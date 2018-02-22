Как перестать заедать стресс?

Немного понервничала и рука сама потянулась к булочке или печенью? Вот перечень советов, которые помогут победить тягу к вредной еде.

Психологи давно доказали: на волне негатива у каждого третьего человека просыпается волчий аппетит, заставляющий набирать лишний вес. Эмоциональные едоки поглощают пищу не из-за того, что голодны, а потому, что тревожны, обижены, возбуждены, выбились из сил или чувствуют себя одиноко. Как перестать это делать?

Заведи пищевой дневник

Регулярно записывай все, что съела в течение дня. Какие эмоции испытывала во время обеда, перекусов, ужина? Анализируя эти моменты, уже за первые две недели можно понять, что вызывает приступы обжорства, и устранить стрессовые факторы.

Начинай день с улыбки

Настройся на мажорный лад с самого утра. Заведи будильник на 10–15 минут раньше, чем нужно вставать, а затем еще немного понежьтесь в постели, балансируя на грани сна и реальности. После этого сделай небольшую зарядку и прими контрастный душ, напевая под нос приятную мелодию: заряд бодрости и хорошее настроение гарантированы!

Не отказывайся от завтрака

Желательно, чтобы в утренней трапезе упор был сделан на белки (помогают сосредоточиться) и сложные углеводы. Овсянка с фруктами, мюсли с молоком, омлет с помидорами или оладьи с изюмом, отрубями и добавленными в тесто кусочками яблока — то, что надо. Не пропускай обед, полдник и ужин. Это важно для пищеварения.

Выбирай правильные перекусы

Чтобы укротить неуемный аппетит из-за стресса, вместо калорийных гамбургеров и батончиков, съешь яблоко, морковку, порцию обезжиренного творога или стаканчик несладкого натурального йогурта. И не забывай про воду: стакан воды поможет заглушить ложный аппетит.

Пересмотри меню

Убери с глаз долой сладости. Обходи стороной отделы в супермаркетах, где продают пельмени, колбасу, пиццу и прочий фастфуд, от которого мы быстро насыщаемся, но также быстро набираем лишние килограммы. Сделай ставку на свежие овощи, ягоды, фрукты, зелень, богатые антистрессовым витамином С. По возможности добавляй в блюда специи: гвоздика, кардамон, имбирь, корица заставляют организм вырабатывать гормоны счастья — эндорфины.

Заведи хобби

Зачастую мы едим от того, что просто не знаем, чем себя занять. Расширяй круг своих интересов. Купи абонемент в спортзал, встань на лыжи, запишись на языковые курсы, научись играть на фортепиано. Главное, чтобы процесс доставлял удовольствие! Тогда и на еду времени будет меньше оставаться — проверено.

Приобрети аромалампу

Немецкие ученые заметили: запахи жасмина, розы, лаванды, ванили способны устранять тревогу, отвлекая от мыслей о еде. Отлей каплю любого эфирного масла на носовой платок и захвати его с собой в офис. Работаешь дома? Воспользуйся аромалампой или специальным аромакамнем из мелкопористой глины в форме медальона: капни на него несколько капель эфирного масла и положи на рабочий стол.

Добавь ярких красок

Сейчас, на стыке двух сезонов, нам катастрофически не хватает солнца — отсюда апатия, депрессия и желание что-то постоянно жевать. Чтобы запастись положительными эмоциями, гуляй в безоблачную погоду. С погодой не везет? Окружи себя вещами жизнерадостных оттенков. Красно-оранжевые цвета заряжают оптимизмом, желтый вызывает чувство эйфории, зеленый повышает жизненный тонус.