Как пить кофе без вреда для здоровья: 3 эффективных совета

Не можете представить свое утро без глотка свежесваренного кофе, а перед работой обязательно должны забежать в кофейню за стаканом любимого напитка? Рассказываем, как пить кофе и не вредить своему организму.

Откажитесь от сахара

Не секрет, что сахар ничего полезного, кроме приятных вкусовых ощущений, дать организму не способен. При этом одна чайная ложка сахара добавляет вашему напитку 30 килокалорий. Намного полезнее натуральные подсластители — попробуйте вместо сахара добавлять в кофе кленовый сироп, мед, корицу. Вполне возможно, что ваш напиток станет даже вкуснее.

Используйте натуральное молоко вместо сливок

Сливки для кофе чаще всего содержат длинный список искусственных ингредиентов и немалое количество сахара. Чтобы сделать кофе более полезным, добавляйте в него натуральное молоко. Выбор сегодня очень велик: помимо коровьего, есть соевое, кокосовое, миндальное, банановое, — все они отличаются друг от друга по вкусу, так что можете поэкспериментировать и выбрать то, что нравится вам.

Следите за количеством

«Кофе много не бывает» — так думает любой кофеман. Но если переборщить с количеством, можно нанести серьезный вред здоровью. Чтобы узнать вашу личную норму, обратитесь к диетологу. В среднем безвредная доза — до трех чашек в день. Старайтесь при этом выбирать минимальный объем порции — помните, что мозгу важно не количество напитка, а сам факт того, что вы выпили кофе.