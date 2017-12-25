Жители Латвии — одни из самых активных подателей жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Что означает: латвийцы не полностью доверяют собственной судебной системе, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Сейчас на разных стадиях в ЕСПЧ рассматриваются порядка 200 дел против Латвии. В основном люди жалуются на противоправные действия правоохранительных органов.

В последних исках латвийцев против Латвии чаще всего содержатся жалобы на нарушение частной жизни. Но по-прежнему актуальны жалобы и на условия содержания в местах лишения свободы, и на несправедливость латвийских судов. Однако были за последние два года и другие претензии: к примеру, в связи с «некачественно оказанной юридической помощью» и даже с «непристойным поведением» учителей и наставников.

Каким же образом можно подать жалобу в ЕСПЧ и сколько это стоит?

Начнем с главного: это бесплатно. Никаких государственных пошлин за подачу жалоб в ЕСПЧ платить не нужно. Более того, на втором этапе, когда иск уже принят к рассмотрению, пострадавшему могут оплатить юридическую помощь.

Европейский суд по правам человека действует на основании Европейской конвенция о защите прав человека и основных свобод. Если человек считает, что государство — участник этой конвенции — нарушило его права и свободы, он может обратиться в этот суд. Но сначала нужно пройти все национальные суды страны, нарушившей конвенцию (районный, городской суд, окружной, Верховный суд). И только когда будут пройдены все судебные инстанции в Латвии и истец не добьется желаемого результата, он может обратиться в Европейский суд по правам человека, который находится в Страсбурге (Франция).

Подать жалобу в ЕСПЧ можно в течение шести месяцев после принятия окончательного решения суда на национальном уровне. Жалобу можно составить на разных языках, в том числе на русском, латышском, английском.

Дело рассматривается в 2 этапа: 1) иск принимается (или не принимается к рассмотрению), и если да, то от страны требуются пояснения в связи с ним; 2) от истца требуется подать свои пояснения.

Известный латвийский адвокат Елена Квятковская, которая не раз выигрывала дела в Страсбурге, дала для наших читателей следующие рекомендации.

* Сейчас заявление в Страсбургский суд — это заполнение небольшого бланка. Это раньше практиковались иски на 100 листов и больше. Поэтому, по словам адвоката, если дело достаточно простое — к примеру, речь идет о явных нарушениях в тюрьмах, — проще всего не тратиться на юриста, а отправить заявление самому. Как известно, латвийские адвокаты в среднем берут 70-100 евро/час за свою работу (иногда и больше). Иногда лучше сэкономить. «Я так и говорю в некоторых случаях: заполните этот бланк сами. Этого может оказаться достаточно».

Бланк можно скачать на сайте Европейского суда по адресу http://www.echr.coe.int в разделе APPLICANTS. При этом можно выбрать русский или латышский язык бланка. Там же даны подробные инструкции по заполнению бланка и ответы на самые распространенные вопросы.

* Расчитывать на серьезную компенсацию не стоит. ЕСПЧ — это как бы моральный авторитет, и, как мы уже отметили в одном из примеров, судьи в своих решениях присуждают символические суммы. Так что серьезно заработать на выигрыше — это из области нереального.

В качестве примера приведем одно из дел, которое выиграли жалобщики на незаконную прослушку в марте 2016 года. Отметим от себя: это у нас весьма распространенная жалоба. И время от времени в прессе активно начинают обсуждать скандалы на тему «все находимся под колпаком!».

В тот раз в конкретном деле предметом разбирательства в ЕСПЧ стала излишняя старательность наших правоохранительных органов. Двое заявителей жаловались на необоснованную прослушку телефонных разговоров.

Что ЕСПЧ констатировал: в ходе судебных баталий в Латвии податели жалобы высказывали претензии, что в материалах дела отсутствует акцепт судьи Верховного суда на прослушку телефона одного из них. Однако в ответ на жалобы они получали общие отписки, что подобное доказательство все равно допустимо использовать. Судьи ЕСПЧ в связи с этим усомнились: действительно ли латвийские судьи ознакомились с материалами оперативного дела и убедились в законности телефонных прослушек. Из материалов дела этого не следовало...

В итоге каждый из заявителей получил по 1500 евро в качестве компенсации морального ущерба и еще 800 евро получил один из обвиняемых — в качестве компенсации судебных издержек.

Правда, просили они 150 000 евро, а также возмещение убытков, в качестве которых один из жалобщиков насчитал 64 029 евро (плюс судебные издержки в размере 8163 евро). Однако ЕСПЧ присудил им, как видим, гораздо более скромные суммы.

Николай КУДРЯВЦЕВ, «СЕГОДНЯ».