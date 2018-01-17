В конце минувшего года в Лиепае на улице Аусекля некий мужчина вызвал эвакуатор и на металлолом сдал чужую автомашину. Причем это не первое правонарушение этого человека, пишет liepajniekiem.lv.

Внезапная пропажа

Во второй половине декабря на ул. Аусекля у одной женщины внезапно пропала автомашина Audi 80, которую женщина унаследовала от отца. Женщина не скрывает, что машина некоторое время стояла на улице, поскольку у нее закончился техосмотр. Внезапно машина пропала, а на месте, где она стояла, были разбросаны осколки стекла.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения гимназии, раскрылся шокирующий факт. Некий мужчина с наступлением темноты выбил стекло у машины и вызвал эвакуатор, и затем машина была транспортирована.

Владелица машины вместе с сыном отправилась в полицию и написала заявление о краже авто. Они не понимают, как водитель эвакуатора мог увести авто, если человек, вызвавший эвакуатор, не показал документы на транспортное средство и у него не было даже ключей от машины.

В полиции после просмотра видеозаписей выяснили, что машина была увезена в шроты на ул. Цукура.

Грешит не впервой

Начальник отделения криминальной полиции Лиепайского района Курземского регионального управления госполиции Угис Ава рассказал, что в полиции начат уголовный процесс по факту кражи и установлено виновное лицо.

Это мужчина 1963 г. р., который уже неоднократно попадал в кругозор полиции за различные нарушения. Вначале мужчина был задержан, но в настоящее время он на свободе, к нему применена другая мера.

Как рассказал У. Ава, это не единственная украденная в декабре машина в нашем крае. Был также случай, когда была угнана и сдана в шрот машина BMW. Оба случая раскрыты.

У. Ава также подчеркнул, что правонарушение совершил не только мужчина, который выбил стекло и вызвал эвакуатор, но и водитель эвакуатора, а также владелец фирмы, в которую поступила угнанная машина: «Водитель эвакуатора по закону должен потребовать документы на машину».

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.