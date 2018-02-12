Как определить, что у вас паническая атака, и что делать?

Врачи уверены, что панические атаки – это настоящий бич больших городов. Мы слишком торопимся, слишком мало бываем на природе и слишком часто нервничаем. В какой-то момент организм не справляется со стрессом и всеми возможными способами дает вам понять, что пора остановиться и отдохнуть.

Результат – паническая атака, острый приступ, который может настигнуть вас днем или ночью, дома или в метро, во время совещания на работе или семейного торжества. Как определить, что приступ, который вы испытываете, действительно паническая атака? И главное – что делать?

1. Кожа меняет цвет

Как правило, во время панической атаки человек ощущает сильную слабость. Кожа при этом может приобретать сероватый или голубоватый оттенок или наоборот – лицо краснеет, появляются красные пятна.

2. Становится трудно дышать

Большинство тех, кто сталкивался с паническими атаками, жалуются на затрудненное дыхание. И это один из самых пугающих симптомов. Человек чувствует, что не может сделать вдох, а это еще больше усиливает страх.

Совет: Вам страшно и кажется, что земля уходит из-под ног. Но очень важно взять себя в руки и дышать глубоко и медленно. Так вы сможете “обмануть” мозг, ведь медленное дыхание посылает ему сигнал о релаксации. Частое и поверхностное дыхание, наоборот, только усилит приступ.

3. Тошнота

Вам может показаться, что сейчас начнется рвота – многие испытывают подобные ощущения в стрессовых ситуациях.

Совет: постарайтесь сесть поудобнее и дышите как можно глубже. Напоминайте себе, что тошнота во время панической атаки никак не связана с работой пищеварения или отравлением. При глубоком дыхании тошнота очень быстро пройдет. Старайтесь не закрывать глаза: в этом случае вы сильнее концентрируетесь на ощущениях, и симптомы усиливаются. Наоборот, старайтесь сосредоточиться на чем-то извне – рассматривайте прохожих, детали интерьера, отмечайте цвета и звуки вокруг вас.

4. Сердце колотится в груди

Учащенное сердцебиение, боль в груди или в голове – это тоже распространенные симптомы панической атаки. Именно из-за этого те, кто впервые переживает подобное, принимают свое состояние за сердечный приступ.

Совет: если у вас есть нарушения в работе сердца, сразу же вызовите скорую помощь, чтобы исключить сердечный приступ. Если у вас и раньше случались панические атаки, лягте на спину и старайтесь дышать как можно медленнее. Как только тело начнет расслабляться, боль прекратится.

5. Онемение или покалывание

Одно из самых неприятных ощущений во время панической атаки.

Совет: Сядьте, дышите как можно глубже, помассируйте ту часть тела, в которой чувствуете онемение или покалывание. Напоминайте себе, что этот симптом не является признаком серьезных заболеваний, а говорит о том, что испытываете слишком сильный стресс, с которым ваш организм не справляется.

6. Ощущение смертельной опасности

Стресс, который стал причиной панической атаки, и физические симптомы, описанные выше, заставляют человека чувствовать, что его жизнь в опасности.

Совет: напоминайте себе, что паническая атака не опасна для жизни, вы не умрете. Симптомы проходят очень быстро, и вы скоро почувствуете себя лучше.

7. Чувство потери реальности

У вас может появиться ощущение, что все это происходит не с вами, что вы оказались в кошмарном сне. Кому-то даже может казаться, что он не находится в собственном теле, а наблюдает ситуацию извне

Совет: Постарайтесь вернуться в реальность. Для этого полезно сконцентрироваться на дыхании или на тактильных ощущениях. Дотроньтесь до любого предмета, который находится рядом с вами. Он жесткий или мягкий? Холодный или теплый? Старайтесь все внимание сконцентрировать на тактильных ощущениях.