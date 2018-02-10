Как Пхёнчхан готовится к экстремальным холодам

Лента новостей
Забытая Богом глубинка Латвии погибает Ринкевичс напомнил о недемократичности России Армия Латвии закупает семейные автомобили Политики втихую грабят Латвию Любовь обретает смысл только будучи взаимной Лучшие направления для путешествий из фильмов Вуди Аллена Солист группы «Звери» сыграл в фильме Серебренникова Путин может лишить США будущего Голландские конькобежки заняли весь пьедестал
Eще в разделе
Голландские конькобежки заняли весь пьедестал Американский болельщик развернул флаг России на открытии Олимпиады Холода в Пхёнчхане деформируют лыжи Спортивный арбитраж отклонил апелляции россиян к МОК Олимпиада-2018 официально открыта
Владимир Бучельников
22:39 09.02.2018
Спорт

В пятницу, 9 февраля, в южнокорейском городе Пхёнчхан, состоялась церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Погода на Играх быть не менее экстремальной, чем олимпийские виды спорта.

Если спортсмены подготовлены к холодам, то зрители рискуют получить переохлаждение. «Спортсмены довольно хорошо защищены от гипотермии, но для наблюдателя переохлаждение — это вопрос 45 минут», — сказал Дейв Вайнштейн, врач команды США.

 

По данным метеорологов, температура в городе уже опустилась до −22 °C.

 

На трехчасовой церемонии открытия в пятницу присутствовало около 35 000 зрителей, включая мировых лидеров и других высокопоставленных лиц. Волонтеры раздавали одеяла и шапочки. Также на трибунах установили ветрозащитные экраны и тепловые лампы.

 

Во время проведения игр 100 000 зрителей будут ежедневно проводить по несколько часов на главных площадках под открытым небом. Тысячи людей будут собираться на семи площадках в горах, где температура может упасть до −23 °C и ниже.

Gismeteo / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV