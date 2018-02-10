Как поддержать разговор с мужчиной: 6 подсказок

Познакомилась с симпатичным мужчиной, а разговор никак не клеится? Как подобрать нужные слова, чтобы заинтересовать его?

Совместимость партнеров играет не последнюю роль в отношениях. Но часто это влияние сильно преувеличивают, особенно с возрастом. Многие считают, что жизненный опыт позволяет им сразу понять, «их» ли человек новый знакомый или нет, и что одной встречи, а то и первого взгляда достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Может, прежде чем отмахиваться от человека, стоит для начала поговорить с ним? Как это делать грамотно, рассказывает психолог и писатель Ольга Романив.

Что нам мешает при общении?

Предубеждения, стереотипы, установки и ожидания (нередко нереалистичные), которыми мы с избытком обрастаем по мере взросления. Наш характер приобретает жесткость, неподатливость, ригидность, а привычки – устойчивость. И наша личность становится нам намного дороже конструктивных отношений с любимым человеком.

Для сравнения можно вспомнить впечатления юности, когда каждый новый человек представлял для нас целый мир, незнакомый и загадочный, который было интересно исследовать и стараться понять. Было намного легче найти общий язык, темы для разговора, принять чужую точку зрения. А уровень гормональной активности дарил незабываемые эмоции и активное желание понравиться.

С возрастом, к сожалению, на первое место выходит соответствие партнера нашему списку заданных требований, которыми так сложно поступиться. Только бы мужчина не нарушал заданный ритм нашей жизни и гармонично вписался в то, что уже происходит, без привнесения (о, ужас!) собственных ожиданий и представлений об отношениях. А если оба потенциальных партнера имеют такие установки, то мы получаем неразрешимую задачу по налаживанию между ними гармоничных отношений. Именно об аналогичных ситуациях говорят: «Кто-то же должен быть умнее». В данном случае умнее будет тот, кто обладает информацией, навыками и готовностью меняться. Именно гибкость, свойственная нам в юности, обеспечивает развитие.

6 правил общения

1. Возьми за правило делать комплименты мужчине. Разумеется, искренне. Это расслабит собеседника, покажет ему, что ты заинтересована в нем, позволит ему раскрыться. Похвала послужит прекрасным подспорьем в процессе всего разговора – ты расположишь партнера к себе.

2. Если тебе сложно самой вести разговор – задавай вопросы. Но только те, которые у тебя действительно вызывают интерес. Общение оставит приятные впечатления лишь в том случае, если вам обоим было интересно общаться. К тому же на ту тему, которая для тебя самой является увлекательной, тебе всегда будет что сказать и что спросить у собеседника. Вымученные вопросы положительных эмоций не принесут.

3. Избегай длинных историй и следи за реакцией собеседника. Краткость не только сестра таланта, но и залог комфортной коммуникации. Пусть лучше останется недосказанность. Это отличный повод встретиться вновь и продолжить общение. По тому, как собеседник реагирует на твой рассказ – увлеченно слушает, задает вопросы или отвлекается, сдерживает зевок – ты сможешь понять, насколько активно его внимание к тебе.

4. Не стесняйся проявлять положительные эмоции. Они заразительны! Наверняка ты не раз замечала, как в присутствии угрюмого, недовольного человека настроение портится и хочется поскорее сбежать. А вот жизнерадостный оптимист одной своей улыбкой возвращает веру в собственные силы и в будущее. Так что делись позитивом! Жалобы, особенно на бывших кавалеров, негодование, скука и пессимизм отталкивают окружающих!

5. Старайся избегать тем политики, религии, денег и прошлых отношений. Они слишком субъективны и способны привести к конфликту взглядов. Отложи их на то время, когда в ваших отношениях с мужчиной появится стабильность и доверие.

6. Обязательно улыбайся! Это поможет тебе проложить мостик от своего сердца к сердцу мужчины. Именно по нему к нам и приходит любовь.