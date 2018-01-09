Как поладить с собой, если вы невротик?

Невротические черты можно найти в характере многих успешных людей — от Альберта Эйнштейна до Вуди Аллена. Нервозность может подталкивать к поиску лучшего и постоянной работе над собой. Но она же может превратить в затворника, если не держать ее в узде.

Звонок в дверь. Спокойно, это всего лишь проверка счетчиков. А что, если у них нет с собой бахил? Куда подевались гостевые тапочки? Нет, эти нельзя — они с дыркой. А где деньги? Черт, в кошельке только мелочь — как же расплатиться с мастером? Опять краснеть, оправдываться...

Жить с нейротизмом тяжело — пустяковые проблемы приобретают драматическую окраску. Случайная перепалка в транспорте может испортить весь день, а пропущенный день рождения знакомого — стать поводом никогда больше с ним не разговаривать (от стыда, конечно).

Исследователи темперамента определяют нейротизм как чувствительность к негативным эмоциям. Она может быть пониженной — тогда человек будет хорошо владеть собой, но при этом быть грубоватым и нечутким. А при высоком нейротизме у человека постоянно присутствует фоном некоторая тревожность. Обычно она не доставляет проблем, но сильные потрясения и постоянный стресс могут превратить ее в невроз — а это уже болезнь.

Склонность к повышенному нейротизму проявляется уже в раннем детстве. Таких детей легко отличить от остальных: они боятся незнакомых людей или необычной обстановки, не любят яркий свет, громкие звуки и суету. Со временем к этому добавляется боязнь критики, конфликтов и неопределенных ситуаций, в которых нужно быстро думать и импровизировать.

Вы пытаетесь избежать их — и в результате кажетесь пассивными, нерешительными, бесцветными. Такие люди упускают свои шансы, попадая в сценарий вечных «непобедителей» (как их называл психолог Эрик Берн) — людей, которые трудятся до седьмого пота, но не могут продвинуться дальше руководителя отдела. Попасть на вершину им мешает собственная зацикленность на негативе.

Игнорировать или подавлять свои переживания бессмысленно — так вы рискуете расстроить свою психику. Обсессивно-компульсивное расстройство возникает именно как попытка справиться с навязчивыми мыслями. «Проблема не в том, что мы испытываем много негативных эмоций, а в том, что мы позволяем им овладевать нашими мыслями и поступками», — объясняет психолог Ребекка Скиннер, автор книги «Справочник по особенностям темперамента». Лучший способ справиться с чувствительностью к негативным эмоциям — научиться работать с ними.

Что делать?

Заменяйте «негативный» на «трудный»

Проблема не исчезнет, если мы просто поменяем слова. Но это действие носит «разрешающий» характер: мы меняем образ чего-то отталкивающего и пугающего на более нейтральный. Трудный не значит невозможный. Трудный — значит лишь, что нам придется пройти некоторый путь. Возможно, мы станем сильнее, если справимся с этим переживанием. Так или иначе, у нас уже не будет повода избегать его.

Настройтесь на приключения

Психотерапевт Луис Козолино, автор книги «Почему терапия работает», утверждает, что одна из самых больших опасностей для невротика — упустить самое интересное в жизни из-за своей тревожности. Представьте, чего вы лишаетесь, боясь выходить из дома: общения с прекрасными людьми, путешествий, ощущения полноты жизни.

Что делать? Развивать умение рисковать. Делать вещи, которых вы бы никогда не сделали, и практиковать это постоянно. Страх первого шага — самый трудный (не негативный!) момент, который нужно преодолеть. Попробуйте заменить его любопытством. Как будто вы исследователь, а мир вокруг — незнакомая планета, на которой вам предстоит освоиться.

Научитесь анализировать свое состояние

Как ни странно, именно пристальное внимание к своим мыслям и эмоциям может помочь ослабить их власть над разумом. Умение точно различать и называть эмоции не дает им спутаться в темный зловещий клубок. Работать с конкретным чувством неловкости из-за предстоящей встречи с работодателем проще, чем с чувством стыда за свое существование перед всем миром.

Выражайте чувства словами

Сам процесс называния чувств приносит облегчение. Эксперименты психолога Джеймса Пеннебейкера показали, что экспрессивное письмо (описание своих чувств на бумаге) в течение 20 минут на протяжении трех дней помогает снять симптомы депрессии и тревожности.

Ослабьте контроль над мыслями

Коллега не придержал для вас двери лифта. Вы лихорадочно перебираете в памяти: может, подвели его в прошлом? Не поздоровались вчера? Или дали какой-то другой повод вас ненавидеть? На самом деле, может, он просто сильно спешил. Или не заметил вас. Или просто был чем-то раздражен. Так или иначе, у вас нет повода считать, что он гневается именно на вас.

В ситуациях, когда вы зацикливаетесь на толковании какой-нибудь ситуации, вспомните о диспозиционной осознанности. Это состояние, при котором вы исходите только из той информации, которая вам доступна. Вы не можете знать, что творится в голове другого человека, — так не беспокойтесь об этом. Вы и не обязаны этого знать. Как только вы чувствуете, что начинаете фантазировать, мысленно отсейте точные знания от предположений и придерживайтесь только первых.