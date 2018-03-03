Как перестать портить зрение: простые правила

Глаза — один из наиболее уязвимых органов человеческого тела, а зрение — главный способ получения информации об окружающем мире. Поэтому важно соблюдать несколько простых правил, которые помогут сохранить здоровье глаз на долгие годы.

Возьмите за правило регулярно проверять зрение

Вы можете быть абсолютно уверены в том, что ваше зрение в порядке и ваши глаза здоровы, но посещение окулиста для всесторонней расширенной проверки зрения — единственный способ убедиться в этом. Когда ухудшение зрения еще только начинается, большинство людей не замечают или сознательно игнорируют этот факт, не подозревая, что очки или контактные линзы могли бы замедлить эти ухудшения. Кроме того, некоторые распространенные глазные заболевания, такие как глаукома, диабетическая ретинопатия или патология сосудов центральной зоны сетчатки (макулодистрофия), часто не имеют никаких «предупреждающих» симптомов. Проверка у окулиста — единственный способ обнаружить эти болезни на ранних стадиях.

Узнайте семейный анамнез

Очень важно знать историю глазных болезней в вашей семье. Постарайтесь узнать, был ли у кого–то из ваших предков и ближайших родственников какой–либо диагноз, связанный со зрением, поскольку многие из глазных болезней являются наследственными. Это поможет определить, есть ли у вас повышенный риск таких заболеваний.

Давайте вашим глазам отдохнуть

Если вы проводите много времени за компьютером или долго фокусируете взгляд на каком–либо близко расположенном предмете (например, во время шитья или вязания), мышцы, контролирующие хрусталик, могут устать. Не забывайте делать перерывы, а также выполнять простые упражнения зрительной гимнастики. По крайней мере, практикуйте правило «20–10–20»: через каждые 20 минут отрывайте взгляд от экрана монитора и как минимум 20 секунд смотрите на какой–либо предмет на расстоянии не менее 10 метров от вас.

Носите солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки — модный аксессуар. Но их самая важная задача — защитить глаза от ультрафиолетового излучения солнца. При покупке солнцезащитных очков всегда выбирайте те, которые блокируют от 99% до 100% излучения как типа УФ–A, так и УФ–Б. Не покупайте дешевые очки без реальной защиты от ультрафиолета: затемненное стекло заставляет зрачок расширяться, а некачественное напыление пропускает УФ–лучи, что может привести к повреждению сетчатки глаза.

Держите в чистоте руки и контактные линзы

Глазные инфекции часто заканчиваются осложнениями или приводят к долгосрочным нежелательным последствиям. Во избежание риска заражения никогда не прикасайтесь к глазам грязными руками, не пользуйтесь общими полотенцами, всегда тщательно мойте руки, прежде чем надевать или снимать контактные линзы. Обязательно дезинфицируйте контактные линзы в соответствии с инструкциями и вовремя заменяйте их на новые.

Правильно питайтесь

Для защиты и поддержания здоровья глаз требуется диета, богатая фруктами и овощами, особенно темной листовой зеленью, такой как шпинат или капуста. Многочисленные исследования также показывают, что большую пользу для здоровья глаз приносит употребление в пищу рыбы с высоким содержанием омега–3 жирных кислот, таких как лосось, тунец и палтус.

Поддерживайте здоровый вес

Избыточный вес или ожирение повышают риск развития диабета и других системных состояний, которые могут привести к ухудшению или потере зрения, например к диабетической ретинопатии или глаукоме.

Носите защитные очки

Защитные очки необходимы при занятиях спортом или при некоторых домашних работах. Они также могут потребоваться вам на работе, если она связана с пылью, абразивными материалами или взвесями химических веществ. Линзы большинства защитных очков изготовлены из поликарбоната, который в 10 раз прочнее других пластмасс.

Бросьте курить

Курение наносит вашему зрению такой же серьезный вред, как и другим органам. Исследования связывают курение с повышенным риском развития возрастной макулярной дегенерации, катаракты и токсического поражения зрительного нерва, что может привести к слепоте.

Елена КАУФМАН,

врач–офтальмолог, специально для «Здоровья».

Мнение специалиста

Елена Кауфман, врач–офтальмолог:

— Неизменно вспоминается народное лекарство для зрения — черника. Этот рецепт также находит определенную поддержку в кругах профессионалов–офтальмологов. В ягодах черники содержатся антиоксиданты, которые необходимы для нейтрализации токсинов, образующихся в сетчатке глаза. При недостатке антиоксидантов токсины могут повреждать чувствительные клетки сетчатки и приводить к ухудшению зрения. Особенно актуально употребление черники для людей, много работающих с бумагами или за компьютером, для тех, кто отмечает утомление глаз к концу рабочего дня.