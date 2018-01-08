Как полюбить понедельники

Большинство из нас привыкло к мысли о том, что понедельник — день тяжелый. Часто мы начинаем думать о его наступлении еще в воскресенье, портя себе настроение и лишая возможности отдохнуть. Вот десять советов, которые помогут изменить ситуацию и полюбить понедельники в наступившем году.

1. Не поддавайтесь чужому влиянию

Окружающие твердят о том, как ненавидят этот день, и мы по привычке соглашаемся. Но что мы чувствуем на самом деле? Спросите себя: чем вам не угодили понедельники? Тем, что приходится возвращаться на ненавистную работу и заставлять себя заниматься тем, чем не хочется? Так, может, стоит наконец найти решение проблемы?

Если вы любите свою работу, причина ненависти может быть в том, что вы переняли чужие установки. Какие выгоды вы получаете, продолжая им следовать? Возможно, обсуждение помогает чувствовать себя на одной волне с коллегами?

2. Воспринимайте этот день как возможность начать все с чистого листа

Понедельник — начало новой недели, новой страницы. Предыдущая неделя с успехами и неудачами осталась в прошлом, и у нас есть возможность начать все сначала.

Если задуматься, этот день, как маленький Новый год. Вспомните, за что вы его любите, кроме подарков и длинных каникул. Скорее всего, за ощущение, что на этот раз у вас обязательно получится добиться поставленных целей, или за возможность проанализировать ошибки и оставить в уходящем году. Возможно, подведение итогов и новые цели на неделю помогут посмотреть на этот день как на начало нового периода.

3. Разберитесь с рабочими завалами

Вы любите работу, но у вас накопилось столько невыполненных задач, что мысли о них отравляют жизнь и заставляют бояться наступления новой недели? Воспользуйтесь методом закрытого списка, предложенным коучем Марком Форстером:

составьте список рабочих задач, которые постоянно откладываете;

подведите под ним черту, которая будет означать, что в него больше ничего нельзя добавить (поэтому он называется закрытым);

каждый день выделяйте время на работу над задачами из списка.

Поскольку список закрытый, количество задач в нем будет уменьшаться, и это будет давать дополнительную мотивацию.

4. Наведите порядок на рабочем месте

То, как оно выглядит, влияет на настроение и продуктивность. Если приходится тратить время на поиски важных документов, а от долгого сидения в неудобном кресле болит спина, неудивительно, что вы не радуетесь началу недели.

5. Подготовьтесь к понедельнику заранее

Одно из его главных отличий от выходных — ранний подъем. Эту проблему можно решить, отказавшись от резкой смены режима в выходные. Попробуйте вставать примерно в то же время, что на неделе, и тратить дополнительные часы на любимые занятия.

Еще один способ сделать наступление недели приятнее — распланировать ее. Отведите время на хобби, культпоходы и общение с друзьями. Подготовьте в воскресенье все, что понадобится в понедельник, чтобы избавить себя от суеты. Решите, что наденете, приготовьте книгу, которую планируете читать в метро, спортивную форму, если пойдете в зал.

6. Не планируйте ничего на утро

Австралийский предприниматель Джон Вестенберг рассказывает, что раньше часто планировал на утро понедельника нечто грандиозное, но реализовать задуманное ему почти никогда не удавалось. В результате он чувствовал себя неудачником, и это задавало тон для оставшейся недели. В конце концов он решил, что это не время для свершений. Почему бы не взять такой подход на заметку?

7. Поставьте маленькую достижимую цель

Поставьте перед собой небольшую задачу, которую точно можно выполнить. Мозгу все равно, большое дело мы завершили или маленькое (поэтому мы часто откладываем важные, но объемные задачи, и вместо этого делаем целую серию мелких дел). Порадуйте себя небольшим, но приятным достижением в начале недели: позанимайтесь йогой, помедитируйте, купите билеты в кино на выходные или запишитесь к врачу.

8. Позанимайтесь спортом

Не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб или бежать несколько километров. Сделайте зарядку, потренируйтесь под видео, выйдите на короткую пробежку на стадион около дома или включите музыку и потанцуйте.

9. Отключите уведомления на телефоне

Постоянная жизнь в режиме онлайн провоцирует стресс и мешает сосредоточиться на работе. Так ли уж важно знать, кто прокомментировал статус на Facebook или ответил на твит? Если полностью отказаться от уведомлений вы не готовы, попробуйте отключать их в понедельник. Пусть этот день станет спокойнее хотя бы в этом плане.

10. Составьте особый плейлист

Музыка несет в себе мощный эмоциональный заряд, психологи используют ее в качестве лечебного средства. Любимые песни добавят энергии и поднимут настроение.