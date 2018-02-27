Как не испортить очки и правильно за ними ухаживать

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20:43 27.02.2018
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Уже давно существуют контактные линзы и операции по восстановлению зрения, но 20 % жителей на планете предпочитает все же носить очки. Постоянное ношение очков и неправильное хранение приводит к тому, что на них оседают частицы пыли, белковые отложения и царапины. Рассказываем, как ухаживать за очками, чтобы они прослужили вам подольше.

Важно знать

(Все пункты касаются и солнцезащитных очков)

 

1. Всегда снимайте очки двумя руками, придерживая их за заушники. Так оправа дольше не расшатается;

 

2. Храните очки в футляре, не кладите их в сумочку рядом с другими вещами, ключами, заколками, расческой. Это верный способ поцарапать линзы;

 

3. Не кладите очки линзами вниз. Так их тоже можно поцарапать;

 

4. Не используйте очки как ободок для волос. Привычка приводит к повреждению винтов крепления. Кстати, носить очки (солнцезащитные или с диоптриями) вместо ободка на голове считается признаком дурного тона и безвкусицей;

 

5. Не оставляйте очки на солнце и под лобовым стеклом автомобиля в течение длительного времени.

 

Как ухаживать

* Лучший уход за очками — это специальная жидкость или распылитель для линз. Они удаляют самые сложные загрязнения и препятствуют оседанию пыли в дальнейшем;

 

* В зимнее время можно использовать варианты, в составе которых присутствуют антизапотевающие компоненты. Антифог-средства выпускаются в нескольких видах — растворы, спреи, гели или салфетки;

 

* Одноразовые салфетки хорошо справляются с грязью и обладают антибактериальными свойствами;

 

* Чтобы очки не запотевали, когда вы входите из холодного помещения в теплое или, наоборот, надеваете их на морозе, нанесите на тряпочку немного глицерина и протрите очки. Когда глицерин подсохнет, протрите очки еще раз;

 

* Мыть очки можно теплой водой с помощью шампуня, геля для душа, жидкого мыла или средства для мытья посуды. Все эти средства хорошо растворяют жир и кожное сало;

 

* Если вы носите очки с пластиковыми линзами с антибликовым или защитным покрытием от царапин или ультрафиолетовых лучей, не позволяйте стеклам соприкасаться с аммиаком, отбеливателем, уксусом или жидкостью для очищения стекол. Эти вещества могут разрушить покрытие;

 

* Примерный срок службы очков составляет около 3 лет, а линзы нужно менять еще чаще — один раз в год или в два года;

 

* Один раз в шесть месяцев необходимо проходить обследование у офтальмолога, и если зрение ухудшается или улучшается, менять старые очки на новые;

 

* Если вы используете очки только для чтения, нет необходимости приобретать варианты с тяжелыми стеклами. Пластиковые линзы стоят дешевле и меньше бьются, но на них чаще появляются царапины.

 

 

 

 

 

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