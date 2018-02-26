Окружающие имеют право нам не верить, нас не любить, не понимать и не соглашаться с нами — это придется пережить. Тем не менее, возможность договориться есть всегда.

Семейный терапевт Светлана Ройз перечисляет 11 правил диалога, которые помогут вернуть контакт в общении с близкими, друзьями и незнакомыми людьми, придерживающимися противоположных вам взглядов.

В современном мире сложно сохранять равновесие: иногда достаточно просто посмотреть последние новости, чтобы получить психологическую травму. Мы постоянно ныряем из эмоции в эмоцию и не можем удержать в фокусе внимания самое важное. На этом фоне трудно сохранить одно из самых ценных приобретений человека — возможность быть в контакте. Очень важно не обесценить отношения. Первое, что помогает выйти из эмоционального штопора, — рационализация, упорядочивание. Для людей, которые привыкли жить чувствами, — это ценный навык, который необходимо развивать.

1. Подготовьтесь к контакту

Перед любым контактом необходимо внутренне настроиться — как настраивают инструмент перед концертом. Займите устойчивое положение: сядьте или встаньте так, чтобы чувствовать опору, равновесие. Говорите только то, в чем уверены и что для вас важно, держите в голове, ради чего вы вступили в диалог. Если есть вероятность, что вас будут провоцировать на эмоции, найдите точку перед глазами или деталь одежды, которые будут символизировать для вас устойчивость и равновесие.

2. Настройтесь на поиск решения, а не на ссору

Начиная трудный разговор с близким человеком, скажите вслух или про себя: «Я начинаю говорить для того, чтобы остаться в контакте, чтобы быть с тобой, а не для того, чтобы ссориться». Помните, что диалог ведется не для того, чтобы выиграть сражение, а для того, чтобы понять друг друга. При контакте с ребенком оставайтесь на уровне его глаз, прикасайтесь к телу. В конце сложного разговора обязательно скажите: «Я с тобой».

3. Будьте открыты

Окружающие имеют право нам не верить, не любить нас и не понимать, могут не соглашаться с нами — это придется пережить. У каждого своя правда. Обращайте внимание на то, что скрывается за словами, ищите более глубокий смысл. Для этого постарайтесь успокоиться и быть открытыми в диалоге.

4. Проявите уважение к собеседнику

У каждого есть право на несовершенство, ошибки, заблуждения — это не отменяет изначального уважения к собеседнику. Помните, что и вы можете быть не правы, позволяйте себе учиться. А уважение к нам оппонента начинается с уважения нас к самим себе.

5. Отнеситесь с пониманием к особенностям восприятия собеседника

У каждого свой язык и своя скорость реагирования. Мы воспринимаем информацию субъективно, исходя из нашего опыта и личностных особенностей. Не бойтесь переспрашивать. Дайте время себе и собеседнику на «усвоение» информации. Чаще говорите местоимения «я» вместо «ты» (я чувствую, я обижаюсь, я злюсь, я думаю).

6. Отделяйте собственные чувства от чужих

В общении нам свойственно проецировать на собеседника свои мысли или непроявленные желания. Так же, соответственно, и нам приписывают чужие чувства. Учитесь различать эти проекции и оставаться в контакте с собой.

7. Разговаривайте на языке собеседника

Не зря существует выражение «быть на одной волне». Попробуйте уловить настрой собеседника, понять, что тревожит его именно сейчас. Удачная шутка может легко обернуться неловкой ситуацией. Такое случается, если ваш оппонент держится строго и отстраненно.

8. Не позволяйте собой манипулировать

В общении с агрессивными людьми следует уметь вовремя выйти из агрессивного контакта, не принимать на свой счет обвинений. Такие люди часто используют для манипуляции общие фразами и местоимение «мы». Однако встречаются и пассивно-агрессивные собеседники. Они предпочитают говорить за спиной, бросать слова «вслед». В данном случае важно не проецировать на себя чувство вины или гиперответственности. После таких контактов не отказывайте себе в полноценном отдыхе.

9. Не переходите на личности

Не обсуждайте личные качества собеседника. Говорите только о фактах и событиях, имеющих отношение к предмету разговора. Если диалог все же превращается в спор, продолжать его часто бессмысленно. Попробуйте перевести конфликт в шутку. Я в таких случаях вспоминаю фразу «Плесень размножается спорами. Не спорь с плесенью».

10. Покажите собеседнику, что он вам ценен

Разговаривая с человеком, повторяйте про себя: «Я тебя вижу», «Мне важны твои мысли и твое присутствие, даже если я с тобой не согласен». Дайте собеседнику понять, что он вам ценен как личность.

11. Учитесь на своих ошибках

Важно уметь завершить диалог. «Спасибо», «до встречи» — подойдут любые слова, которые прозвучат искренне в эту минуту. Анализируйте прошедшие диалоги и извлекайте из них уроки. Уверенный в себе человек спокойно говорит о том, что чувствует и ожидает, благодарит за контакт и умеет принимать комплименты.