Как научить детей разумно использовать современные технологии

Мы пользуемся современными технологиями и не представляем себе, как можно обходиться без гаджетов и Интернета. Но не забываем посетовать на то, что дети пропадают в онлайн-мире, часами залипают на Youtube, не выходят из соцсетей. Нам кажется, что Интернет забирает все их время и они упускают нечто важное в своем детстве.

Технологии, как и любая вещь, могут приносить вред, если пользоваться ею неразумно. Вместо того, чтобы ограждать и забирать смартфон или планшет, стоит научить детей пользоваться гаджетами ответственно и с пользой для себя.

* Найдите полезные приложения для обучения и развития детей, в соответствии с их возрастом. Это может быть таймер, онлайн-библиотека, игра для изучения иностранного языка, редактор создания видеороликов и т.д. Это научит их соединять игру и изучение нового, использовать гаджеты не только для общения, но и находить информацию, изучать мир и учиться.

* Не спешите критиковать выбор ребенка. Возможно, то, что он смотрит на Youtube, вам кажется чем-то ужасным. Но сначала стоит присоединиться к нему и посмотреть, чем ваш ребенок увлекается, поинтересоваться у него, почему он выбрал этот канал, эту игру, книгу. Ребенок будет делиться с вами своими впечатлениями, увлечениями, если увидит, что вы искренне интересуетесь тем, что ему важно и интересно.

* Покажите, как можно классно проводить время в реальной жизни, а не только в чате с друзьями. Помогите ребенку осознать, что он всегда должен делать выбор, на что потратить свое время: на онлайн-жизнь или оффлайн. В жизни нужен баланс, и родители могут показать это на своем примере. Для этого есть спорт, хобби, книги, семейные традиции, общение.

* Запреты всегда плохо действуют на юное поколение. Дети начинают противопоставлять себя родителям и ищут способы обойти запрет. Разумно установить ограничения на использование гаджетов, особенно для маленьких детей. Учите их сосредотачиваться на одном деле, выключая на время телефон, например, во время выполнения домашнего задания.

* Учите, что технологии – это не самоцель, а способ достижения целей. Они могут с легкостью соединить родственников и любимых людей, даже если они живут в разных концах света. А могут полностью пожирать наше время, только усиливая чувство одиночества.

* Расскажите о правилах безопасности при использовании Интернетом и соцсетями. Не надейтесь, что они догадаются сами или об этом позаботится школа.

Технологии будут играть большую роль в жизни наших детей. Бессмысленно их бояться, паниковать или запрещать. В наших силах помочь детям научиться использовать гаджеты, Интернет, соцсети с пользой для себя и находить баланс между реальной жизнью и онлайн-миром.