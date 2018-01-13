На латвийские дороги вернулись фоторадары, что многих не радует. В последнее время часто звучит такая жалоба водителей: штраф из–за показаний фоторадаров был назначен несправедливо. Что и каким образом можно в этом случае оспорить?, — разъясняет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Приведем конкретный пример. На нынешней неделе некий водитель Иван в группе «Ездуны» на Facebook рассказал, что не согласен с зафиксированным нарушением скоростного режима, которое ему вменили: «Я тут вижу две машины. И на фото мое авто движется в средней полосе, а второе — в крайней левой (скоростной). И очень спорно, это моя скорость на радаре или автомобиля, который меня обгоняет. Или радар обе машины фиксирует?»

Но в ходе обсуждения ситуации водитель все же признался, что ситуацию не очень хорошо помнит: «Я вообще не помню, зачем мне после трех рабочих суток понадобилось в Саласпилс, а не в кровать».

Комментаторы в ответ на это ему пояснили: «Стационарные радары берут все полосы, хоть три машины там будет. Одно утешение: у того, что ехал по крайне левой полосе, штраф будет больше».

Своим опытом оспаривания «радарных выходок» участники дискуссии тоже поделились. И, судя по репликам, особых надежд, что в подобных случаях можно что–то доказать, они не питают: «Пару лет назад пытался оспорить, т. к. знаю точно, что не ехал с такой скоростью! Написал заявление, через месяц получил ответ–отписку, «что радары калиброваны и исправны».

В общем, «глас народа» был таким: Ивану придется–таки заплатить требуемые 40 евро штрафа.

От себя же отметим: на основании того, что «кто–то ваше авто загородил», это не получится точно.

Что фиксирует «всевидящее око»

В Латвии установлены стационарные радары GATSO RT4. Если верить спецификациям на официальном сайте gatso–usa.com, он определяет нарушение скоростного режима на шести полосах. Причем подчеркивается, что большие транспортные средства не загораживают меньшие.

Фоторадар запрограммирован таким образом, что система учета скоростного режима непрерывно измеряет скорость и направление каждого проезжающего автомобиля. Для каждой полосы движения установлена своя конкретная линия контроля скорости.

В связи с этим снимок действителен даже в том случае, если на нем видно сразу несколько машин.

«Я не согласен со штрафом!»

Заплатить штраф необходимо в течение 30 дней. Если водитель проигнорирует протокол (не платит, но и не оспаривает его), то вступают в силу последствия 299.1–й статьи Латвийского кодекса административных нарушений. К ним относится: запрет выдавать нарушителю права, запрет проходить техосмотр и регистрировать транспортные средства, если автомобиль зарегистрирован за границей — запрет на выезд из Латвии. Если с момента вступления протокола в силу прошел год, то нарушителю запрещается водить транспортные средства до оплаты штрафа. Само дело о неуплате передается судебному исполнителю.

Если водитель не согласен с выписанным штрафом, то в течение 10 рабочих дней решение можно опротестовать, подав заявление в Управление безопасности дорожного движения Государственной полиции по адресу: ул. Стабу, 89, Рига, LV–1009. Время приема: по рабочим дням с 8.00 до 16.30.

В случае вопросов по штрафам можно звонить по информационному телефону 67208108. После выбора интересующей вас темы система свяжет вас с нужным специалистом, который расскажет, что нужно делать в конкретной ситуации.

Поспорить с полицией: иногда это удается

Защитник автомобилистов юрист Эдгар Джериньш рассказывает, как и в каком порядке можно оспорить решение полиции — и не только в связи с фоторадарами.

На что стоит обратить внимание в первую очередь: в каждом решении должно быть указано, где и в какой срок его можно обжаловать.

* Протокол об административном нарушении по поводу стоянки и остановки, который помещают на лобовое стекло, можно оспарить в течение 10 рабочих дней в учреждении, которое указано в решении. Если вас не устраивает ответ на жалобу, его также можно оспорить в течение 10 рабочих дней в районном суде (район определяется по вашему задекларированному адресу).

* То же и с протоколами, присланными по почте, после встречи с фоторадаром: 10 рабочих дней на жалобу в указанном в протоколе учреждении, если не помогло — в течение 10 дней можно обратиться в районный суд.

* Если водителя останавливает полиция и нарушение малозначительное, решение принимается сразу. Оно также оспаривается в течение 10 рабочих дней в указанном в решении учреждении. Если нарушение более серьезное, в протоколе указывается, куда и когда нужно явиться для приятия решения. Его тоже можно оспорить в течение 10 рабочих дней. В обоих случаях, если обжалование не помогло, можно обратиться в районный суд в течение 10 рабочих дней.

* Если нарушение предусматривает административный арест (например, вождение под воздействием наркотиков), тогда нарушение рассматривает районный суд того района, где констатировано нарушение. Решение суда можно обжаловать в течение 10 рабочих дней после того, как будет готов полный приговор. Жалобу вносить в тот же суд, который вынес решение.

Каждое решение должно быть сообщено водителю транспортного средства. После того как водитель подписывается о получении решения, оно считается сообщенным. Однако если он не подписывается и не является на рассмотрение, решение высылают по почте заказным письмом. Тогда считается, что решение сообщено на 7–й день после передачи документа на почту.

Сроки и содержание

Немаловажно учитывать, как считают сроки. Отсчет начинается на следующий день после любого события. Если последний день срока выпадает на субботу, воскресенье или государственный праздник, последним днем считается следующий рабочий день.

Что должно быть в вашей жалобе, если вы решили оспорить протокол:

1) название институции (или должность чиновника), которому адресована жалоба;

2) имя, фамилия, место жительства подателя жалобы;

3) решение, на которое вы жалуетесь;

4) рассказ, в какой именно части вы хотите обжаловать решение, в чем выражается неправильность изначального решения;

5) ваши требования;

6) документы, которыми вы хотите подкрепить свою позицию;

7) время составления жалобы;

8) ваша подпись.

Жалобу лучше подавать так, чтобы в случае ее утери вы могли доказать, что она вообще была. Удобнее всего использовать электронную подпись с печатью о времени. Можно отвезти жалобу лично в двух экземплярах, один оставить себе, попросив поставить отметку о дате и времени получения жалобы. Если посылаете жалобу заказным письмом, сохраняйте почтовое подтверждение об отправке.

Если вы были в командировке, отпуске, в больнице и т. д., из–за чего пропустили срок подачи жалобы, вы имеете право подать просьбу о возобновлении срока для обжалования. Просьбу надо будет обосновать соответствующими документами (например, выпиской из больницы или копией авиабилета). Отказ возобновить процессуальный срок можно обжаловать в течение 10 рабочих дней в районном суде.

На время подачи жалобы решение о штрафе или административном аресте приостанавливается до момента вынесения окончательного решения. Однако обжалование не останавливает решение об отъеме прав.

Жалобы рассматриваются в течение 30 дней. Решение вступает в силу, если прошел срок обжалования или в случае принятия решения, которое обжалованию не подлежит.

Появились еще три фоторадара

Кстати, на нынешней неделе на дорогах Латвии начинают работу еще три новых стационарных фоторадара — они будут установлены в Ледмане, Сакстагале и Озолниеки, сообщает Дирекция безопасности дорожного движения.

Таким образом, в целом на дорогах будет уже 63 стационарных радара.

Перед всеми радарами установлены предупреждающие дорожные знаки, которые информируют водителей о разрешенной скорости и наличии радаров.

Утвержденный правительством план предусматривает, что до конца этого года на дорогах Латвии в целом будет 100 радаров, и это существенно усилит контроль за нарушителями.

Вроде бы комплексные мероприятия — фоторадары, нетрафарированные машины, рейды, образовательные кампании — приносят свой результат. Как сообщает Министерство сообщения, в прошлом году в результате ДТП в Латвии погибли 134 человека — меньше всего со времени восстановления независимости государства.

Рекордно низким в 2017 году было и число погибших в ДТП пешеходов — 50. Это на 9% меньше, чем в 2016 году.

В последние годы Латвия входит в число лидеров ЕС по сокращению числа погибших в ДТП, отмечает минсообщения. В 2016 году в ДТП в Латвии погибли 158 человек — это был рекордно низкий показатель за всю историю страны. Сокращение числа погибших в ДТП за год на 16% было четвертым самым большим в ЕС.

С 2000 года число погибших в ДТП в Латвии сократилось в четыре раза — с 635 до 134 в 2017 году.

Число пострадавших в ДТП за этот период сократилось на 9% — с 5402 в 2000 году до 4942 в 2017 году.

Как отмечает минсообщения, благодаря кампаниям по безопасности дорожного движения, число пользующихся ремнями безопасности на переднем сидении автомашины, например, достигло 81%, а число погибших в ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 2000 года сократилось в семь раз.

Тем не менее число погибших в ДТП на 1 млн жителей в Латвии все еще остается одним из самых высоких в ЕС, поэтому необходимо продолжать интенсивную работу по его сокращению, подчеркивает минсообщения.

Николай КУДРЯВЦЕВ.