Как на тоненький ледок...(2)

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газета Сегодня
15:00 24.12.2017
газета Сегодня / Город

«Уважаемая редакция! Хочу через вашу газету обратить внимание городских властей Риги, да и всей Латвии, на проблему, которая не решается годами и которая между тем представляет большую опасность для всех пешеходов, особенно для пожилых.

Речь идет о лужах, которые в снежно-дождливое время года регулярно скапливаются на проезжей части у кромки тротуара. Могу предположить, что это происходит из-за плохой работы колодцев для забора дождевых вод или талого снега, а может быть, по какой-то другой причине. Однако результат налицо: лужи у кромок тротуаров часто бывают очень широкими, в метр и более шириной, причем скапливаются они очень часто именно там, где размечен пешеходный переход. И если у молодого пешехода, не чуждого спорту, еще есть возможность перепрыгнуть такую лужу, то ребенку или пожилому человеку — особенно если он еще опирается на палочку — ничего не остается, как пересекать дорогу прямо по луже, гарантированно промочив при этом ноги. Второй вариант — искать место, где лужа у кромки тротуара не настолько широкая и где ее можно перешагнуть. Но там может уже не оказаться пешеходной зебры, то есть машины не обязаны останавливаться и пропускать пешехода. Значит, человек, желая перейти улицу посуху, снова рискует.  

 

Вторая проблема, связанная с лужами у кромок тротуара: когда машины попадают колесами в такие лужи, фонтаны брызг летят на тротуар. И дело не только в том, что при этом грязная вода может попасть на прохожих, намочив и испачкав их одежду. Беда еще в том, что тротуар в таких местах постоянно мокрый. И если ночью подморозит, там образуется т. н. «черный лед» — тонкий и совершенно не заметный на темном тротуаре, особенно зимним утром, когда еще темно. И если идешь, например, в магазин, поликлинику, аптеку, есть большой риск поскользнуться, упасть и травмироваться. Особенно велика опасность для пожилых людей, у которых даже самая пустяковая травма может привести к инвалидности.

 

Призываю коммунальные власти Риги и других городов обратить самое пристальное внимание на эту проблему!

 

С уважением

П. Лукинец, пенсионер».

 

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (2)
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Janka 15:07 24:12:2017

Уважаемая редакция! Хочу через вашу газету обратить внимание городских властей Риги
===
"esli vi nam ne pomozete mi napisem v sport-loto."

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Всё правильно 16:18 24:12:2017

Всё правильно, рижская ливневая канализация полностью забита грязью и мусором.
На её восстановление требуются десятки миллионов евро, которых у Риги нет и больше никогда не будет.
Вопрос на будущее уже решён в прогрессии, луж на рижских улицах будет больше и размерами они значительно будут перекрывать проезжую часть.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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