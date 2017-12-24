«Уважаемая редакция! Хочу через вашу газету обратить внимание городских властей Риги, да и всей Латвии, на проблему, которая не решается годами и которая между тем представляет большую опасность для всех пешеходов, особенно для пожилых.

Речь идет о лужах, которые в снежно-дождливое время года регулярно скапливаются на проезжей части у кромки тротуара. Могу предположить, что это происходит из-за плохой работы колодцев для забора дождевых вод или талого снега, а может быть, по какой-то другой причине. Однако результат налицо: лужи у кромок тротуаров часто бывают очень широкими, в метр и более шириной, причем скапливаются они очень часто именно там, где размечен пешеходный переход. И если у молодого пешехода, не чуждого спорту, еще есть возможность перепрыгнуть такую лужу, то ребенку или пожилому человеку — особенно если он еще опирается на палочку — ничего не остается, как пересекать дорогу прямо по луже, гарантированно промочив при этом ноги. Второй вариант — искать место, где лужа у кромки тротуара не настолько широкая и где ее можно перешагнуть. Но там может уже не оказаться пешеходной зебры, то есть машины не обязаны останавливаться и пропускать пешехода. Значит, человек, желая перейти улицу посуху, снова рискует.

Вторая проблема, связанная с лужами у кромок тротуара: когда машины попадают колесами в такие лужи, фонтаны брызг летят на тротуар. И дело не только в том, что при этом грязная вода может попасть на прохожих, намочив и испачкав их одежду. Беда еще в том, что тротуар в таких местах постоянно мокрый. И если ночью подморозит, там образуется т. н. «черный лед» — тонкий и совершенно не заметный на темном тротуаре, особенно зимним утром, когда еще темно. И если идешь, например, в магазин, поликлинику, аптеку, есть большой риск поскользнуться, упасть и травмироваться. Особенно велика опасность для пожилых людей, у которых даже самая пустяковая травма может привести к инвалидности.

Призываю коммунальные власти Риги и других городов обратить самое пристальное внимание на эту проблему!

С уважением

П. Лукинец, пенсионер».

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.