1963 г. р., который уже неоднократно попадал в кругозор полиции за различные нарушения. Вначале мужчина был задержан, но в настоящее время он на свободе, к нему применена другая мера.

 

Как рассказал У. Ава, это не единственная украденная в декабре машина в нашем крае. Был также случай, когда была угнана и сдана в шрот машина BMW. Оба случая раскрыты.

 

У. Ава также подчеркнул, что правонарушение совершил не только мужчина, который выбил стекло и вызвал эвакуатор, но и водитель эвакуатора, а также владелец фирмы, в которую поступила угнанная машина: «Водитель эвакуатора по закону должен потребовать документы на машину».

 

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
Janka 21:19 16:01:2018

v Latvii swedskij korablj raspilili na metalolom i ne bilo vinovnih....
a tut kakaja to mashina.
phe!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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