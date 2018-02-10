Как Пхёнчхан готовится к экстремальным холодам

В пятницу, 9 февраля, в южнокорейском городе Пхёнчхан, состоялась церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Погода на Играх быть не менее экстремальной, чем олимпийские виды спорта.

Если спортсмены подготовлены к холодам, то зрители рискуют получить переохлаждение. «Спортсмены довольно хорошо защищены от гипотермии, но для наблюдателя переохлаждение — это вопрос 45 минут», — сказал Дейв Вайнштейн, врач команды США.

По данным метеорологов, температура в городе уже опустилась до −22 °C.

На трехчасовой церемонии открытия в пятницу присутствовало около 35 000 зрителей, включая мировых лидеров и других высокопоставленных лиц. Волонтеры раздавали одеяла и шапочки. Также на трибунах установили ветрозащитные экраны и тепловые лампы.

Во время проведения игр 100 000 зрителей будут ежедневно проводить по несколько часов на главных площадках под открытым небом. Тысячи людей будут собираться на семи площадках в горах, где температура может упасть до −23 °C и ниже.