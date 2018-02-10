Сколько раз в неделю вы обещаете себе перестать есть сахар? Наверняка, больше одного. Это непросто, учитывая, что сахар есть практически во всех продуктах. Попробуйте воспользоваться нашими советами — и количество сладкого в вашей жизни станет меньше.

Исключите сахар из кофе и чая

Если вы привыкли пить кофе с щедрой порцией сиропа и сливок, а чай — с сахаром «с горкой», то вы осознанно прибавляете к своей дневной сахарной норме приличную дозу. Многие продукты, например, заправка для салата, хлебцы или кетчуп, содержат скрытый сахар. Научитесь наслаждаться натуральным вкусом чая и кофе, получайте удовольствие от процесса, станьте кофейным снобом. Чем лучше напиток, тем меньше вам нужно будет сахара, чтобы удовлетворить свои вкусовые потребности.

Убедитесь, что в вашем рационе достаточно жиров

Все еще заполняете холодильник обезжиренными продуктами? А зря! Производители подменяют жир сахаром, чтобы добиться похожих вкусовых ощущений. Если вы отказались от сахара, убедитесь, что потребляете достаточно полезных жиров, которые оберегают нас от постоянного чувства голода. Диетологи утверждают, что жиры не только помогают вам быть сытыми в течение долгого времени, но и насыщают организм гораздо быстрее, чем углеводы и сахар. Вместо шоколадки попробуйте съесть тост с авокадо и арахисовым маслом.

Попробуйте пищевые добавки

Иногда аномальная тяга к сладкому может означать нехватку определенных питательных веществ. Например, аминокислота L-глутамин помогает поддерживать постоянный уровень сахара в крови, снижая тягу к сладкому. Врачи советуют употреблять ее по 500 миллиграммов три раза в день во время еды и съедать дополнительную дозу, если сладкого хочется очень сильно. Но не стоит экспериментировать самостоятельно — проконсультируйтесь с врачом.

Ешьте сладкие овощи

Еще один способ поддержать свое тело во время борьбы с сахарной зависимостью — найти другие источники сахара. Добавьте в рацион побольше овощей, которые содержат сахар в умеренных количествах. Подойдет морковь, красный сладкий перец или батат. Специалисты советуют употреблять сладкие овощи с утра, чтобы уменьшить тягу к сахару вечером.

Регулярно проверяйте здоровье кишечника

Часто зависимость от сахара вызвана кишечным дисбактериозом. Он развивается в результате размножения патогенных бактерий. Одна из причин нарушения — прием антибиотиков, но существует и зависимость от того, что вы едите. Регулярное употребление мучного и сладкого приводит к развитию вредной микрофлоры, которая питается той самой вредной пищей. Чем больше патогенных бактерий в кишечнике, тем сильнее вам хочется сладкого и мучного. Знакомая ситуация? Тогда вам стоит срочно пересмотреть свой рацион.

Научитесь контролировать стресс

И нет, не с помощью пирожных и конфет. Согласно многим исследованиям, сладкое действительно помогает справиться со стрессом. Чтобы помочь своему телу бороться с сахарной зависимостью, уберите из дома все сладости. Непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое во время стресса длится 15-20 минут — отвлеките себя на это время. Многие психологи советуют справляться с зависимостью с помощью медитации. Это не только отвлечет вас от «сахарных» мыслей, но и поможет снять напряжение.

Планируйте свой рацион

Отказаться от сахара непросто, это правда. Одна из самых эффективных стратегий — составить план своего питания заранее. Напишите список необходимых продуктов и заходите только в те отделы, где они продаются. Первый шаг в борьбе с зависимостью от сахара — не покупать его. Начните медленно и постепенно добавлять в свой рацион натуральные сладкие продукты. Еще один способ — найти себе «брата по несчастью». Если вы состоите в браке или живете с партнером, попросите его присоединиться к вам. Ломать старые привычки трудно, но вдвоем такие подвиги даются гораздо легче.