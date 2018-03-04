Как погибал ABLV: кадры из банка(26)

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Владимир Бучельников
10:16 04.03.2018
Экономика / Банки

ABLV решил поделиться с латвийцами кадрами последних дней работы банка, когда еще как руководство финансового учреждения, так и сотрудники надеялись на благоприятный исход. Об этом свидетельствует запись на странице банка в социальной сети Facebook.

Как отмечает ABLV, несмотря на произошедшее, финансовое учреждение «уходит с гордо поднятой головой».

 

«Мы хотим показать вам один из последних дней работы в ABLV. День, когда мы еще жили надеждой и отчаянно боролись за свое дело. День, когда мы еще были вместе. Почти тысяча человек: банкиры и строители, бухгалтеры и методологи, брокеры и юристы, IT-специалисты и архитекторы — всех не перечесть. Мы уходим с гордо поднятой головой!», — указывает ABLV, прилагая небольшую фотогалерею последних дней работы банка.

 

ABLV также подчеркивает, что финансовое учреждение до сих пор не согласно с предъявленными ему обвинениями.

 

«13 февраля нас очернили, нанеся самый тяжелый удар, который возможен для финансового учреждения. Мы до сих пор не верим в такую тяжесть обвинений. Нашего банка не стало меньше, чем за две недели. Наш четкий механизм, годами отлаживаемый нами с любовью и наращивающий свою производственную и финансовую мощь, парализован», — указывает ABLV.

 

Напомним, в субботу сотрудники банка ABLV собрались на пустыре Сканстес для того, чтобы сделать прощальное коллективное фото. Как свидетельствует видео на странице банка ABLV в социальной сети Facebook, работники банка организовали своеобразный флешмоб — выстроились в фигуру треугольника, заключенного в шестиугольник – символ, который является логотипом банка. Также на видео с высоты птичьего полета видно, как все собравшиеся одновременно машут, глядя в камеру.

 

«Сотрудники всегда были главным активом ABLV. Собираемся все вместе во имя нашего любимого банка», — указывает банк.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (26)
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Latviešu patriots 11:02 04:03:2018

Blēžiem blēžu liktenis!

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педриоту 11:11 04:03:2018

вот из-за таких дебилов у нас все вот так!

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janka 11:20 04:03:2018

a kak ze prezumpcija nevinovnosti? esce paru dnei nazad tut tak jaro otstaival cto tolko sud mozet priznatj vinu...
)))

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нина 11:28 04:03:2018

если ты,патриот,ни в чём не смыслишь,то хоть не высовывайся ,не позорься,вся наша чиновничья свора состоит но блежием,которые только и думают как бы побольше содрать денег с наших налогов,да премий получить ни за что,беспредел с тарифами за электроэнергию пример ,как нас беззастенчиво грабят чинуши,чтобы они подавились !!!

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janka 11:42 04:03:2018

a esli on sam cinovnik i zivet na tvoih nalogah?

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Latviešu patriots 11:59 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Latviešu patriots 12:01 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Раб 11:07 04:03:2018

не может ходить с гордо поднятой головой

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как жаль,что у нас все так! 11:10 04:03:2018

типичная судьба любого бизнеса в Латвии!
А жаль,могли бы жить прекрасно,если бы не были наше пpавительство не было бы проctитутками,на довольствии у "хозяина",а просто заботились о своей стране!

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В точку! 11:30 04:03:2018

Вы абсолютно правы! все беды от бездарного правительства

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В точку! 11:31 04:03:2018

Вы абсолютно правы! все беды от бездарного правительства.

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Latviešu patriots 12:22 04:03:2018

Krievu komentētāji var iet nax, Latvijā viņi ir mazsvarīgi!

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П у т и н 12:34 04:03:2018

И подтёрся я письмом героя. Трусь и плачу, плачу как курсант (с)

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1234

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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