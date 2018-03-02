Как подобрать форму бровей и прическу в зависимости от типа лица

Весна — идеальный повод для того, чтобы обновить что-то в своей внешности. Например, сделать модную стрижку или изменить форму бровей. Но как не ошибиться с выбором и подчеркнуть свои лучшие стороны? Мы знаем ответ!

Как подобрать форму бровей в зависимости от типа лица

К числу основных правил моделирования бровей относятся следующие принципы:

1. Создавая форму бровей, рекомендуется приблизить форму лица к эталону, то есть к овалу;

2. Чтобы округлить лицо, нужно выбирать горизонтальные линии;

3. Придать более вытянутую форму помогут изгибы и изломы.

Моделируя форму бровей, стоит иметь в виду, что девушкам с широким лицом подходят короткие брови, а узкое лицо требует более вытянутых форм. Словом, нужно действовать от обратного.

Также учти, что крупный нос визуально уменьшат широкие брови, а девушкам с аккуратными и тонкими чертами лучше не перегружать образ «тяжелыми» густыми бровями.

Разберем более подробно рекомендации по конкретному типу лица.

Овальное лицо

Обладательницам овального лица повезло больше всех — им подходит любая форма бровей. Главное — позаботься о том, чтобы они были густые, широкие и ухоженные. Опять же, не увлекайся графикой: сейчас в тренде натуральные, а не нарисованные брови жесткой формы.

Круглое лицо

Табу для круглолицых девушек — дугообразные формы и мягкие изгибы. Главная задача в этом случае — сузить лицо, а изгибы только подчеркнут его округлость. Выбирай острый и чёткий излом, он добавит внешности геометричность. Такой прием к тому же визуально увеличит глаза.

Лицо треугольной формы

Данный тип лица требует приподнятой формы бровей с легким изломом — это восстановит баланс между широким лбом и узким подбородком.

Прямоугольная форма лица

Обладательницам прямоугольной формы лица подойдёт прямая линия бровей с небольшим изгибом. Здесь важно максимально увеличить расстояние между бровями, ориентируясь на внутренний уголок глаз. Кончик должен быть в 2−3 раза уже основания.

Лицо ромбовидной формы

Этот тип лица встречается довольно редко. Первое, что нужно сделать в этом случае, — скорректировать широкое расстояние между висками. Обязательный элемент — заметный изгиб, который может быть как острым, так и более мягким — в зависимости от индивидуальных черт лица.

Как подобрать прическу в зависимости от типа лица

Овальная форма лица

Как и в случае с моделированием бровей, при выборе причёсок овальная форма лица считается эталоном, а её обладательницам подходят все укладки. Можно смело стричь любые чёлки, экспериментировать с длиной и текстурой волос. Кстати, при правильном овале особо эффектно смотрятся высокие хвосты — они подчеркивают форму и открывают лицо.

Круглая форма лица

Обрати внимание на причёски, которые слегка прикрывают скулы и визуально удлиняют лицо. Так, круглолицым девушкам идеально подойдут небрежные косы и локоны, которые будут выбиваться и мягко прикрывать лицо. А вот от пучков и низких хвостов лучше отказаться.

Прямоугольная форма лица

В этом случае возможны два варианта: открыть или лоб, или уши. Уместны любые локоны, небрежные хвосты, закрывающие уши.

Квадратная форма лица

Чтобы смягчить резкий подбородок, рекомендуется завить крупные локоны по направлению от лица. Бьюти-лайфхак: подбирай прически, которые максимально скрывают подбородок и вытягивают скулы. От пучков и высоких хвостов лучше отказаться.