Как не испортить очки и правильно за ними ухаживать

Важно знать
(Все пункты касаются и солнцезащитных очков)
1. Всегда снимайте очки двумя руками, придерживая их за заушники. Так оправа дольше не расшатается;
2. Храните очки в футляре, не кладите их в сумочку рядом с другими вещами, ключами, заколками, расческой. Это верный способ поцарапать линзы;
3. Не кладите очки линзами вниз. Так их тоже можно поцарапать;
4. Не используйте очки как ободок для волос. Привычка приводит к повреждению винтов крепления. Кстати, носить очки (солнцезащитные или с диоптриями) вместо ободка на голове считается признаком дурного тона и безвкусицей;
5. Не оставляйте очки на солнце и под лобовым стеклом автомобиля в течение длительного времени.
Как ухаживать
* Лучший уход за очками — это специальная жидкость или распылитель для линз. Они удаляют самые сложные загрязнения и препятствуют оседанию пыли в дальнейшем;
* В зимнее время можно использовать варианты, в составе которых присутствуют антизапотевающие компоненты. Антифог-средства выпускаются в нескольких видах — растворы, спреи, гели или салфетки;
* Одноразовые салфетки хорошо справляются с грязью и обладают антибактериальными свойствами;
* Чтобы очки не запотевали, когда вы входите из холодного помещения в теплое или, наоборот, надеваете их на морозе, нанесите на тряпочку немного глицерина и протрите очки. Когда глицерин подсохнет, протрите очки еще раз;
* Мыть очки можно теплой водой с помощью шампуня, геля для душа, жидкого мыла или средства для мытья посуды. Все эти средства хорошо растворяют жир и кожное сало;
* Если вы носите очки с пластиковыми линзами с антибликовым или защитным покрытием от царапин или ультрафиолетовых лучей, не позволяйте стеклам соприкасаться с аммиаком, отбеливателем, уксусом или жидкостью для очищения стекол. Эти вещества могут разрушить покрытие;
* Примерный срок службы очков составляет около 3 лет, а линзы нужно менять еще чаще — один раз в год или в два года;
* Один раз в шесть месяцев необходимо проходить обследование у офтальмолога, и если зрение ухудшается или улучшается, менять старые очки на новые;
* Если вы используете очки только для чтения, нет необходимости приобретать варианты с тяжелыми стеклами. Пластиковые линзы стоят дешевле и меньше бьются, но на них чаще появляются царапины.
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