Как отмечает ABLV, несмотря на произошедшее, финансовое учреждение «уходит с гордо поднятой головой».
«Мы хотим показать вам один из последних дней работы в ABLV. День, когда мы еще жили надеждой и отчаянно боролись за свое дело. День, когда мы еще были вместе. Почти тысяча человек: банкиры и строители, бухгалтеры и методологи, брокеры и юристы, IT-специалисты и архитекторы — всех не перечесть. Мы уходим с гордо поднятой головой!», — указывает ABLV, прилагая небольшую фотогалерею последних дней работы банка.
ABLV также подчеркивает, что финансовое учреждение до сих пор не согласно с предъявленными ему обвинениями.
«13 февраля нас очернили, нанеся самый тяжелый удар, который возможен для финансового учреждения. Мы до сих пор не верим в такую тяжесть обвинений. Нашего банка не стало меньше, чем за две недели. Наш четкий механизм, годами отлаживаемый нами с любовью и наращивающий свою производственную и финансовую мощь, парализован», — указывает ABLV.
Напомним, в субботу сотрудники банка ABLV собрались на пустыре Сканстес для того, чтобы сделать прощальное коллективное фото. Как свидетельствует видео на странице банка ABLV в социальной сети Facebook, работники банка организовали своеобразный флешмоб — выстроились в фигуру треугольника, заключенного в шестиугольник – символ, который является логотипом банка. Также на видео с высоты птичьего полета видно, как все собравшиеся одновременно машут, глядя в камеру.
«Сотрудники всегда были главным активом ABLV. Собираемся все вместе во имя нашего любимого банка», — указывает банк.
Blēžiem blēžu liktenis!« ответить
вот из-за таких дебилов у нас все вот так!« ответить
a kak ze prezumpcija nevinovnosti? esce paru dnei nazad tut tak jaro otstaival cto tolko sud mozet priznatj vinu...« ответить
)))
если ты,патриот,ни в чём не смыслишь,то хоть не высовывайся ,не позорься,вся наша чиновничья свора состоит но блежием,которые только и думают как бы побольше содрать денег с наших налогов,да премий получить ни за что,беспредел с тарифами за электроэнергию пример ,как нас беззастенчиво грабят чинуши,чтобы они подавились !!!« ответить
a esli on sam cinovnik i zivet na tvoih nalogah?« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
не может ходить с гордо поднятой головой« ответить
типичная судьба любого бизнеса в Латвии!« ответить
А жаль,могли бы жить прекрасно,если бы не были наше пpавительство не было бы проctитутками,на довольствии у "хозяина",а просто заботились о своей стране!
Вы абсолютно правы! все беды от бездарного правительства« ответить
Вы абсолютно правы! все беды от бездарного правительства.« ответить
Krievu komentētāji var iet nax, Latvijā viņi ir mazsvarīgi!« ответить
И подтёрся я письмом героя. Трусь и плачу, плачу как курсант (с)« ответить