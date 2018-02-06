Стране ежегодно требуется по три тысячи новых программистов, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

За один год вузы Латвии выпускают очень мало специалистов в сфере информационных технологий и электронных коммуникаций — примерно 20% от необходимого объема специалистов на местном рынке труда. Дефицит в объеме 80% в отрасли ИТ&T вызван в том числе провалом в образовании школьников. Проблемы множились после членства Латвии в Европейском союзе, что заметно расслабило Министерство образования и науки.

Дети в массе своей не хотят знать точные науки: средний доход специалиста отрасли ИТ&T составляет 13,8 евро в час, что составляет 31% от заработка его коллеги из ФРГ. У нас это сопоставимо с заработком официанта среднего ресторана и совершенно несопоставимо по интеллектуальным затратам на образование. И логичен вопрос: зачем грызть гранит науки, если такие же деньги можно заработать здесь и сейчас, разнося пиццу и пиво?

Но есть и хорошие новости. Сам рынок, по словам экономиста–теоретика центра исследований Certus Вячеслава Домбровскиса, формирует требования к развивающимся отраслям и специалистам в таких сферах, как бионика, робототехника и онлайн–технологии.

Местные преимущества

Ключевой момент для перспектив развития — отраслевая инфраструктура в Латвии развита намного лучше, чем в большинстве стран ЕС. В 2017 году скоростной оптоволоконный интернет был в 85% домашних хозяйств Латвии, а в среднем по Старому Свету — 21%.

В свою очередь, 91% территории Латвии покрывает беспроводная интернет–сеть 4G. Скорость обмена онлайн–данными свыше 30 мегабитов в секунду доступна 62% пользователей мобильных устройств — в Европе это есть лишь у каждого пятого пользователя.

Плюсы можно перечислять еще долго, но проблема в том, что это прекрасное скоростное покрытие в Латвии почти не используется для развития и повышения конкурентоспособности бизнеса, не считая мелкой коммерции в социальных сетях. Это лучше, конечно, чем ничего, но почему–то даже государству приходится списывать 14 млн евро, потраченных на имитацию программирования программы «э–здоровье».

Ликвидация дефицита

Как указал в презентации Вячеслав Домбровскис, треть новых айтишных стартапов мира открывается в Европе, то есть наша часть света может конкурировать с Кремниевыми долинами Сан–Франциско и странами Юго–Восточной Азии. В Латвии уже больше 30 тысяч отраслевых работников, а число предприятий в сфере IT&T превышает 6,5 тысячи. Отрасль создает почти 5% ВВП и имеет большой экспортный потенциал.

В конечном счете, пока эта высокотехнологичная индустрия в Латвии развивается по украинскому сценарию. А Украина со своими экономическими проблемами уже в 2016 году стала первой в Европе страной по числу программистов и объему заказов на аутсорсинге.

— В Латвии требуется 3000 новых специалистов в год для развития отрасли и обеспечения потребностей в специалистах в других отраслях. Но выпускается меньше 400 дипломированных бакалавров в год. Очевидно, что без серьезного внимания к развитию отрасли ничего само не случится. Мы разрабатываем программу образования ИТ&T, где Латвия сможет в год выпускать 1000 латвийских студентов с дипломами и 2000 выпускников из других стран, став центром компетенции региона, — заявил В. Домбровскис.

Как рассказал он газете «СЕГОДНЯ», в ближайшие пару месяцев будет представлена детализация проекта, включая финансирование и модель развития — это может оказаться и моделью частно–государственного партнерства.

Три тысячи латвийских айтишников в год, которые, возможно, обгонят современных гуру вроде Стива Джобса и Павла Дурова — это прекрасно. Но это тот дивный новый мир, который впереди. А пока, по словам президента Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий (ЛАИКТ) Сигне Балини, реальность срочно требует скачка вперед.

Надо подучиться

— Малый и средний бизнес в Европе — это 99% предприятий и две трети рабочих мест. Латвия выглядит здесь не так уж плохо на общем фоне ЕС–27: по данным бюро Евростат, мы находимся в середине Европы с показателем 5,2 таких предприятий на 100 жителей (а за Латвией — Бельгия с 5,1 фирмы на сотню населения, Франция — 4,5, Финляндия — 4,2 фирмы). Но по экономическому и общественному цифровому индексу наша республика находится на 20–м месте в Европе — при этом если по объему и частоте использования интернета мы лидируем в индексе, то в сфере интеграции технологий, в общественных электронных услугах Латвия очень сильно отстает от других стран ЕС, — заявила госпожа Балиня.

По статистике ЛАИКТ, у более чем 40% малых игроков рынка нет своих сайтов, а у 45% персонала фирм есть трудности при работе в онлайн–среде, что не относится к электронной почте и социальным сетям. Между тем интеграция в коммерцию онлайн–решений приводит к среднему росту производительности: отдачи от работников — на 92%, конкурентоспособности — на 60%, росту эффективности предприятия — на 72%.

Как рассказала газете «СЕГОДНЯ» Сигне Балиня, от Европейского фонда выравнивания в Латвии до 2020 года доступно финансирование обучения на сумму более 6 млн евро. На выбор — 30 различных образовательных программ бизнеса в цифровой среде, плюс 24 новые программы откроются в этом году.

В проекте уже приняло участие более 400 компаний, до 2020 года планируется обучить больше 7000 работников из тысячи предприятий.

Андрей ТАТАРЧУК.