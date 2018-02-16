Если вкратце — то не очаровываться. Многие женщины воспринимают этот совет как «снизить планку» и обратить внимание на менее достойных мужчин. Но гештальт-терапевт и практикующий психолог Илья Латыпов считает, что не все так однозначно.

Пытаясь начать отношения, мужчины и женщины часто неосознанно ставят перед собой задачу не познакомиться с потенциальным партнером, не узнать друг друга, а очароваться друг другом. Увидеть того, кто вписывается в идеал, «подходящую половинку», а не реального человека.

Если речь идет о флирте или сексуальном приключении — то почему бы и нет? Романтическая страсть, сексуальное возбуждение — для этого совсем не обязателен реальный человек, можно флиртовать или целоваться с придуманным образом, который спроецирован на случайно подходящего человека.

Но если хочется отношений, а не разового приключения, то желание очаровать и очароваться вступает в конфликт с желанием познакомиться.

Массовая культура сообщает нам, что «правильно» — идеализировать, искать хорошее, выставлять себя исключительно с выгодной стороны. По этой причине одной из неизбежных и естественных стадий отношений является разочарование. Оно бывает разным.

Если, например, у женщины существует очень жесткий образ того, каким должен быть «настоящий мужчина», то малейшее несоответствие этому образу приводит или к быстрому охлаждению и обесцениванию, или к попыткам воспитать мужчину, подогнать его под этот образ.

Другой вариант разочарования — обнаружение того, что у качеств партнера, которые так нравились, есть и темная сторона. Например, выясняется, что мужчина, за которым «как за каменной стеной», в эмоциональном плане тоже каменная стена. А мягкий и нежный партнер не в состоянии держать своего слова.

Третий вариант разочарования — обнаружение качеств или особенностей поведения партнера, которые он изо всех сил скрывал, как раз пытаясь избежать разочарования.

Общим у всех видов разочарования является то, что мы обнаруживаем: наш партнер не в состоянии удовлетворить все наши потребности.

В основе идеализации — мечта о том, что мы найдем себе человека, который восполнит все наши душевные дефициты. Женщине, которой в детстве не хватало безопасности, хочется найти того, кто всегда и в любой ситуации защитит. Если не хватало любви — то ищем тех, кто будет всегда «брать на ручки»... Если не хватает самоуважения — может возникнуть тяга к человеку, рядом с которым, как кажется, можно начать себя уважать...

То есть другой, как кажется, может дать то, чего не хватает в самих себе. И тут спустя некоторое время обнаруживается, что не всегда защитит, не всегда откликается на просьбы пожалеть, не мастер на все руки и так далее.

Чем сильнее была идеализация — тем оглушительнее она рушится, переводя человека в другой полюс — полюс обесценивания, когда все, что было в отношениях, объявляется ложью или ерундой.

«О боже мой! Он не хочет конфликтовать с матерью, защищая меня! Он маменькин сынок!» Или: «Ты никогда меня не выслушиваешь!» (хотя, может быть, просто не всегда готов выслушивать).

Можно ли избежать разочарования? Нет, это естественный процесс. Как же тогда понять, какие наши ожидания и надежды нереалистичны?

Нереалистичным будет ожидание, что партнер откликнется на все наши желания и что он откажется от своей жизни ради нас. Что с ним никогда не будет бытовых конфликтов, ссор, непонимания. Самое нереалистичное ожидание — что партнера можно будет «переделать», если приложить усилия (такой иллюзией часто успокаивают себя в начале отношений, когда замечают в партнере что-то, что не устраивает).

Но есть то, на что мы имеем полное право рассчитывать. Это отсутствие эмоционального и физического насилия, признание ценности наших переживаний и готовность к тому, чтобы обсуждать их. Если приходится разочароваться уже в этом — отношения обречены.